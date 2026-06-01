"Delamo kot podgane v kletki. Greš v službo in ne veš, ali se boš vrnil."

Ukrajinski voznik avtobusa Anatolij Dmitrov je v začetku tega meseca avtobus, poln potnikov, vozil na liniji 14 v Hersonu, mestu na jugu Ukrajine. Ko so stali na križišču, jih je napadel ruski dron, piše BBC. Avtobusi v Ukrajini so vse pogostejša tarča ruskih napadov.

"Vsa okna so bila razbita. Komaj sem prišel do naslednje postaje, pod katero je bilo zaklonišče. Pogledal sem v vzvratno ogledalo in videl kri. Pomislil sem, da moram nujno v zaklonišče, ker Rusi ob takšnem napadu pogosto pošljejo še en dron," je povedal Anatolij.

Poškodovanih vsaj osem potnik

Po napadu je bil v popolnem šoku. V incidentu je bilo poškodovanih vsaj osem njegovih potnikov. "Tukaj ni zabavno delati. To se dogaja skoraj vsak dan, dobesedno so začeli loviti avtobuse. Greš v službo in nimaš pojma, ali boš prišel domov," je dejal Anatolij.

Vodstvo mestnega prometnega podjetja v Hersonu, kjer dela Anatolij, pravi, da so se napadi začeli lani in da se razmere slabšajo. Javni prevoz je postal prednostna tarča ruskih operaterjev dronov, je zapisano v izjavi podjetja, ki jo je delil BBC.

Samo letos so bili ubiti trije zaposleni v podjetju, osem jih je bilo ranjenih, poškodovanih pa je bilo 21 trolejbusov in osem avtobusov. Lokalni uradniki pravijo, da je bilo leta 2026 napadenih tudi šest avtobusov v lasti zasebnih prevoznikov.

Avtobusi so vse pogosteje tarča napadov. Foto: Reuters

Herson ima danes le še 65 tisoč od 300 tisoč prebivalcev

Ocenjuje se, da ima Herson danes približno 65 tisoč prebivalcev, medtem ko jih je pred vojno imel 300 tisoč.

Rusi so Herson zasedli v zgodnjih dneh popolne invazije leta 2022, a so ga Ukrajinci jeseni istega leta osvobodili. Od takrat je mesto nenehno pod napadi ruskih sil, ki ga napadajo z druge strani reke Dneper.

Rita Dobrinova, ena od vodij mestnega prometnega podjetja Herson, meni, da grožnja ruskih dronov narašča, še posebej odkar so Rusi začeli uporabljati tehnologijo optičnih kablov, na katero elektronski sistemi za motenje ne vplivajo.

Droni voznike gledajo naravnost v oči

"Nekateri droni samo lebdijo in čakajo, druge uporabljajo za izvidnico. Voznika gledajo naravnost v oči skozi vetrobransko steklo," je dejala Dobrinova.

Spomnila se je tudi smrtonosnega napada: "11. aprila smo imeli voznika avtobusa, ki mu je bomba dobesedno padla na glavo. Prebila je streho kabine in padla naravnost nanj.

Vozniki avtobusov s čeladami in neprebojnimi jopiči

Oblasti v Hersonu so sprejele nekaj ukrepov za zaščito voznikov in potnikov. Nekatere najbolj prometne ulice so prekrite z mrežami proti dronom, ki ščitijo pešce in promet pod njimi, uradniki pa pravijo, da so vozniki dobili čelade in neprebojne jopiče.

Dobili so tudi detektorje dronov, imenovane čukja, vendar je njihova uporabnost omejena. Zaznajo namreč le drone, ki za navigacijo uporabljajo prej znane frekvence. Letala, ki se zanašajo na optične kable ali nove frekvence, so za te naprave popolnoma nevidna.

Mestno prometno podjetje ima trenutno približno 30 avtobusov. "Ne morem reči, da vsak dan naletijo na dron," pojasnjuje Dobrinova, "vendar detektor dronov zapiska enkrat na uro ali uro in pol. Vse, kar vam pove, je, da je dron v bližini, in prikazuje razdaljo v metrih ali kilometrih."

Ko se detektor oglasi, morajo vozniki ustaviti avtobus, potniki morajo izstopiti in se zateči v najbližje zaklonišče.

Kljub nevarnosti vztrajajo

Kljub nenehni in ogromni nevarnosti vozniki avtobusov v Hersonu še naprej vsak dan sedejo za volan. "Ljudi moramo prevažati v lekarne in bolnišnice. Tam so otroci, starejši, vsi, ki so se odločili ostati in še vedno živijo tukaj," pojasnjuje voznik Maksim Diak. "Nihče tega ne bo storil razen nas. Zavedamo se, da če te ljudi pustimo na cedilu, ne bo več nikogar, ki bi jih vozil."

V začetku letošnjega leta je končal v bolnišnici z zlomljenim rebrom in šrapneli v prsih. "Delamo kot podgane v kletki. Napadajo nas z vseh strani, a mi vztrajamo pri vožnji," je dodal Maksim. Čisto na koncu intervjuja je novinar BBC vprašal Maksima, ali je kdaj razmišljal o odhodu iz Hersona.

"Nikoli nisem razmišljal o odhodu. Rodil sem se tukaj, živim tukaj in tukaj bom živel do konca. Nikamor ne grem," je odgovoril.