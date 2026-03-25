Ši Džinping Kitajska srečanje ZDA Donald Trump

Sreda, 25. 3. 2026, 21.20

8 minut

Trump in Ši naj bi se srečala sredi maja

Avtor:
P. P.

Donald Trump | Trump in Ši Džinping sta se nazadnje srečala jeseni lani v Južni Koreji. | Foto Guliverimage

Trump in Ši Džinping sta se nazadnje srečala jeseni lani v Južni Koreji.

Ameriški predsednik Donald Trump je danes na družbenem omrežju Truth Social naznanil, da se bo s kitajskim kolegom Ši Džinpingom v Pekingu sestal 14. in 15. maja. Srečanje voditeljev svetovnih velesil, prvotno načrtovano za konec marca, so na pobudo Washingtona preložili zaradi ameriško-izraelske vojne proti Iranu.

"Moje srečanje z visoko cenjenim kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, ki je bilo prvotno preloženo zaradi naše vojaške operacije v Iranu, je bilo prestavljeno in bo potekalo v Pekingu 14. in 15. maja," je v objavi na Truth Social zapisal Trump.

Dodal je, da uradniki obeh držav končujejo priprave na njegov obisk v Pekingu in tudi kasnejši obisk Ši Džinpinga v ZDA, katerega datum še ni določen.

"Zelo se veselim, da bom preživel čas s predsednikom Šijem na dogodku, ki bo, sem prepričan, izjemno pomemben," je še sporočil Trump. Obisk v Pekingu, namenjen predvsem pogovorom o trgovinskih odnosih, je bil sicer sprva načrtovan za konec marca in začetek aprila.

Trump in Ši Džinping sta se nazadnje srečala jeseni lani v Južni Koreji. Trump je v začetku svojega drugega mandata sprožil trgovinsko vojno s Kitajsko, ki je udarila nazaj, trenutno pa med državama vlada krhko trgovinsko premirje. Kako bo vojna vplivala na Trumpova pogajalska izhodišča, je za zdaj le predmet ugibanj – odvisno od razpleta vojne.

