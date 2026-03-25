Drona, ki sta iz Rusije vstopila v estonski in latvijski zračni prostor in strmoglavila, sta bila ukrajinska, so danes po preiskavi incidentov sporočile oblasti v Estoniji in Latviji, poročajo tuje tiskovne agencije. Pred tem so estonske oblasti sporočile, da je dron, izstreljen iz Rusije, zadel elektrarno v Estoniji, in uvedle preiskavo.

Pomembnejši poudarki dneva:



15.08 Elektrarno v Estoniji zadel ukrajinski dron

13.29 Bruselj predlaga 115 milijonov evrov za razvoj novih obrambnih tehnologij v EU in Ukrajini

12.27 Orban: Madžarska bo postopno ustavila dobavo plina Ukrajini

9.30 Ruski dron zadel elektrarno v Estoniji

8.35 Po enem največjih ruskih napadov na Ukrajino Moskva sestrelila skoraj 400 dronov

15.08 Elektrarno v Estoniji zadel ukrajinski dron

Brezpilotni letalnik, ki je priletel prek Rusije, je danes v Estoniji zadel dimnik elektrarne Auvere ob meji z Rusijo. V incidentu ni bil nihče poškodovan, elektroenergetska infrastruktura pa je ostala nepoškodovana. V Latviji je radar po navedbah vojaških virov zaznal leteči predmet, ki je kasneje eksplodiral v občini Kraslava, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Oblasti v obeh baltskih članicah EU in Nata so kasneje sporočile, da je šlo za ukrajinska brezpilotna letalnika in da Estonija in Latvija nista bili predvideni tarči. "To je neposredna posledica ruske vojne," je na omrežju X zapisal estonski zunanji minister Margus Tsakhna.

Ukrajinske sile so ponoči izvedle obsežen napad z droni na Rusijo. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da so nad številnimi deli države prestregli skoraj 400 brezpilotnih letalnikov. Po poročanju ruske državne tiskovne agencije Tass, ki jo povzema dpa, je bil to najresnejši in eden najobsežnejših napadov z droni, ki jih je doslej izvedla Ukrajina. Ruske oblasti so ob tem poročale o požarih v pristanišču Ust-Luga v Finskem zalivu, ki je ključnega pomena za izvoz nafte in plina. Ukrajinski generalštab je potrdil napade na tamkajšnji terminal za utekočinjeni zemeljski plin (LNG).

Evropska komisija je danes predstavila predlog novega 115 milijonov evrov vrednega finančnega instrumenta, namenjenega spodbujanju inovacij v evropski obrambni industriji. Po navedbah komisarja za obrambo Andriusa Kubiliusa bodo v letu 2027 podprli med 20 in 30 projektov razvoja prebojnih obrambnih tehnologij v EU in Ukrajini, kot so droni.

"Vojne in bojišča se močno spreminjajo, vojske potrebujejo nove tehnologije, hitre dobave in zelo konkurenčne cene. Zato je transformacija obrambne industrije naša strateška prioriteta," je ob predstavitvi novega finančnega instrumenta povedal Kubilius.

Zato je komisija po njegovih besedah novembra lani predstavila načrt za transformacijo industrije, iz katerega izhaja današnji predlog novega finančnega instrumenta za spodbujanje inovacij na tem področju.

Kot je še povedal komisar, članice EU danes med 70 in 80 odstotkov obrambnih zmogljivosti kupijo od desetih največjih obrambnih podjetij, ki za proizvodnjo potrebujejo veliko časa. Gre za drage obrambne zmogljivosti, ki jih proizvajajo v omejenem obsegu. EU že ima finančne instrumente za podporo tovrstne proizvodnje, katerih postopki so zapleteni in dolgi, je dodal.

Namen danes predstavljenega instrumenta pa je podpreti mala in srednje velika podjetja - vključno z zagonskimi -, ki razvijajo cenejše prebojne tehnologije. Med temi so droni, tehnologije umetne inteligence in kvantne tehnologije, ki jih je mogoče hitro razširiti z zagonske na industrijsko raven.

Po navedbah Kubiliusa nameravajo v okviru tega pilotnega instrumenta v letu 2027 podpreti med 20 in 30 projektov, ki bodo prejeli od enega do pet milijonov evrov sredstev iz obstoječega dolgoročnega proračuna unije. Podjetja v članicah EU, Ukrajini in na Norveškem bodo prejela povrnjenih do 100 odstotkov upravičenih stroškov, je pojasnil.

Kot je še poudaril, bo postopek za pridobitev sredstev hiter in enostaven, podjetja pa jih bodo prejela v največ štirih mesecih.

Predlog bosta zdaj po rednem zakonodajnem postopku obravnavala Evropski parlament in Svet EU, v katerem so zastopane države članice. Cilj je, da bi prve razpise za pridobitev sredstev objavili v začetku prihodnjega leta.

Evropska komisija je nov instrument predstavila, medtem ko članice zaradi zaostrenih geopolitičnih razmer povečujejo proračunske izdatke za obrambo. Gre za zadnjo v nizu evropskih pobud, namenjenih podpori državam članicam pri krepitvi obrambnih zmogljivosti.

Madžarska bo postopno ustavila dobavo plina Ukrajini, je danes napovedal premier Viktor Orban. Gre za najnovejšo potezo Budimpešte v sporu med državama zaradi poškodovanega naftovoda. Orban je ukrep utemeljil z zagotovitvijo varne oskrbe Madžarske z energijo.

Več v prispevku:

Brezpilotni letalnik, izstreljen iz Rusije, je zadel dimnik elektrarne v Estoniji, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila estonska notranja varnostna služba (ISS). V incidentu ni bil nihče poškodovan, prav tako ni bilo poškodovano elektroenergetsko omrežje.

"Brezpilotni letalnik je zadel dimnik elektrarne Auvere. V incidentu ni bil nihče poškodovan," je v izjavi sporočila ISS in dodala, da je brezpilotni letalnik "vstopil v estonski zračni prostor iz ruskega zračnega prostora".

Elektrarna Auvere, ki jo upravlja skupina Enefit Power, je na severovzhodu Estonije, blizu mesta Narva ob meji z Rusijo.

Estonske oblasti so ob tem navedle, da je Ukrajina ponoči izvedla napade na rusko pristanišče Ust-Luga v Finskem zalivu, ki meji na estonsko obalo. Kot poroča estonski spletni portal ERR, medtem naftni objekti v ruskem pristanišču Primorsk, ki leži na drugi strani Finskega zaliva, gorijo že več kot dva dni.

Latvijske oblasti so medtem sporočile, da je v torek zvečer dron vstopil tudi v latvijski zračni prostor, poroča estonski spletni portal ERR.

Rusko obrambno ministrstvo je danes zjutraj sporočilo, da so njeni sistemi zračne obrambe ponoči in zgodaj zjutraj zlasti na območjih, ki mejijo na Ukrajino, pa tudi v bližini Moskve, prestregli in uničili 389 ukrajinskih dronov.

Med drugim je po napadih izbruhnil požar v pristanišču Ust-Luga v Finskem zalivu, ki je ključno središče za ruski izvoz, vključno z gnojili, nafto in premogom.

Guverner leningrajske regije, v katero spada tudi Sankt Peterburg, Aleksander Drozdenko je sporočil, da požar še gasijo, žrtev pa naj ne bi bilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnjih tednih je Kijev okrepil napade na Rusijo, ki Ukrajino z droni in raketami dnevno napada, odkar je februarja 2022 izvedla invazijo na državo.

V ponedeljek je ukrajinska vojska zadela tudi pristanišče v Primorsku, prav tako blizu meje s Finsko. Tudi tam je izbruhnil požar.

Iz ruske regije Belgorod oblasti danes po ukrajinskem raketnem napadu poročajo o škodi na električni in vodni infrastrukturi.

Pred tem je Rusija v torek v 24 urah nad Ukrajino izstrelila 948 dronov, od tega 556 podnevi, kar so predstavniki ukrajinskih oblasti označili za enega najobsežnejših tovrstnih napadov doslej. Skupaj z napadi iz predhodne noči je obstreljevanje terjalo osem smrtnih žrtev.

V mestu Lvov na zahodu Ukrajine je bil poškodovan bernardinski samostan iz 16. stoletja, ki je pod Unescovo zaščito. V sosednji regiji Ivano-Frankivsk je bila zadeta porodnišnica.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napade obsodil kot absolutno izprijenost. "Obseg tega napada jasno kaže, da Rusija nima nikakršnega namena dejansko končati te vojne," je dejal v večernem nagovoru in napovedal odgovor Ukrajine. Pogajanja o končanju vojne, v katerih posredujejo ZDA, so zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu zastala. Ukrajina je pretekli konec tedna v prizadevanjih za oživitev procesa v ZDA poslala svojo delegacijo, a neposrednega rezultata ni bilo, še piše AFP.