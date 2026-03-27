Avtorji:
M. T., STA

Petek,
27. 3. 2026,
15.49

volitve Demokrati SDS Volitve 2026 Anže Logar Janez Janša

Volilne komisije volilnih enot zavrnile ugovore SDS in pritožbo Demokratov

Janez Janša. Anže Logar. | Prva moža strank SDS in Demokrati Janez Janša in Anže Logar | Foto Bojan Puhek, STA

Foto: Bojan Puhek, STA

Volilne komisije volilnih enot so zavrnile ugovore SDS in pritožbo Demokratov, so sporočili iz Državne volilne komisije (DVK). Ugovore SDS je zavrnilo vseh sedem volilnih komisij volilnih enot, kjer so vložili ugovor, in sicer volilne enote Kranj, Postojna, Ljubljana - Center, Ljubljana - Bežigrad, Celje, Novo mesto in Ptuj.

Ugovor SDS je zavrnila tudi volilna komisija 7. volilne enote (Maribor), ki ga je v delno obravnavo prejela od volilne komisije 8. volilne enote (Ptuj).

V dveh volilnih enotah (Ljubljana - Bežigrad in Maribor) so zavrnili tudi pritožbo Demokratov Anžeta Logarja. Ti so jo vložili zaradi več kršitev, ki naj bi se zgodile na določenih voliščih.

Nataša Pirc Musar
Novice Profesor prava poziva predsednico, naj mandatarstva ne podeli Janezu Janši

V SDS ne bi upoštevali rezultatov s 24 posebnih volišč

SDS je v ugovorih, ki jih je vložila zaradi domnevnih nepravilnosti dela volilnih odborov in komisij, predlagala, da se rezultati 24 posebnih volišč za predčasno glasovanje ne bi šteli v skupni izid glasovanja na nedavnih volitvah v DZ. Še za dve nedeljski volišči na Gorenjskem pa so predlagali ponovitev glasovanja.

V SDS so danes predlagali tudi odreditev neodvisne, celovite in strokovno vodene forenzične preiskave informacijskega sistema DVK. Kot so pojasnili v stranki, "zaradi zaznanih tehničnih nepravilnosti in izpada delovanja sistema za objavo rezultatov obstaja utemeljen dvom v popolno transparentnost, sledljivost in integriteto volilnega procesa".

Na DVK so pojasnili, da tehnične težave pri delovanju spletne strani volitve.dvk-rs.si, ki so trajale 15 minut, preverja urad za informacijsko varnost, ki bo v zvezi s tem izdal poročilo. Informacijski sistem isDVK in spletna stran dvk-rs.si pa sta v nedeljo ves čas delovala brezhibno, so dodali.

Anže Logar in Zoran Stevanović
Novice Stevanovića in Logarja ujeli v lokalu ob parlamentu. O čem je tekla beseda?
