V kakšnem podjetju si želimo delati? Nova pričakovanja slovenskih iskalcev zaposlitve

Časi, ko je višina plače odločala o tem, kje bomo delali, so minili. Plača ostaja pomembna, vendar ni več dovolj. Današnji iskalci zaposlitve dajejo vse večji poudarek prijaznemu in varnemu delovnemu okolju, fleksibilnemu delovnemu času, možnosti dela od doma ter priložnostim za karierni in osebni razvoj.

Ugled podjetja postaja ena ključnih valut na trgu dela – oblikuje zaupanje, privlači talente in krepi pripadnost zaposlenih.

Leto, od katerega se poslavljamo, je na trg dela prineslo nekaj gospodarskih pretresov in stabilizacijo nizke brezposelnosti. Medtem delodajalci intenzivno iščejo ustrezno kvalificirane kadre. Po podatkih karierno zaposlitvenega portala MojeDelo.com trg dela ostaja dinamičen, s priložnostjo zaposlitve za različne profile, tiste, ki vstopajo na trg dela, pa tudi za izkušene strokovnjake.

Kaj si zaposleni v resnici želijo?

Na kariernem portalu MojeDelo.com poudarjajo, da se iskalci zaposlitve želijo pridružiti podjetjem, ki spoštujejo svoje zaposlene, vlagajo v njihov razvoj in skrbijo za dobro počutje.

"Poleg ugleda so ključni tudi pogoji dela," pravijo na MojeDelo.com. "Konkurenčna plača, fleksibilen delovni čas in možnost dela na daljavo so danes skoraj pričakovani standardi. Ljudje cenijo delodajalce, ki spoštujejo njihovo zasebno življenje in spodbujajo zdravo ravnovesje med delom in prostim časom. Privlačnost pa dodatno povečajo ugodnosti, kot so dodatno zdravstveno zavarovanje, subvencionirani športni programi ali dodatni dnevi dopusta."

Zaposleni želijo čutiti ponos, da delajo v organizaciji z močnimi vrednotami in jasnim poslanstvom. Ko podjetje gradi kulturo, ki temelji na spoštovanju, zaupanju in transparentnosti, raste tako zadovoljstvo kot pripadnost.

Skrb za zdravje in dobro počutje – prednost, ki odloča

Podjetja, ki vlagajo v zdravje in počutje zaposlenih, imajo na trgu dela prednost. Programi za duševno zdravje, dostop do strokovne podpore, zdravi prigrizki v pisarnah ter spodbujanje telesne aktivnosti imajo neposreden vpliv na produktivnost, motivacijo in splošno zadovoljstvo.

Enako velja za možnosti izobraževanj, mentorstva in jasne poti napredovanja, ki zaposlenim dajejo občutek dolgoročne varnosti in rasti.

Smiselno delo in trajnost – nova prioriteta mladih

V zadnjih letih kandidati vse bolj iščejo delodajalce, ki ponujajo smiselno delo, so družbeno odgovorni in delujejo v skladu s trajnostnimi načeli.

Na MojeDelo.com dodajajo: "Vključevanje, raznolikost in transparentnost so ključni elementi, ki ustvarjajo privlačno delovno okolje. Fleksibilnost, inovativnost in odprtost za nove ideje so tisti razlogi, zaradi katerih nekatera podjetja resnično izstopajo."

Kdo so najuglednejši delodajalci v Sloveniji leta 2025? Pomagajte odločiti!

Na portalu MojeDelo.com tudi letos izvajajo največjo slovensko raziskavo o ugledu delodajalcev za leto 2025. Tako se bo 26. 3. 2026 odvila 20. jubilejna podelitev nagrad, kjer bo portal žaromete usmeril v podjetja, ki so v letu 2025 premikala mejnike in se v očeh strokovnjakov uvrstila med najuglednejša podjetja v Sloveniji.

Vse iskalce zaposlitve in zaposlene vabijo, da oddajo svoj glas in s tem sooblikujejo seznam podjetij, kjer si Slovenci najraje želijo delati.

Sodelujte v raziskavi Ugled delodajalcev 2025 – izpolnite anketo in se samodejno uvrstite v žrebanje.

