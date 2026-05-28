Pet poletnih zajtrkov z jagodičevjem in domačimi mlečnimi izdelki

Jagode, borovnice, maline – najokusnejše poletno sadje si zasluži več, kot le pristati v ovseni kaši ali jogurtu. Tukaj je pet idej za zajtrk, ki iz svežega slovenskega jagodičevja, mlečnih izdelkov, medu in drugih lokalnih sestavin ustvarijo zanimive, hranljive in nepozabne zajtrke.

Sezona slovenskega jagodičevja se je začela, zato si le dajte duška

Foto: Shutterstock Vsak dan zajtrkujete enako, po možnosti ovsene kosmiče? Čeprav gre za priljubljeno rešitev, zaradi katere mnogi dejansko sploh zajtrkujejo – kar je še vedno bolje kot zajtrk preskočiti –, se ljudje prej ko slej naveličamo tudi najboljših rutin.

S poletjem je prišla najokusnejša spodbuda, da svoje zajtrke popestrite in jih odenete v barve in vitamine: začela se je sezona slovenskega jagodičevja! Sveže, dišeče, nabrano in dostavljeno v istem dnevu že čaka, da ga uporabite na čim več načinov in v čim več dnevnih obrokih. Jagode lokalnih pridelovalcev – tiste z oznako Naravnost od pridelovalca, ki jih najdete v trgovinah SPAR in INTERSPAR – prihajajo neposredno s slovenskih polj, zato so zagotovo sveže, dišeče in polne hranil, vitaminov ter mineralov.

Sadju dodajte še kakovostne lokalne mlečne izdelke in žličko slovenskega medu, pa ste sestavili odličen zajtrk – premišljen, hranljiv, okusen in malo drugačen.

Tukaj je pet idej za najboljše zajtrke z jagodičevjem tega poletja.

Proseni narastek z jagodami

Proso je prezrto, a izredno hranljivo žito (slika je ustvarjena s pomočjo umetne inteligence). Foto: Spar Proso je zares podcenjena sestavina. Je nasitno brezglutensko žito z izjemnimi hranilnimi vrednostmi, predvsem ima veliko beljakovin in vlaknin, bogato pa je tudi z raznimi vitamini in minerali.

Odlično ekološko proso skuhajte po navodilih z embalaže, da dobite okusno kremasto proseno kašo, ki je z žlico jogurta in malo medu že sama odličen zajtrk. Še stopničko više pa ga prestavite tako, da skuhano proso pripravite tako, kot bi pripravljali rižev narastek – ohlajeno kašo vmešajte v puhasto razžvrkljana jajca (izberite slovenska jajca talne reje, ki med miksanjem odlično narastejo), v maso pa pred peko dodajte še jagode in sladkor po okusu. Specite, da se zlato zapeče, in prijetno sočen, rahlo kremast in ravno prav sladek zajtrk je nared. Jed deluje skoraj kot sladica, a je zaradi beljakovin iz prosa, jajc in mlečnih izdelkov precej bolj nasitna in uravnotežena.

Ostanek narastka ohladite in shranite v hladilniku – naslednji dan vas bo čakala odlična službena malica ali lahka poletna večerja.

Jutranji jagodni drobljenec

Drobljenec (angl. crumble) je pečena jed iz sadja, prekritega z nadrobljenim testom iz mešanice masla, moke, kosmičev, sladkorja ali oreščkov. Z nekaj prilagoditvami je lahko dovolj uravnotežen tudi za zajtrk: maslo lahko zamenjate za maslo iz oreščkov, količino sladkorja pa prilagodite svojim željam – lahko ga tudi povsem izpustite in dodate samo med.

Crumble za zajtrk je pravzaprav le ambicioznejši bratranec granole – in neverjetno enostaven za pripravo (slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence). Foto: Spar

Razpolovljene jagode zmešajte z malo kakovostnega medu in limoninim sokom, nato pa po vrhu potresite mešanico dobro premešanih ovsenih kosmičev, mandljevega masla, medu, nasekljanih mandljev ter ščepca soli in cimeta. Pecite, dokler se jagode ne zmehčajo povsem (spominjale bodo na marmelado), vrh pa postane zlato zapečen in hrustljav – takrat bo že ves dom dišal po jagodah in poletju.

Postrezite še mlačnega z obilno žlico hladnega kremnega jogurta na grški način. Odlično deluje tudi kombinacija jagod in breskev.

Hladna krema iz albuminske skute z malinami

Do tega kremastega, a vseeno polnovrednega zajtrka vas loči le nekaj minut. Priporočamo, da uporabite slovensko bio albuminsko skuto (imenovano tudi sirarska skuta oziroma rikota) – ta je pripravljena iz ekološke sirotke, ne iz mleka, zato je slajša, pa tudi bolj gladka.

Albuminsko skuto, žličko kakovostnega slovenskega medu ter ščepec vanilije zmiksajte v svilnato kremo. Maline lahko dodate že med miksanjem, a tako bo tekstura manj gladka. Pred serviranjem dodajte še malo domače granole, sesekljane domače lešnike in dodatno kapljico medu. Zajtrk lahko pripravite tudi večer prej – le hrustljave dodatke dodajte tik pred postrežbo.

Krema iz ekološke albuminske skute je enako okusna, če jo pripravite že večer prej (slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence). Foto: Spar

Ameriške palačinke z borovnicami

Ameriške palačinke so znane kot manjša, debelejša in bolj puhasta različica naših palačink. Da lepo narastejo, obvezno potrebujejo pecilni prašek. Če želite palačinkam izboljšati prehransko vrednost in poskrbeti, da vas nasitijo za dlje časa, v testo vmešajte še žlico ali dve kakovostne domače skute.

Naredite nekoliko gostejše testo iz jajc, mleka, moke in malo pecilnega praška, vmešajte sveže borovnice in pecite na ponvi, namaščeni z malo olja ali masla, dokler ne narastejo in se na površini ne pojavijo mehurčki. Nato jih obrnite. Postrezite z nekaj kapljicami medu, žlico hladnega kremnega jogurta na grški način in pestjo svežih borovnic.

Okusne ameriške palačinke z borovnicami, medom in jogurtom na grški način (slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence). Foto: Spar

Kruhove šnite z albuminsko skuto, medom in robidami

Porabite star kruh in pripravite vrhunski zajtrk – dvojna zmaga! Kruhove šnite (imenovane tudi ocvrte kruhove rezine ali francoski opečenec) pripravite za vikend oziroma ko si naslednjič za zajtrk zaželite nekaj posebnega. Njihovo "težjo" različico iz belega kruha, ocvrto v olju in posuto z obilico sladkorja, za zajtrk raje preskočite; veliko primernejša je spodnja, bolj uravnotežena različica.

Kruhove rezine pomočite v mešanico jajc in mleka ter jih zlato zapecite na manjši količini masla ali v cvrtniku na vroč zrak. Nato jih obilno namažite z albuminsko skuto, dodajte sveže robide in vse skupaj pokapajte s kakovostnim medom. Piko na i doda še malo sveže naribane limonine lupinice, ki celoten zajtrk prijetno osveži.

Beljakovine iz albuminske skute, jajc in mleka poskrbijo, da so takšne šnite precej bolj nasitne kot klasična sladica, hkrati pa ostajajo ravno prav bogate za počasno jutro.

Kruhove šnite so bogat zajtrk, ki ga lahko z nekaj preprostimi prilagoditvami naredite precej bolj uravnoteženega (slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence). Foto: Spar

Zajtrki, zaradi katerih se splača vstati malo prej

Vsak od predstavljenih zajtrkov je zanimiv na svoj način, imajo pa veliko skupnih lastnosti. Delujejo kot posebni, skoraj praznični zajtrki, zaradi katerih se zjutraj dejansko splača vstati malo prej, a so vseeno pripravljeni dokaj hitro in z malo truda. Njihova rdeča nit je vsekakor jagodičevje, ki ga lahko po želji zamenjate tudi z drugim sezonskim sadjem, kot so breskve in marelice, ter pristni slovenski mlečni izdelki.

Da pa bodo zajtrki zares hranljivi, sveži, okusni in zadovoljivi, je ključno, da izbirate izdelke domačih pridelovalcev. Naj vas ne skrbi, kako do njih: v trgovinah SPAR in INTERSPAR jih prepoznate po jasno vidni oznaki Naravnost od pridelovalca.

S to oznako še lažje prepoznate izdelke, ki so stoodstotno slovenski, zagotovljeno sledljivi in prihajajo neposredno od slovenskih kmetov, čebelarjev in malih proizvajalcev – brez posrednikov med njivo in vašo mizo.

Slovensko sadje, označeno z oznako Naravnost od pridelovalca, je pridelano blizu, obrano na vrhuncu zrelosti in v trgovino dostavljeno še isti dan – okusa in vonja takšnega sadja se ne da nadomestiti. Tudi lokalni mlečni izdelki imajo ogromno prednosti, kot je ta, da so pogosto narejeni brez dodatkov, arom in konzervansov, zato ostajajo polni hranil in bolj aromatični.

Pripravite si zajtrk iz takšnih sestavin in začutili boste razliko v okusu – in zadovoljstvu.

Oznaka “Naravnost od pridelovalca” vam pomaga najti 100-odstotno slovenske izdelke lokalnih proizvajalcev. Foto: Spar

Naročnik oglasne vsebine je Spar.