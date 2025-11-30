Ukrajina bi morala po koncu vojne znova postati "tamponska država" med Rusijo in zvezo Nato, meni madžarski premier Viktor Orban. V intervjuju za današnjo izdajo nemškega časnika Welt am Sonntag je tudi menil, da bo Ukrajina morala Rusiji odstopiti nekaj ozemlja.

Viktor Orban je v pogovoru predstavil kontroverzno vizijo prihodnosti Ukrajine, v kateri je predlagal, da bi morala biti Ukrajina po vojni predvsem tamponska država znotraj meja, dogovorjenih na prihodnji mirovni konferenci, ko se bo vzpostavil povojni sistem.

Orban o širitvi Nata

Spomnil je na geopolitična razmerja po širitvi Nata leta 1999, ki je vključevala Poljsko, Češko in Madžarsko. Takrat je po njegovih besedah takrat mir v Evropi omogočal nevtralen položaj Ukrajine. To ravnovesje se je po njegovih besedah od takrat porušilo tako zaradi zahodnih prizadevanj za vključitev Ukrajine v Nato kot zaradi agresivnega vojaškega odziva Rusije.

"Edina možna trajna rešitev je, da povojni red sloni na temeljnem načelu, da Ukrajina znova postane tamponska država, kakršna je bila nekoč," je dejal Orban v intervjuju, objavljenem na spletni strani Welt am Sonntag.

Orban bi ukrajinsko ozemlje dal Rusiji

Spregovoril je tudi o ozemeljskih zahtevah, pri čemer meni, da bo ozemeljsko popuščanje Kijeva neizogibno. "Rusija bo ohranila ozemlje v skladu z dogovorom na mednarodni mirovni konferenci, vse, kar bo zahodno od te črte - do vzhodne meje Nata - pa bo ozemlje ukrajinske države, ki bo spet obstajala kot tamponska država," je pojasnil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Orban, ki so mu nasprotniki nadeli vzdevek Putinov trojanski konj v EU, se pogosto srečuje s Putinom. V Moskvi je bil tudi pred dnevi. Foto: Reuters

Poleg tega je po njegovem prepričanju nujno opustiti pot Ukrajine v Nato, slednji pa se mora z Rusijo dogovoriti o prihodnji velikosti in oborožitvi ukrajinskih sil. Orban meni, ameriški mirovni načrt za končanje vojne v Ukrajini odraža realnost. Čas je na strani Rusije, je menil in dodal, da dlje ko se bo odlašalo z mirom, več ozemlja in človeških življenj bo Ukrajina izgubila.

Orban za nadaljevanje oskrbe z ruskimi energenti

V skladu z načrtom bi se Rusija ponovno vključila v svetovno gospodarstvo, sankcije proti Moskvi bi bile odpravljene, zamrznjena ruska sredstva bi uporabili za vzpostavitev skupnih ameriško-ruskih investicijskih skladov, poslovne priložnosti pa bi se okrepile, je še dejal madžarski premier, ki se je v petek v Moskvi srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Na srečanju se je Orban zavzel za hitro končanje vojne v Ukrajini, hkrati pa je izrazil željo po nadaljevanju oskrbe z ruskimi energenti.