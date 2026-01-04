Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Žena Trumpovega svetovalca s sliko Grenlandije v barvah ameriške zastave

Grenlandija | Grenlandija, ki jo Donald Trump želi priključiti ZDA, je dansko avtonomno ozemlje. | Foto Guliverimage

Grenlandija, ki jo Donald Trump želi priključiti ZDA, je dansko avtonomno ozemlje.

Foto: Guliverimage

Danska je danes izrazila nezadovoljstvo, potem ko je žena svetovalca ameriškega predsednika Donalda Trumpa na družbenih omrežjih objavila sliko Grenlandije v barvah ameriške zastave ter pripisala napoved "Kmalu". "Pričakujemo polno spoštovanje ozemeljske celovitosti Danske," se je odzval danski veleposlanik v ZDA Jesper Moeller Soerensen.

Katie Miller, žena Trumpovega svetovalca Stephena Millerja, je sliko objavila na omrežju X po sobotni vojaški operaciji ZDA proti Venezueli. K sliki je pripisala: "KMALU", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Danski veleposlanik v ZDA Jesper Moeller Soerensen se je danes odzval s svojo objavo, v kateri je pozval k spoštovanju ozemeljske celovitosti Danske. Grenlandija je sicer dansko avtonomno ozemlje.

Trumpova želja po Grenlandiji

Veleposlanik je zapisal, da je Danska "znatno okrepila svoja prizadevanja za varnost v Arktiki" in pri tem sodelovala z ZDA. "Smo tesni zavezniki in bi morali kot taki nadaljevati s sodelovanjem," je dodal.

Donald Trump je sicer že večkrat dejal, da želi Grenlandijo priključiti ZDA. Do korakov njegove vlade v tej smeri, vključno z imenovanjem posebnega odposlanca za Grenlandijo, so bili kritični tako na Danskem kot v EU. Grenlandski premier Jens-Frederik Nielsen pa je opozoril, da o Grenlandiji odločajo samo njeni prebivalci.

