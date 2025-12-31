Letos so svojim partnerjem večno zvestobo obljubili številni znani obrazi iz Slovenije in tujine. Katera pa je tista poroka, ki se nam je v preteklem letu najbolj vtisnila v spomin? Izpostavimo jih lahko več, zagotovo pa je največ pozornosti slovenske javnosti pritegnilo poročno slavje premierja Roberta Goloba in njegove izbranke Tine Gaber. Veliko presenečenje je bila tudi poroka Jana Plestenjaka in nekdanje teniške igralke Tadeje Majerič.

Preverili smo, kdo vse je v letu 2025 sklenil zakonsko zvezo:

Medtem ko večina parov za termin poroke izbere spomladanske in poletne mesece, so se nekateri zvezdniki poročili že pozimi. V prvih dneh novega leta so si poročne zaobljube izmenjali Severinin nekdanji mož Igor Kojić in njegova izbranka Sofija Dacić (že šest mesecev kasneje sta vložila zahtevo za ločitev) ter brazilski nogometaš Hulk in Camile Sousa.

V mesecu marcu je svoji partnerki Nicole Brydon Bloom večno zvestobo obljubil igralec Justin Theroux, četrti mesec v letu pa so v zakon stopili avstrijski skakalni zvezdnik Jan Hörl, srbska turbofolk pevka Tea Tairović in ameriška igralka Kristen Stewart.

Jana Morelj in Marko Vidmar

Letošnji nabor porok znanih Slovencev, sezona je bila pestra predvsem v poletnih mesecih, začenjamo s slavjem radijske voditeljice in vremenarke Jane Morelj. Maja se je na dvorcu Turn poročila z Markom Vidmarjem, s katerim sta se spoznala na radiu. Zaobljube sta si izmenjala v krogu družine in prijateljev, ob voditeljici pa je kot njena poročna priča stal radijski voditelj in njen dober prijatelj Denis Avdić.

Poroka Marka Vidmarja in Jane Morelj je bila intimna. Foto: Mediaspeed

Ljubica Mlinar in Jure Pešec

Od majskih porok je našo pozornost pritegnil še obred televizijske voditeljice Ljubice Mlinar. Z izbrancem Juretom Pešcem sta si za poročno slavje izbrala posestvo Tri lučke na Sremiču nad Krškim, med svati pa je bilo več znanih obrazov s TV Slovenija.

Poročila sta se tudi dva slovenska glasbenika – kitarist ansambla Modrijani Peter Oset je pred oltar popeljal svojo dolgoletno partnerko Anjo, član skupine Poskočni muzikanti Martin Juhart pa izbranko Vesno. Zakonsko zvezo sta v maju potrdila še avstrijski smučar Manuel Feller, ki je večno zvestobo obljubil Švicarki Selini, ter ameriška igralka in pevka Demi Lovato.

Jaka Bijol in Neža Strmčnik

Slovenski nogometni reprezentant Jaka Bijol se je junija poročil z zdravnico Nežo Strmčnik. Poročni obred je potekal na gradu Brdo, večno zvestobo pa sta si obljubila v krogu družine in prijateljev.

Jeff Bezos in Lauren Sanchez

Dolgo pričakovana poroka stoletja se je v prvih poletnih dneh zgodila v italijanskih Benetkah. Tam sta mož in žena postala Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona in eden najbogatejših Zemljanov, ter nekdanja televizijska voditeljica Lauren Sanchez. Slavja, ki se je odvijalo več dni, se je udeležilo več kot 200 svatov, med njimi številni igralci, glasbeniki in športniki.

Za razkošno poroko v Benetkah naj bi Bezos odštel okoli 50 milijonov dolarjev (42,69 milijona evrov). Foto: Guliverimage

V ljubljanskih Križankah sta se poročila slovenski režiser Peter Bratuša in scenaristka Špela Levičnik Oblak, na idiličnem dvorcu Štatenberg v Makolah pa Gašper Repina in Tia Vlahovič, hči glasbenika Mikija Vlahoviča. Svojima izbrankama sta usodni da izrekla tudi televizijski voditelj in športni komentator Dani Bavec ter pevec Božidar Wolfand - Wolf. Med tujimi zvezdniki so junija v zakonski stan stopili norveški smučar Henrik Kristoffersen, nemški nogometaš Maximilian Mittelstädt, igralka Hailee Steinfeld in pevec Robin Thicke.

Mesec julij so zaznamovale izmenjave poročnih zaobljub nekdanjih tekmovalcev Exatlona Tea Čeha in Pine Umek, radijcev z Vala 202 Maruše Kerec in Gašperja Andrinka, športnega novinarja Davida Stropnika in njegove izbranke Petre Hlebš ter nekdanje žene Primoža Peterke Renate Bohinc in glasbenika Bineta Zorka. S svojimi partnerji so v zakon stopili tudi nekdanja članica skupine Spice Girls Mel B, ameriški resničnostni zvezdnik Brody Jenner in pevka Charli XCX.

Številne poroke med znanimi obrazi smo zabeležili tudi v avgustu, ko so usodni da dahnili mlada poslanka Lucija Tacer iz vrst Gibanja Svobode, slovenski kolesar Jan Tratnik in njegova partnerka Urša Ferjančič ter pevec Rusko Richie in nekdanja misica Stančka Šukalo. Poročili so se tudi nekdanja atletinja Natalija Waldhuber, mlajši sin Nuše Derenda, hči pokojnega Massima Savića ter hrvaška igralca Jagoda Kumrić in Konstantin Haag. Zakonsko zvezo sta potrdili še lihtenštajnska princesa Marie-Caroline in ameriška igralka Chloë Grace Moretz.

Robert Golob in Tina Gaber

Slovenci si bomo leto 2025 zagotovo zapomnili po poroki premierja Roberta Goloba in njegove partnerke Tine Gaber, ki sta mož in žena postala šestega septembra. Usodni da sta izrekla v strunjanski vili Tartini, obred pa je vodil ljubljanski župan Zoran Janković. Slavja se je udeležilo več ministrov, evropska komisarka in znani slovenski podjetniki, Golob pa je tistega dne postal prvi slovenski predsednik vlade, ki se je poročil med svojim mandatom. Med obredom je mladoporočencema zapel Miran Rudan, na glavni zabavi pa je igrala skupina Mambo Kings.

Šestega septembra je poroko premierja Goloba spremljala vsa Slovenija. Foto: Foto-Video Kolman

Vid Valič in Valentina Zajtl

Istega dne kot predsednik vlade se je poročil tudi slovenski komik in igralec Vid Valič. S partnerko Valentino Zajtl, plesalko in koreografinjo, sta si poročne zaobljube izmenjala v Beli krajini, ob njima pa so bili le najožji prijatelji in družinski člani, med drugim njuna hči, ki sta se je razveselila leta 2022.

Vid Valič o svoji izbranki v javnosti redko govori. Foto: Mediaspeed

Kristjan Čeh in Anna Maria Orel

Po lanskoletni civilni poroki sta slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh in njegova izbranka Anna Maria, sicer estonska metalka kladiva, v septembru stopila še pred oltar. Večno zvestobo sta si obljubila na četrtek, ko sta za zbrano družino in prijatelje pripravila veliko slavje. Za poročno lokacijo sta izbrala posestvo Štajerska sivka.

Ljubezen so s septembrsko poroko okronali tudi nekdanji slovenski nogometni reprezentant Sašo Udovič, hči Braneta Kastelica, avstrijski smučar Marcel Hirscher, igralec Patrick Schwarzenegger, teniška igralka Venus Williams ter igralka in pevka Selena Gomez.

Jan Plestenjak in Tadeja Majerič

Ko sta si oktobra večno zvestobo stran od oči javnosti obljubila glasbenik Jan Plestenjak in nekdanja teniška igralka Tadeja Majerič, smo bili presenečeni vsi. Zakonsko zvezo sta sklenila v Škofji Loki, nevesta pa je kmalu po obredu na družbenih omrežjih svoj priimek spremenila v Plestenjak. Glasbenik je kasneje pojasnil, da je bila poroka zelo preprosta, saj sta prišla sama, brez prič, s sabo pa prinesla le steklenico vina.

Hrvaški pevec Ivan Zak se je skrivaj poročil s Slovenko, slavje po cerkveni poroki pa je potekalo na razkošnem posestvu na območju Novega Zagreba. Na eksotičnih Maldivih pa sta zakonski zvezi oktobra sklenili kar dve znani Slovenki – nekdanja mis Slovenije Tina Petelin in kajakašica Anja Osterman.

Franc Jager

Po odpovedani oktobrski poroki, saj je njegova zaročenka takrat zbolela, se je konec novembra poročil podjetnik Franc Jager, ustanovitelj trgovske verige Jager. Z izbranko Ireno, ki je od njega mlajša tri desetletja, sta zakonca postala na gradu Mokrice.

Franc Jager se je pri 78 letih ponovno poročil. Foto: STA

Predzadnji mesec letošnjega leta sta po 14 letih zveze mož in žena postala še Silvo Bezjak in Melita Biserkova, ki smo ju spoznali v resničnostnem šovu Super par, usodni da pa je dahnil tudi avstralski premier Anthony Albanese.

Nik Henigman in Eva Cerar

Na najlepši način sta letošnje leto zaključila slovenski odbojkar Nik Henigman in Eva Cerar, hči nekdanjega premierja Mira Cerarja. Kot sta razkrila, so morali svatje nositi obleke v rdeči barvi, saj je bil celoten ambient v znamenju praznikov, pri organizaciji pa jima je pomagala Satin Papež, ki je načrtovala tudi poroko premierja Goloba.

Osebni trener Jan Kovačič je decembra na rajskih Maldivih večno zvestobo obljubil dolgoletni partnerki Maji Papež. Poročne zaobljube so si v tem mesecu izmenjali tudi norveški smučarski skakalec Halvor Egner Granerud in njegova izbranka Karoline Nilsen, igralka Kim Catrall in njen partner Russell Thomas ter hči Gordona Ramsayja in olimpijski plavalec Adam Peaty.

