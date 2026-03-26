Napoved sijajnega vikenda v Planici: Lanišek in Prevc navdušila otroke

Danes se je v Planici začel uradni del finala svetovnega pokala. V kvalifikacijski boj za petkovo prvo posamično tekmo se je podalo osem slovenskih orlov. Načrtovan spored je sicer prikrojila hladna fronta, ki prečka naše kraje in skrbi za razburkano vremensko dogajanje, kljub temu se je v Planici zbralo 10.780 (večinoma mladih) gledalcev. Prvi trening je bil večkrat prekinjen, končal se je po dobrih dveh urah, druga serija treninga je bila odpovedana. V kvalifikacijah je za slovensko zmago poskrbel Anže Lanišek, z daljavo dneva se mu je najbolj približal Domen Prevc.

Planica, trening in kvalifikacije (m) prva serija treninga druga serija treninga kvalifikacije Žiga Jelar 186,0 m/141,6 točke (45.) / 139,0 m/102,9 (58.) Rok Masle 197,0 m/152,3 (36.) / 181,0 m/162,8 (55.) Žiga Jančar 168,5 m/121,7 (52.) / 160,5 m/131,4 (49.) Rok Oblak 204,0 m/165,4 (25.) / 207,0 m/191,7 (28.) Žak Mogel 183,5 m/152,3 (36.) / 206,5 m/190,7 (29.) Timi Zajc 200,0 m/198,7 (3.) / 208,5 m/205,8 (20.) Anže Lanišek 199,0 m/179,6 (13.) / 211,0 m/242,5 (1.) Domen Prevc 205,0 m/196,9 (4.) / 234,5 m/240,3 (2.)

Slovenske barve je v kvalifikacijah za petkovo posamično tekmo zastopala osmerica – Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žak Mogel, Žiga Jelar, Rok Oblak, Rok Masle in Žiga Jančar, ki mu jo je sicer malce zagodlo zdravje.

Varovanci Roberta Hrgote so v kvalifikacijah po večini leteli v skladu s formo, ki so jo kazali že na treningu. Brez tekme so ostali Žiga Jelar na 58., Rok Masle na 55. in Žiga Jančar na 49. mestu.

Med najboljšo trideseterico sta se uvrstila Rok Oblak in Žak Mogel, po tretjem mestu na treningu pa je bil v drugo nekoliko manj prepričljiv Timi Zajc, ki je bil 20.

Sijajen polet je nato uspel zmagovalcu zadnje posamične preizkušnje v Planici v lanski sezoni. Anže Lanišek je zanesljivo prevzel vodstvo in ga zadržal tudi po nastopu dveh najbolj vročih letalcev te zime. Najbolj se mu je približal Domen Prevc, ki je poletel do daljave dneva (234,5 m), a zaostal za 2,2 točke, Stephan Embacher pa je zaostal še za 0,6 točke. Vodilni v skupnem seštevku poletov je ob tem očitno občutil še nekaj bolečih v hrbtu, kar pomeni skrbi za avstrijski tabor.

Četrtek v Planici je tradicionalni dan otrok Zavarovalnice Triglav, ki vselej poskrbijo za imenitno vzdušje pod Poncami, znova se jih je v zibelki smučarskih poletov zbralo več kot 4000, a je tokrat njihovo veselico zmotilo vreme. Danes sta bili sprva načrtovani dve seriji za trening, s katerima bi se začel uradni del finala svetovnega pokala v smučarskih skokih, a je ponoči tudi Planico zajela hladna fronta, ki je najprej prinesla sneženje.

To je bilo sicer manj obsežno od napovedi, a je otežilo delo planiških organizatorjev in poskrbelo za nevarno plast na doskočišču letalnice. Skrb zbujajoča je bila tudi napoved vremenoslovcev o močnejšem vetru.

V Planici četrtkov spektakel znova spremlja preko 4000 otrok Zavarovalnice Triglav. Foto: Aleš Fevžer Zahtevne razmere so že zjutraj posegle v načrtovano izvedbo programa. Med treningom je največ težav povzročalo prav mehko doskočišče, med prekinitvijo so bili na delu teptalci, ki so skušali utrditi podlago. Na njej sta se med treningom pripetila dva padca; hitro se je pobral eden od predskakalcev, brez hujših posledic pa jo je očitno odnesel tudi Švicar Felix Trunz, ki je pristal pri 209 metrih, kasneje pa je moral žal izpustiti kvalifikacije.

Precej dlje je nato na treningu poletel še vodilni v seštevku poletov Stephan Embacher, ki je bil z 218,5 metra zanesljivo najboljši na treningu. Domen Prevc je z daljavo 205 m trening končal na četrtem mestu, najboljši med Slovenci je bil Timi Zajc na tretjem mestu (200 m).

Glavne težave je med treningom povzročalo zmehčano doskočišče. Foto: Aleš Fevžer Prvotni načrt prirediteljev letalskega spektakla je sicer predvideval dva treninga, a je bila izpeljana le ena serija. Takoj zatem so stekle kvalifikacije, saj se bodo razmere popoldne pred izboljšanjem še poslabšale.

Že v sredo je letalcem ponagajal na preizkusu Letalnice bratov Gorišek. Tega je zaznamoval tudi grd padec Nika Heberleja.

Na petkovi posamični tekmi bo tako nastopilo pet Slovencev. V nedeljo bo lahko letela le najboljša trideseterica svetovnega pokala, v tej so od Slovencev Prevc, Lanišek in Zajc, zaradi dodatne kvote pa bo lahko trener Robert Hrgota v reprezentanco uvrstil še enega tekmovalca.

V Planici se je v četrtek zbralo 10.780 gledalcev.

Program Planica Petek, 27. marec

9.00 Prva serija treninga (ž)

9.40 Druga serija treninga (ž) 14.00 Poskusna serija (m)

15.00 Prva serija posamične tekme (m) Sobota, 28. marec

8.00 Poskusna serija (m)

9.30 Prva serija ekipne tekme (m) 14.15 Poskusna serija (ž)

15.00 Prva serija (ž) Nedelja, 29. marec

9.00 Poskusna serija (m)

10.00 Prva serija posamične tekme (m) Sledi: Razglasitev dnevnih zmagovalcev in zmagovalca v seštevku Planica 7; Razglasitev zmagovalcev sezone v skupnih seštevkih FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih in smučarskih poletih ter v pokalu narodov.

Preberite še: