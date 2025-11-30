Umik Rusije. "To je konec nekega obdobja."

Zunanje ministrstvo v Moskvi je 26. novembra sporočilo, da je uradno odpovedalo sporazum z Norveško, Finsko in Švedsko o skupnem odzivanju na izredne razmere na severu. Uradna izjava o umiku iz skupnega reševanja je bila objavljena na portalu zunanjega ministrstva, piše norveški medij Barents Observer. Ta je rusko potezo označil z besedami, da je to konec nekega obdobja.

Sporazum iz leta 2008 o sodelovanju na področju preprečevanja, pripravljenosti in odzivanja na izredne razmere je bil zadnji del sodelovanja v Barentsovem morju, ki je uradno vključeval Rusijo.

Devet skupnih reševalnih vaj

Sodelovanje v Barentsovem morju je bil večstranski sklop regionalnih in državnih partnerstev, ki je bil vzpostavljen po razpadu Sovjetske zveze v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Ladja v Barentsovem morju. Foto: Guliverimage

V preteklih letih so sodelujoče države organizirale devet skupnih reševalnih vaj, ki so se na vsakega pol leta menjavale med Rusijo, Finsko, Švedsko in Norveško. Reševalno sodelovanje je udeležencem pomagalo razumeti posebne podnebne in geografske izzive, s katerimi se reševalci soočajo v najsevernejših regijah.

Rusija ohranja posebni dvostranski sporazum z Norveško

Sodelovanje je prispevalo tudi h krepitvi čezmejnih stikov v primeru nesreč in potrebe po mednarodni pomoči.

Čeprav se je večstransko sodelovanje z nordijskimi državami zdaj končalo, Rusija ohranja poseben dvostranski sporazum z Norveško o iskanju in reševanju v Barentsovem morju. Vendar pa po letu 2022 na območju morske meje ni bilo izvedenih nobenih skupnih vaj, še piše Barents Observer.