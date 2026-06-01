Konec pogajanj? Amerika napadla Iran. #vŽivo

Centralno poveljstvo ZDA (Centcom) je uradno potrdilo, da je izvedlo nove zračne napade na tarče v Iranu. Pentagon je uradno izjavo poslal le nekaj minut potem, ko je Kuvajt sporočil, da je napaden, zaradi česar so se sprožile sirene, ki so opozarjale na zračno grožnjo z raketami in brezpilotnimi letali. Najnovejša vojaška eskalacija prihaja v času intenzivnih, a očitno neuspešnih diplomatskih prizadevanj med Trumpovo administracijo in iranskim vodstvom. Strani si v zadnjih tednih prizadevata za trajno premirje in dogovor o popolni vrnitvi in ​​varnem prehodu trgovskih ladij skozi Hormuško ožino, vendar najnovejši spopadi na terenu resno postavljajo pod vprašaj nadaljevanje kakršnihkoli pogajanj.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.47 Tretja večja kršitev premirja

6.46 Iran: Napadli smo ameriško letalsko oporišče

6.45 Pojavil se je videoposnetek balistične rakete nad Kuvajtom

6.44 Pentagon potrjuje nove napade na Iran in naznanja tarče

6.47 Tretja večja kršitev premirja

Najnovejša izmenjava ognja med ZDA in Iranom pomeni tretjo večjo kršitev premirja, o katerem sta se strani dogovorili aprila. Začasno premirje je bilo sklenjeno po skoraj šestih tednih odprtega vojaškega spopada, ki se je začel februarja, ko so ZDA in Izrael izvedli uničujoče zračne napade na Iran, pri čemer je bil ubit vrhovni voditelj države, ajatola Ali Hamenei.

Odkar je premirje začelo veljati, je bilo že dvakrat resno prekršeno. Prvi večji incident se je zgodil 7. maja, ko je Iran obtožil Združene države, da so napadle dve ladji v Hormuški ožini in civilna območja, kar je Washington označil za povračilni ukrep za ciljanje treh ameriških rušilcev. Prejšnji teden je ameriška vojska uničila iranske raketne lokacije in ladje, ki so poskušale postaviti mine. V obeh prejšnjih primerih so ZDA vztrajale, da gre za strogo omejene akcije, ki ne pomenijo popolnega konca premirja z Iranom.

6.46 Iran: Napadli smo ameriško letalsko oporišče

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je sporočil, da je ciljal na letalsko oporišče, ki ga ameriške sile uporabljajo za napade na otok Sirik na jugu Irana, poročajo iranski mediji.

Otok Sirik je v strateško pomembni Hormuški ožini. Po navedbah IRGC so Združene države Amerike že prej izvedle napad, katerega cilj je bil telekomunikacijski stolp na tem otoku.

6.45 Pojavil se je videoposnetek balistične rakete nad Kuvajtom

Po neuradnih informacijah so se sirene v Kuvajtu oglasile, potem ko je Iran napadel ameriške sile v Kuvajtu z balističnimi raketami.

Kuvajtska vojska je uradno potrdila, da njeni sistemi zračne obrambe aktivno prestrezajo raketne napade in napade dronov.

"Generalni štab vojske obvešča javnost, da so vse slišane eksplozije posledica delovanja sistemov zračne obrambe in prestrezanja sovražnih napadov," je zapisano v uradni izjavi.

Over the last 20 minutes:



0600 local: Iran carries out a ballistic missile attack on Kuwait (likely targeting US forces in response to the next event).



0615: CENTCOM confirms it carried out strikes on Iranian radar and command and control sites for drones earlier this weekend. pic.twitter.com/S9eRLkZuMV — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 1, 2026

6.44 Pentagon potrjuje nove napade na Iran in naznanja tarče

Združene države so vojaško akcijo opisale kot dejanje samoobrambe. Po podatkih Centcoma so tarča napada iranski radarski sistemi in poveljniško-kontrolni položaji za upravljanje brezpilotnih letalnikov, ki so na strateško pomembnem otoku Kešm v Hormuški ožini.

Ameriška vojska pravi, da so napadi neposreden odgovor na agresivna iranska dejanja v regiji. Ključni navedeni razlog je bila nedavna iranska sestrelitev ameriškega brezpilotnega letala MQ-1, za katerega Washington trdi, da je delovalo v mednarodnem zračnem prostoru.