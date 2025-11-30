Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Nedelja,
30. 11. 2025,
16.07

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Nedelja, 30. 11. 2025, 16.07

1 ura, 18 minut

Orban vidi Ukrajino kot tamponsko državo med Rusijo in Natom

Avtorji:
A. Ž., STA

Viktor Orban | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ukrajina bi morala po koncu vojne znova postati "tamponska država" med Rusijo in zvezo Nato, meni madžarski premier Viktor Orban. V intervjuju za današnjo izdajo nemškega časnika Welt am Sonntag je tudi menil, da bo Ukrajina morala Rusiji odstopiti nekaj ozemlja.

Orban o širitvi Nata

Spomnil je na geopolitična razmerja po širitvi Nata leta 1999, ki je vključevala Poljsko, Češko in Madžarsko. Takrat je po njegovih besedah takrat mir v Evropi omogočal nevtralen položaj Ukrajine. To ravnovesje se je po njegovih besedah od takrat porušilo tako zaradi zahodnih prizadevanj za vključitev Ukrajine v Nato kot zaradi agresivnega vojaškega odziva Rusije.

Slovenski premier Robert Golob in nemški kancler Friedrich Merz
Novice Golob in Merz kritična do Orbana: "Že nekaj časa ne igra za evropsko ekipo." #video

"Edina možna trajna rešitev je, da povojni red sloni na temeljnem načelu, da Ukrajina znova postane tamponska država, kakršna je bila nekoč," je dejal Orban v intervjuju, objavljenem na spletni strani Welt am Sonntag.

Orban bi ukrajinsko ozemlje dal Rusiji

Spregovoril je tudi o ozemeljskih zahtevah, pri čemer meni, da bo ozemeljsko popuščanje Kijeva neizogibno. "Rusija bo ohranila ozemlje v skladu z dogovorom na mednarodni mirovni konferenci, vse, kar bo zahodno od te črte - do vzhodne meje Nata - pa bo ozemlje ukrajinske države, ki bo spet obstajala kot tamponska država," je pojasnil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Orban, ki so mu nasprotniki nadeli vzdevek Putinov trojanski konj v EU, se pogosto srečuje s Putinom. V Moskvi je bil tudi pred dnevi. | Foto: Reuters Orban, ki so mu nasprotniki nadeli vzdevek Putinov trojanski konj v EU, se pogosto srečuje s Putinom. V Moskvi je bil tudi pred dnevi. Foto: Reuters

Poleg tega je po njegovem prepričanju nujno opustiti pot Ukrajine v Nato, slednji pa se mora z Rusijo dogovoriti o prihodnji velikosti in oborožitvi ukrajinskih sil. Orban meni, ameriški mirovni načrt za končanje vojne v Ukrajini odraža realnost. Čas je na strani Rusije, je menil in dodal, da dlje ko se bo odlašalo z mirom, več ozemlja in človeških življenj bo Ukrajina izgubila.

Orban za nadaljevanje oskrbe z ruskimi energenti

V skladu z načrtom bi se Rusija ponovno vključila v svetovno gospodarstvo, sankcije proti Moskvi bi bile odpravljene, zamrznjena ruska sredstva bi uporabili za vzpostavitev skupnih ameriško-ruskih investicijskih skladov, poslovne priložnosti pa bi se okrepile, je še dejal madžarski premier, ki se je v petek v Moskvi srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Na srečanju se je Orban zavzel za hitro končanje vojne v Ukrajini, hkrati pa je izrazil željo po nadaljevanju oskrbe z ruskimi energenti.

