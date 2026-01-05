Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
10.18

32 minut

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 10.18

Grenlandski premier ima dovolj Trumpovih groženj s priključitvijo

Na. R., STA

Trump je sicer v preteklosti že večkrat dejal, da želi Grenlandijo priključiti ZDA. Do korakov njegove vlade v tej smeri, vključno z imenovanjem posebnega odposlanca za Grenlandijo, so bili kritični tako na Danskem kot v EU.

Trump je sicer v preteklosti že večkrat dejal, da želi Grenlandijo priključiti ZDA. Do korakov njegove vlade v tej smeri, vključno z imenovanjem posebnega odposlanca za Grenlandijo, so bili kritični tako na Danskem kot v EU.

Foto: Guliverimage

Grenlandski premier Jens-Frederik Nielsen je po večkratnih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa s priključitvijo tega danskega avtonomnega ozemlja ZDA v nedeljo dejal, da je tega dovolj. Dodal je, da je Grenlandija odprta za dialog in razpravo po ustreznih kanalih, vendar je dovolj pritiska in namigovanj.

"Zdaj je dovolj. Nič več pritiska. Nič več namigovanj. Nič več fantazij o priključitvi. Odprti smo za dialog. Odprti smo za razpravo. Vendar se mora to zgoditi po ustreznih kanalih in ob spoštovanju mednarodnega prava " je v nedeljo zvečer na družbenem omrežju Facebook zapisal Nielsen.

Dodal je, da je sedanja in ponavljajoča se retorika ZDA "popolnoma nesprejemljiva", povezava z Venezuelo in vojaško intervencijo pa ni zgolj napačna, temveč "nespoštljiva". Nielsen je že v preteklosti opozoril, da o Grenlandiji odločajo samo njeni prebivalci.

Opozorila ZDA tudi z Danske 

Izjave premierja prihajajo po novih ameriških pritiskih in namigovanjih o priključitvi Grenlandije. Minuli konec tedna je žena svetovalca ameriškega predsednika Stephena Millerja, Katie Miller, po sobotni vojaški operaciji ZDA proti Venezueli na omrežju X objavila sliko Grenlandije v barvah ameriške zastave in zraven pripisala "Kmalu".

Trump je medtem v pogovoru za medij The Atlantic dejal, da ZDA grenlandsko ozemlje "resnično potrebujejo". V nedeljo je na krovu predsedniškega letala Air Force One ta cilj znova poudaril: "Grenlandijo potrebujemo z vidika nacionalne varnosti, česar Danska ne bo mogla storiti."

Danska je v nedeljo opozorila ZDA, naj prenehajo "groziti" Grenlandiji. Danska premierka Mette Frederiksen je pozvala ZDA, naj ustavi grožnje zgodovinskemu zavezniku, drugi državi in drugemu narodu, ki je jasno povedal, da ni naprodaj.

Mette Frederiksen

