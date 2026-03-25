Sa. B.

25. 3. 2026,
16.04

Stevanovića in Logarja ujeli v lokalu ob parlamentu. O čem je tekla beseda?

Anže Logar in Zoran Stevanović | Zoran Stevanović in Anže Logar bosta odločala o sestavi prihodnje koalicije. | Foto STA

Zoran Stevanović in Anže Logar bosta odločala o sestavi prihodnje koalicije.

Po nedeljskih volitvah, po katerih še ni znano, kdo bo vodil prihodnjo vlado, sta se v lokalu v bližini državnega zbora srečala Zoran Stevanović in Anže Logar, ki veljata za jeziček na tehtnici v slovenski politiki. Med pogovorom so ju ujeli v objektiv, kaj sta se dogovorila, pa ni znano, poroča revija Reporter.

Razprava med Stevanovićem in Logarjem sledi petkovemu sklicu sestanka pri premierju Golobu, na katerega so z izjemo prvaka stranke SDS Janeza Janše vabljeni vsi predsedniki strank, ki so prebile parlamentarni prag. V ponedeljek pa so vsi predsedniki strank vabljeni še na sestanek k predsednici republike Nataši Pirc Musar.

Stevanović: V ozadju ni nobene zarote

Kot je razvidno s fotografije, sta predsednika strank Resnica in Demokrati v lokalu Parlament pub kramljala ob radenski in kavi. Ker brez njiju aktualni premier Robert Golob ne more sestaviti prihodnje koalicije, gre predvidevati, o čem je tekla beseda. Kaj sta se dogovorila, ni znano, po poročanju omenjenega medija pa sta se morda dogovorila, da bosta na pogajanjih nastopala usklajeno.

Premier Golob tako vlade ne more sestaviti brez Demokratov Anžeta Logarja, Janša pa ne brez Resnice Zorana Stevanovića. Oba sta sicer zatrdila, da ne bosta vstopila ne v Golobovo ne v Janševo vlado. A če se želimo izogniti ponovnim volitvam, bo eden od njiju moral popustiti.

Stevanović je za STA pojasnil, da sta z Logarjem po snemanju televizijske oddaje "prijateljsko spila kavo", v ozadju pa po njegovih besedah ni nobene zarote. Vsebine pogovora ni komentiral, je pa ponovil, da se bo odzval povabilom na pogovore med izvoljenimi strankami. Dejal je, da se bo udeležil petkovega sestanka Svobode, na katerem bo premierju Golobu povedal, da se v njegovi vladi ne vidi, "dopušča pa možnost o pogovorih, saj si ne želi politične krize". V Logarjevi stranki medtem srečanja niso komentirali.

