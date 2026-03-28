"Novih volitev ne bo, Robertu Golobu bo uspelo oblikovati vlado"

Robert Golob je na državnozborskih volitvah premagal ne le Janeza Janšo, temveč tudi druge interesne skupine, ki so ga hotele onemogočiti, med drugim "zasebni Mosad", Viktorja Orbana, ruske vplive in celo Milorada Dodika, je prepričan Zijad Bećirović, direktor Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije. Verjame tudi, da volitve ne bodo ponovljene in da bo Golobu znova uspelo oblikovati vlado.

"Janša je imel dobljene volitve, a jih je izgubil"

Zijad Bećirović je v intervjuju za medij N1 Bosna in Hercegovina poudaril, da je Robert Golob prvi predsednik vlade v zgodovini Slovenije po pokojnem dr. Janezu Drnovšku, ki je po svojem prvem mandatu premierja ponovno zmagal na državnozborskih volitvah.

Golobov glavni tekmec na volitvah, predsednik stranke SDS Janez Janša, je imel po mnenju Bećirovića medtem zmago na volitvah v mesecih pred 22. marcem že tako rekoč v žepu, a je volitve izgubil zato, ker so mu poskušali pomagati Izraelci, natančneje izraelska zasebna obveščevalna agencija Black Cube, a so mu v resnici škodovali in mu prinesli poraz, je dejal.

Zijad Bećirović verjame, da se je Slovenija s porazom Janeza Janše na državnozborskih volitvah izognila "orbanizaciji". Na fotografiji Viktor Orban in Janez Janša. Foto: STA ,

Kdo vse ni hotel videti zmage Roberta Goloba

Bećirović je izrazil prepričanje, da so Slovenci izredno občutljivi na domnevne poskuse zunanjega vmešavanja v slovenske volitve.

Po mnenju direktorja Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije je bilo interesnih sfer, ki so želele videti drugačen rezultat volitev oziroma zmago stranke SDS in s tem Janeza Janše, še več.

"Tu imamo Viktorja Orbana in njegov način vplivanja. Imamo ruski vpliv, ne smemo pa pozabiti niti na Milorada Dodika – in njegovega milijardnega kapitala – ki mu je bil pred časom celo prepovedan vstop v Slovenijo, saj naj bi predstavljal grožnjo nacionalni varnosti," je dejal Bećirović.

Zijad Bećirović opozarja, da je Milorad Dodik (na fotografiji) Srbe v Sloveniji pozival, naj glasujejo za Janeza Janšo. Foto: Reuters

Se lahko zgodi še en Ciril Pucko?

Bećirović verjame, da zaradi trenutnih razmer v Sloveniji, Evropi in svetu državnozborske volitve kljub tesnemu izidu ne bodo ponovljene, Golobu pa bo po njegovem mnenju kljub zelo zahtevnim pogajanjem uspelo sestaviti vlado.

Še enkrat je omenil tudi Janeza Drnovška, ki je leta 1996 sicer zmagal na volitvah, a mu je za sestavo vlade manjkal en poslanec. Takrat je v vrste Drnovškove LDS iz Slovenskih krščanskih demokratov nato prestopil poslanec Ciril Pucko in Drnovšku zagotovil potrebno večino.

Bećirović sicer meni, da takšni prestopi tokrat ne bodo potrebni, saj ima Golob po njegovi oceni dovolj manevrskega prostora pogajalskega potenciala, da lahko z določenimi strankami sklene dogovore, s katerimi se bodo strinjali vsi, Janez Janša pa ne.

Robert Golob je v četrtek dejal, da glede na zaostrene razmere v svetu in vse glasnejše napovedi o prihajajoči gospodarski krizi "Slovenija danes bolj kot kadarkoli potrebuje povezovanje in sodelovanje, široko koalicijo oz. vlado narodne enotnosti". Foto: Bojan Puhek

"Slovenija je oaza normalnosti"

Bećirović je za N1 Bosna in Hercegovina še dejal, da je bila zmaga stranke Gibanje Svoboda oziroma Roberta Goloba na državnozborskih volitvah tudi zmaga za "normalne politične sile", Slovenija pa je po njegovih besedah "poleg stabilnosti tudi oaza normalnosti".

"Poglejte stališča Slovenije o ključnih vprašanjih – o Ukrajini, vojni v Gazi, genocidu v Gazi in agresiji oziroma napadu na Iran. Slovenska vlada pod vodstvom Roberta Goloba kaže zelo moralno držo," je še izpostavil.