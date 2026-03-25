Na letališču JFK v New Yorku je pristalo letalo ruske družbe Rossiya, na katerem naj bi bila skupina poslancev dume. Po informacijah, ki so pricurljale iz ruskih medijev, naj bi se v ZDA srečali s člani kongresa.

Srečanje naj bi organizirala republikanska članica predstavniškega doma Anna Paulina Luna, ki je znana po svojem nasprotovanju ameriški pomoči Ukrajini. Obisk prihaja kljub sankcijam, ki jih je Washington uvedel proti ruskim zakonodajalcem po invaziji na Ukrajino.

Ruski zakonodajalci se bodo med dvodnevnim obiskom Washingtona srečali s člani ameriškega kongresa in delegacijo ameriške zvezne vlade, je za Kyiv Independent povedal uradnik ameriškega zunanjega ministrstva.

Rusko delegacijo vodi vnuk diplomata, ki je sklenil pakt s Hitlerjem

Pogovori z uradniki Trumpove administracije naj bi potekali 27. marca na Ameriškem inštitutu za mir. Vsakega sestanka se bo kot zapisnikar udeležil nižji uradnik zunanjega ministrstva.

Rusko delegacijo vodi Vjačeslav Nikonov, namestnik predsednika Odbora za zunanje zadeve in vnuk sovjetskega zunanjega ministra Vjačeslava Molotova, ki je podpisal pakt z nacistično Nemčijo leta 1939, ki je tlakoval pot izbruhu druge svetovne vojne in delitvi vzhodne Evrope.

Na srečanju delegacije bo verjetno tudi Luna, odločna podpornica ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovega gibanja MAGA. Luna je vseskozi nasprotovala pomoči Ukrajini, leta 2023 pa je vložila predlog zakona, ki je pozival k prenehanju ameriške podpore Kijevu.

Pro ukrajinske nevladne organizacije opozarjajo na legitimiranje agresije

V ZDA so pripotovali štirje poslanci iz različnih strank, vendar v Putinu popolnoma podrejenemu ruskem političnem sistemu strankarska pripadnost nima nobenega pomena. Državna duma deluje večinoma kot prokremeljski organ, poslanci vseh strank pa dosledno podpirajo vojno proti Ukrajini.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da so ZDA že večkrat predlagali oživitev diplomatskih stikov. Foto: Reuters Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je pozdravil načrtovane stike in jih označil za korak k popolni obnovi dialoga med Moskvo in Washingtonom. "Pozdravljamo vsa prizadevanja za oživitev dialoga z Združenimi državami na katerem koli področju," je dejal Peskov. "To smo Združenim državam že večkrat predlagali."

Načrtovani obisk je pričakovano naletel na kritike podpornikov Ukrajine v ZDA. Nevladna organizacija Razom za Ukrajino je opozorila, da bo gostovanje ruskih zakonodajalcev legitimiralo rusko agresijo nad Ukrajino. "Člani te delegacije trenutno sodelujejo pri agresiji na sosednjo državo," je poudaril član Razoma Nikola Murskij.