ZDA so izvedle še en napad na plovilo v Karibih, pri čemer so umrle štiri osebe, je v sredo na omrežju X sporočilo južno poveljstvo ameriških oboroženih sil, ki nadzoruje bojne operacije v Latinski Ameriki in na Karibih.

Poveljstvo je objavilo, da je izvedlo "smrtonosen kinetični napad" na plovilo, ki ga upravljajo organizacije, opredeljene kot teroristične. Podrobnih podatkov glede tega, koga so napadli in ubili, ni objavilo.

Južno poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo še, da so obveščevalni podatki potrdili, da je plovilo plulo po znanih poteh za prevoz mamil v Karibih in se ukvarjalo z operacijami prevoza prepovedanih drog.

On March 25, under the direction of SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear carried out a strike on a vessel linked to designated terrorist organizations in the Caribbean, killing four narco-terrorists; no U.S. forces were injured. pic.twitter.com/f8viVkn76f — Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 25, 2026

Skupno število žrtev tovrstnih napadov na domnevne tihotapce mamil je od septembra lani tako naraslo na 163, poroča televizija CBS.

Ministrstvo za obrambo ZDA doslej ni objavilo nobenih dokazov, da v teh napadih potaplja plovila za prevoz mamil, Združeni narodi pa so napade opredelili kot izvensodne poboje. Podobno menijo tudi demokrati, ki nameravajo po pričakovanem prevzemu večine po novembrskih volitvah v vsaj enem od domov ameriškega kongresa sprožiti preiskave.