Poljanska cesta v Ljubljani se je znova znašla v središču opozoril zaradi prehitre vožnje. Prebivalci že dlje časa opozarjajo, da vozniki na odseku med začetkom ulice in križiščem z Roško cesto pogosto prekoračujejo dovoljeno hitrost, zaradi česar je območje postalo nevarno za pešce, predvsem za otroke.

Gre za del mesta, kjer se nahajajo vrtec, gimnazije in druge izobraževalne ustanove, pločniki pa so vsakodnevno polni šolarjev, dijakov in drugih pešcev. Občani opozarjajo, da prometna ureditev ne sledi dejanskim razmeram na terenu in da so potrebni dodatni ukrepi za umirjanje prometa.

V pobudi, naslovljeni na mestne službe, so prebivalci predlagali postavitev stacionarnega radarja, ležečih policajev oziroma drugih rešitev, ki bi zmanjšale hitrosti vozil in povečale varnost vseh udeležencev v prometu, poroča Ljubljana Info.

Tragična nesreča

Skrb javnosti je še toliko večja zaradi nedavne tragične prometne nesreče v bližini tega območja, v kateri je življenje izgubila najstnica. Dogodek je znova odprl vprašanja o prometni varnosti v širšem središču mesta in potrebi po učinkovitejših ukrepih za zaščito najranljivejših udeležencev v prometu.