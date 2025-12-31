Je ukrajinska fronta pred razpadom? To je znano.

Moskva daje vtis, da je ukrajinska obramba na robu propada. Toda vojaški strokovnjaki se s tem ne strinjajo. Celo ruski vojaški blogerji dvomijo o ruskih uspehih.

Izgubljeno ozemlje, dezerterji, pomanjkanje orožja – slabosti ukrajinske obrambe so dobro dokumentirane in nesporne ob koncu četrtega leta vojne. Toda negativna poročila lahko ustvarijo tudi lažen vtis.

Lažni vtis, ki ga širijo Rusi?

Vtis, da bi Ukrajina lahko kmalu izgubila obrambno vojno proti Rusiji. Rusija sama trenutno z opazno vnemo širi to razlago, piše nemški Tagesspiegel.

Ameriški Inštitut za vojne študije (ISW) je dokumentiral nedavne izjave visokih moskovskih uradnikov. Izrečene so bile na srečanju med ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom in njegovimi generali 29. decembra, kmalu po nedavni izmenjavi mnenj med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovim ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim.

Trditev Moskve in ocena strokovnjakov

Vendar so ruske trditve o razmerah na fronti po poročilu delno pretirane in delno nepotrjene, zato so verjetno izmišljene. Poglejmo si nekaj številk o zasedenem ukrajinskem ozemlju.

Ruska trditev: Decembra 2025 je bilo zasedenih več kot 700 kvadratnih kilometrov in 32 naselij. Skupno je bilo leta 2025 zasedenih 6.640 kvadratnih kilometrov in 334 naselij.

Vendar pa ISW (Inštitut za varnost in statistiko) ocenjuje le 480 kvadratnih kilometrov in 23 naselij v decembru. Skupno je leta 2025 ruska vojska v Ukrajini osvojila 4.952 kvadratnih kilometrov in 245 naselij.

Na splošno je Rusija, vključno s Krimom, od leta 2014 zasedla le približno 20 odstotkov ukrajinskega ozemlja. Vendar pa je po nedavni oceni BBC od leta 2022 življenje izgubilo med 243 tisoč in 352 tisoč ruskih vojakov. Veliko več jih je bilo ranjenih.

Obkolitev mesta Kupjansk

Pretirane trditve o ruskih uspehih se po oceni ISW nanašajo tudi na ukrajinsko mesto Kupjansk. Rusija je o obkolitvi in ​​zavzetju mesta poročala že oktobra in novembra.

To je bila lažna trditev, ki ji je Zelenski oporekal z videoposnetkom iz Kupjanska.

Kremelj navaja mesta, ki jih Rusija sploh še ni osvojila?

Po poročilu je bilo na zgoraj omenjenem sestanku Putina in ruskih generalov napovedano tudi zavzetje ukrajinskih mest Dibrova, Drobiševo in Lukjanivske. Vendar ISW za to ni našel nobenih dokazov. Mesta tudi niso označena kot okupirana na vojnem zemljevidu ukrajinskega bloga DeepState, ki je blizu ukrajinski vojski.

Putin se je 29. decembra sestal z obrambnim ministrom Andrejem Belousovim, načelnikom generalštaba ruskih oboroženih sil Valerijem Gerasimovim in visokimi vojaškimi častniki. Razpravljali so o posebni vojaški operaciji, kot agresiji na Ukrajino uradno rečejo v Kremlju. Na sestanku so ruski generali pri osvojenih mestih naštevali tudi mesta, ki so še vedno v ukrajinskih rokah. Foto: Reuters

Pretiravanja in laži ruskega vodstva so očitno tako velike, da jim celo proruski vojaški blogerji javno nasprotujejo. Eden od njih po poročanju ISW vidi nedavno srečanje med Putinom in njegovimi generali kot dokaz namere Kremlja, da nadaljuje vojno, namesto da bi se strinjal s prekinitvijo ognja.

Bi Rusija rada z lažnimi navedbami dobila štiri ukrajinske trdnjave?

Račun Moskve je naslednji: če se bo na Zahodu, zlasti pa pri Trumpu, utrdil vtis o skorajšnjem porazu Ukrajine, se bo pripravljenost za popuščanje Rusiji povečala.

Tako bi lahko popustili zahtevi, naj Ukrajini umakne vojsko iz delov Donbasa, ki ga ruska vojska sploh še ni zasedla, vključno s štirimi ukrajinskimi mesti t. i. trdnjavskega pasu v Donecku, ki tvorijo zadnjo obrambno črto na tem območju.

Rusi naj bi potrebovali do tri leta za osvojitev celotnega Donbasa

Po drugi strani pa bi Rusija po podatkih ISW potrebovala vsaj še dve do tri leta, da zavzame ta mesta: gre za mesta Slovjansk, Kramatorsk, Družkivko in Kostantinivko.

Verjetno ni naključje, da Rusija v tem času pretirava s svojimi vojaškimi uspehi in poleg tega poroča o napadu z dronom na Putinovo zasebno rezidenco brez kakršnih koli dokazov, še piše Tagesspiegel.