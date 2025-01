Pred leti se je brazilski nogometaš Hulk (Givanildo Vieira de Sousa) po 12 letih zakona ločil od svoje nekdanje žene Iran Angelo de Souza. Njuna ločitev pa ni bila najlepša, saj se je zagrel in ločil prav zaradi ljubezni do njene nečakinje Camile Sousa, s katero je začel zvezo. Ker pa je novo partnerko našel znotraj družine svoje nekdanje žene, je to pričakovano naletelo na številna neodobravanja, kritike in pikre pripombe na njegov izbor novega dekleta. Zgražala se ni zgolj brazilska, ampak tudi svetovna javnost.

38-letnik, ki trenutno brani barve kluba Atletico Mineiro, je z novo partnerko Camile že pozdravil dva otroka Zayo in Aisho, pretekli petek pa se je s Souso sprehodil še do oltarja in priredil razkošno cerkveno poroko. Hulk je v objavi na družbenih omrežjih že delil fotografije z razkošnega praznovanja, na kateri mladoporočenca žarita. Par se je civilno poročil že leta 2020, leto dni po tem, ko naj bi začel zvezo.

Sestra nekdanje Hulkove žene nevesto označila za izdajalko

Poroke pa vsa družina neveste Camile ni sprejela najbolje, predvsem zato, ker je bil datum njunega poročnega dne tesno povezan z družino, ki jo je po mnenju nekaterih Camila izdala. Ena izmed sester Hulkove nekdanje žene, Rayssa, se s poroko nikakor ne strinja, nečakinjo svoje sestre pa je označila celo za izdajalko.

"Kar se je zgodilo danes, je težko požreti. To je dan, ki razkriva, kako daleč lahko seže izdaja, ki pride od ljudi, od katerih to najmanj pričakujemo. Če bi bila moja mama (Camilina babica op. a.) še živa, sem prepričana, da ne bi prenesla takšne prevare. Videti svojo vnukinjo, ki je odraščala pod njeno streho, kako izda svojo družino na tako okruten način, bi bil zanjo hud udarec," je zapisala Rayssa in dodala, da je njena mama oziroma babica neveste Camile umrla prav na poročni dan pred sedmimi leti.

"Ta fotografija je nastala na Judovi poroki!" je zapisala Rayssa Angelo. "Žalostno je ugotoviti, da Juda ne nastopa le v starodavnih zgodbah, včasih spi celo pod isto streho, jé za isto mizo in ob pravem trenutku zabode nož v hrbet," je zapisala razburjena Rayysa, ki na poroki ni prisostvovala.

Dodala je, da je želeti, kar pripada nekomu drugemu, ter želeti živeti življenje nekoga, ki ti je zaupal, odraz praznega srca, ki ni sposobno ustvariti lastne sreče.

Hulku sta se v prvem zakonu z Iran Angelo (teto svoje današnje žene Camile), s katero je bil poročen med letoma 2007 in 2019, rodili trije otroci – sinova Ian in Tiago ter hči Alice.