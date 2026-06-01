Rokometna zveza Slovenije je sporočila žalostno vest, da se je mnogo prezgodaj poslovila Vanja Lombar, cenjena in dolgoletna članica predsedstva RZS. V slovenskem prostoru je bila prepoznavna kot uveljavljena menedžerka, v rokometni družini pa kot pomemben del ekipe, ki je podpirala delovanje krovne organizacije.

"Z globoko žalostjo smo sprejeli vest, da se je mnogo prezgodaj poslovila Vanja Lombar, cenjena in dolgoletna članica predsedstva RZS," so zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije.

V slovenskem poslovnem prostoru je bila prepoznavna menedžerka. Od aprila 2024 je bila pri A1 Slovenija senior direktorica za zasebne in poslovne uporabnike, pred tem pa je zasedala tudi vodilne položaje v družbah OMV Slovenija in Geoplin.

Pri RZS so ob slovesu poudarili njeno znanje, predanost in vlogo pri delovanju slovenske krovne rokometne organizacije.

"Vanja, počivajte v miru. Vsem njenim bližnjim izrekamo iskreno in globoko sožalje," so še zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije.