Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
6.13

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Janez Janša Janez Janša ministri zaslišanje kandidati

Ponedeljek, 1. 6. 2026, 6.13

10 minut

Danes se začne zaslišanje ministrskih kandidatov

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ministri vlade Janeza Janše | Kandidati bodo danes in v torek članom pristojnih odborov DZ predstavili svoje načrte za vodenje ministrstev. | Foto SDS

Kandidati bodo danes in v torek članom pristojnih odborov DZ predstavili svoje načrte za vodenje ministrstev.

Foto: SDS

Delovna telesa DZ bodo začela zaslišanja ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo danes predstavila osmerica kandidatov. To bodo ministrski kandidati za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo in finance.

V vladni ekipi, ki jo predlaga Janša, bo ob njem sedelo 15 ministrov. V pogajanjih je med koalicijskimi partnericami največ, sedem ministrskih stolčkov pripadlo SDS, štiri NSi, Demokratom trije, Fokusu eno, SLS pa je ostala brez svojega ministrskega kandidata.

Kandidati bodo danes in v torek članom pristojnih odborov DZ predstavili svoje načrte za vodenje ministrstev.

Najprej na vrsti Vrtovec in Logar 

Kot prva se bosta danes dopoldne pred pristojnima odboroma predstavila prvak NSi Jernej Vrtovec in prvak Demokratov Anže Logar. Vrtovec kot kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, Logar pa kot kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport.

Opoldne se bosta pred matičnima odboroma začeli predstavitvi kandidata za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost Janeza Ciglerja Kralja in kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića.

V popoldanskih urah bosta sledili predstavitvi kandidata za ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka in kandidatke za ministrico za kulturo Ignacije Fridl Jarc. Kot zadnja danes ob 18. uri na zaslišanje pred odborom prihajata kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc in kandidat za ministra za finance Andrej Šircelj.

Zaslišanja preostale sedmerice kandidatov pa se bodo zvrstila v torek.

Če ne bo političnih presenečenj, pa bo DZ o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek.

Robert Golob
Novice Robert Golob o Matozu: Mislim, da so maske res padle
Janez Janša
Novice Nov val odstopov državnih sekretarjev
Janez Janša Janez Janša ministri zaslišanje kandidati
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.