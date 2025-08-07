Je to ženska, ki se je Trump boji?

V začetku leta 2025 je ameriški predsednik Donald Trump napovedal uvozne carine za skoraj vse izdelke iz Mehike, a do danes te še niso stopile v veljavo. Mehiški predsednici Claudii Sheinbaum uspeva tisto, kar je mnogim voditeljem spodletelo. Z nepredvidljivim Trumpom ji je uspelo zgraditi stabilen odnos, kljub temu da se še nista srečala v živo.

Medtem ko so visoke carine prizadele številne države, je Mehika v Trumpovi trgovinski vojni izjema. Pogajanja med državama potekajo, Trump pa je že dvakrat preložil uveljavitev carin za Mehiko, nazadnje julija, ko je datum za uvedbo carin podaljšal za 90 dni, torej do oktobra.

To je rezultat večmesečnih diplomatskih prizadevanj mehiške predsednice Claudie Sheinbaum, ki ji je uspelo zgraditi stabilen odnos z nepredvidljivim Trumpom.

Trumpovim provokacijam ne naseda

Po navedbah virov iz Bele hiše je Sheinbaum v enem od klicev Trumpu dala vedeti, koliko osebno tvega s tem, ko se je strinjala z izročitvijo 29 osumljenih članov mamilarskih kartelov ZDA. Konec februarja je namreč Mehika ZDA izročila 29 osumljenih članov kartelov, kar se je izkazalo za učinkovito potezo Sheinbaum, s katero je preprečila uvedbo 25-odstotnih carin. Prav tako sta Trump in Sheinbaum dosegla dogovor, da je Mehika na svojo severno mejo napotila deset tisoč vojakov.

"To je odigrala mojstrsko," je za Politico povedal Michael Camuñez, nekdanji pomočnik ameriškega ministra za trgovino. "Nikoli ne nasede provokacijam. Vedno je mirna, nikoli se ne razburi," je še povedal o Sheinbaum. Ko jo je Trump izzval in Mehiški zaliv preimenoval v "Ameriški zaliv", je Sheinbaum s sarkazmom predlagala, da bi Severno Ameriko preimenovali v "Mexican America".

Kot pravijo ameriški in mehiški uradniki, je Sheinbaum uspelo nekaj, kar mnogim voditeljem ni. Hkrati je izpolnila Trumpove zahteve glede krepitve nadzora na meji in ostrejšega boja proti mamilarskim kartelom ter ohranila visoko priljubljenost v domovini.

Za zdaj njena taktika deluje. Medtem ko je denimo kanadski premier Mark Carney javno kritiziral ameriške ukrepe in podpisal carine proti ZDA, Sheinbaum ni uvedla protiukrepov in še naprej pozitivno govori o odnosih z ZDA. Aprila je Trump v objavi na Truth Social opisal telefonski klic s Sheinbaum kot "zelo uspešen" in komentiral, da se "vedno bolje razumeta".

Foto: Reuters

Namesto sestankov v Ovalni pisarni se je Sheinbaum odločila, da bo vse uredila po telefonu, in se s tem, kot pravijo analitiki, zaščitila pred morebitnimi neprijetnimi položaji, v katerih so se znašli drugi voditelji, na primer ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Mislim, da se vsi na mehiški strani zavedajo, da če gre vse dobro po telefonu, ni razloga za tveganje z osebnim srečanjem," je dejal Enrique Perret, strokovnjak za odnose med ZDA in Mehiko.

Sheinbaum z diplomacijo in premišljenimi gospodarskimi odzivi uspeva ohranjati miren odnos s Trumpom, pri čemer ohranja avtonomijo Mehike, hkrati pa preprečuje, da bi konflikt z ZDA eskaliral. Kljub temu pa nekateri njeno taktiko kritizirajo in poudarjajo, da država izpolnjuje vse več ameriških zahtev, hkrati pa v zameno prejema le malo oprijemljivih koristi.

"Sheinbaum mora ohraniti vsaj spodoben trgovinski sporazum z Ameriko. Ne popoln, ampak dovolj dober. To je ključnega pomena za njeno politično prihodnost, pa tudi za prihodnost gibanja Morena," je dejal Gerónimo Gutiérrez, nekdanji mehiški veleposlanik v ZDA.