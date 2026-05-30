Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
30. 5. 2026,
16.44

Rusija zaradi zbliževanja z EU svari Armenijo

Vladimir Putin | Nekdanja sovjetska republika Armenija, ki je tradicionalno veljala za zaveznico Rusije, se je od nje začela oddaljevati, potem ko Moskva leta 2023 Azerbajdžanu ni preprečila ofenzive na sporno regijo Gorski Karabah, zaradi katere sta bili državi desetletja v vojni.

Nekdanja sovjetska republika Armenija, ki je tradicionalno veljala za zaveznico Rusije, se je od nje začela oddaljevati, potem ko Moskva leta 2023 Azerbajdžanu ni preprečila ofenzive na sporno regijo Gorski Karabah, zaradi katere sta bili državi desetletja v vojni.

Rusija je zaradi vse tesnejših odnosov Erevana z EU danes na pogovor v domovino poklicala svojega veleposlanika v Armeniji. Ruski predsednik Vladimir Putin je pred tem v petek na srečanju z zavezniki v Kazahstanu Armenijo posvaril pred zbliževanjem z Brusljem ter državo pozval k referendumu o tem vprašanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je navedlo rusko zunanje ministrstvo, je bil veleposlanik Sergej Kopirkin poklican na posvetovanja zaradi ukrepov armenskih oblasti na področju približevanja EU. S tem naj bi država spodkopavala sodelovanje znotraj Evrazijske gospodarske unije, carinske unije pod vodstvom Rusije, katere članica je.

Putin je pred tem na vrhu skupine v petek dejal, da se je "ukrajinski scenarij" začel prav s poskusi približevanja EU, ter Armenijo pozval, naj čim prej izvede referendum o tem vprašanju. Po njegovih besedah je država pred izbiro med EU in Evrazijsko gospodarsko unijo, saj da je članstvo v obeh nezdružljivo.

Ostali bodo brez popustov 

Armenija je močno odvisna od Rusije pri oskrbi s plinom in bi, če bi se zvišale cene plina, ob morebitnem izstopu iz Evrazijske gospodarske unije izgubila najmanj 14 odstotkov svojega bruto domačega proizvoda, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa prepričan Vladimir Putin. "Seveda ne bo več popustov, kot so jih deležni danes," je dodal ob robu vrha v Kazahstanu.

V Armeniji bodo prihodnji teden sicer potekale parlamentarne volitve, ki bodo tudi pomemben preizkus za premierja Nikola Pašinjana, ki si prizadeva za vezi tako z Rusijo kot Zahodom. EU je na začetku meseca na vrhu z Armenijo sicer pozdravila "pomemben napredek" v odnosih med stranema.

Odtlej je Pašinjanova vlada zamrznila članstvo Armenije v Organizaciji pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO), vojaški zvezi pod vodstvom Moskve. Marca lani pa je sprejela zakon o začetku postopka za pristop Armenije k Evropski uniji, pri čemer pa vsaj zaenkrat prošnje za članstvo ni vložila.

