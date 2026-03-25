Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
25. 3. 2026,
20.55

Osveženo pred

27 minut

volišče predčasno glasovanje Volitve 2026 Volitve 2026 SDS Janez Janša Janez Janša

Kaj bi se spremenilo, če SDS uspe izpodbiti rezultate na zanjo spornih voliščih?

Volitve 2026 SDS Janez Janša | SDS predlaga, da se rezultati 24 posebnih volišč za predčasno glasovanje ne bi šteli v skupni izid glasovanja na nedavnih volitvah v DZ.

SDS predlaga, da se rezultati 24 posebnih volišč za predčasno glasovanje ne bi šteli v skupni izid glasovanja na nedavnih volitvah v DZ.

Na voliščih, kjer SDS izpodbija rezultat volitev v DZ, je bilo oddanih nekaj več kot 21.360 glasovnic, od tega največ, 8.580, za Svobodo. Za SDS jih je bilo oddanih 3.022, kar pomeni, da to ne bi bilo dovolj za njihovo zmago. Bi pa lahko Demokrati prehiteli SD, Resni.ca pa Levico in Vesno. Zadnja je na teh voliščih dobila skupaj 3.002 glasova.

SDS v ugovorih, ki jih je vložila zaradi domnevnih nepravilnosti dela volilnih odborov in komisij, predlaga, da se rezultati 24 posebnih volišč za predčasno glasovanje ne bi šteli v skupni izid glasovanja na nedavnih volitvah v DZ. Še za dve nedeljski volišči na Gorenjskem pa predlaga ponovitev glasovanja.

Drugačen vrstni red

Če bi glasove na omenjenih 26 voliščih odšteli od do zdaj preštetih, kjer sicer še ni glasov iz tujine, bi se število glasov za Svobodo s 333.973 znižalo na 325.393, število glasov za SDS pa s 326.036 na 323.014, kar pomeni vsega 2.379 glasov razlike.

Lista Levice in Vesne bi brez teh glasov dobila 62.085 glasov, kar bi bilo manj od 63.793, ki bi jih prejela Resni.ca, saj je skupno število glasov za Levico in Vesno trenutno 65.087, skupno število glasov stranke Resni.ca pa 64.372.

Vrstni red bi se obrnil tudi med SD in Demokrati Anžeta Logarja. Prvi bi namesto sedanjih 78.303 glasov dobili 76.450 glasov, kar je manj, kot bi ostalo Demokratom, če bi od sedanjih 78.033 glasov odšteli glasove izpodbijanih volišč, saj bi beležili 76.788 glasov.

Število glasov na "spornih" voliščih predčasnega glasovanja:
Stranka Število glasov
Svoboda 8.580
SDS 3.022
Levica in Vesna 3.002
SD 1.853
NSi, SLS, Fokus 1.374
Demokrati 1.245
Pirati 610
Resni.ca 579
Prerod 397
SNS 238
Mi, socialisti 187
Alternativa 109
Zeleni+SG 100
Glas upokojencev 44
Zaupanje 22
Skupaj:

21.362

Drugo vprašanje je, kako točno bi vse to vplivalo na razporeditev poslanskih mandatov ter na razmerja med strankami levega in desnega pola. Pa tudi, kakšni bi dejansko bili izidi morebitnega ponovljenega glasovanja na dveh voliščih in kakšni bodo izidi glasovanja iz tujine. Zato so takšna preračunavanja za zdaj v resnici namenjena le informativni predstavi o razmerjih med strankami. Najbrž pa pokažejo na motiv, ki ga lahko imajo stranke za ugovore.

Udeležba na voliščih, katerih izidom SDS ugovarja:
Volilni okraj Volišče Udeležba
VO 1006 - KRANJ 3 Predčasno glasovanje 929
VO 2005 - KOPER 2 Predčasno glasovanje 966
VO 2009 - NOVA GORICA 1 Predčasno glasovanje 807
VO 3003 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 1 Predčasno glasovanje 668
VO 3004 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 2 Predčasno glasovanje 816
VO 3005 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 3 Predčasno glasovanje 854
VO 3006 - LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4 Predčasno glasovanje 781
VO 3007 - LJUBLJANA CENTER Predčasno glasovanje 1.451
VO 3008 - LJUBLJANA ŠIŠKA 1 Predčasno glasovanje 817
VO 3009 - LJUBLJANA ŠIŠKA 2 Predčasno glasovanje 1.082
VO 3010 - LJUBLJANA ŠIŠKA 3 Predčasno glasovanje 762
VO 3011 - LJUBLJANA ŠIŠKA 4 Predčasno glasovanje 647
VO 4005 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1 Predčasno glasovanje 691
VO 4006 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2 Predčasno glasovanje 642
VO 4007 - LJUBLJANA MOSTE-POLJE 3 Predčasno glasovanje 1.005
VO 4009 - LJUBLJANA BEŽIGRAD 2 Predčasno glasovanje 1.720
VO 4010 - DOMŽALE 1 Predčasno glasovanje 1.170
VO 5002 - CELJE 1 Predčasno glasovanje 1.020
VO 5005 - ŽALEC 2 Predčasno glasovanje 663
VO 5008 - VELENJE 2 Predčasno glasovanje 706
VO 6002 - NOVO MESTO 1 Predčasno glasovanje 363
VO 8004 - MURSKA SOBOTA 1 Predčasno glasovanje 275
VO 8009 - PTUJ 1 Predčasno glasovanje 364
VO 8011 - PTUJ 3 Predčasno glasovanje 253
VO 1008 - ŠKOFJA LOKA 1 (OŠ Ivana Groharja, Podlubnik) Nedeljsko volišče 893
VO 1009 - ŠKOFJA LOKA 2 (KD Poljane) Nedeljsko volišče 1.141

Skupaj (vključno z neveljavnimi glasovnicami):

21.468
