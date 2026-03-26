Politični vrh bo danes sedel za isto mizo: premier Robert Golob je sklical sejo Sveta za nacionalno varnost (SNAV), na katero je povabil predsednico republike Natašo Pirc Musar in voditelje strank, ki so se po nedavnih volitvah uvrstile v državni zbor. Po napovedih bodo na mizi krizne razmere v svetu, energetska varnost in tuji vplivi v Sloveniji, tudi v povezavi z vprašanjem vmešavanja v volitve. Udeležbo je že potrdil predsednik SDS Janez Janša.

Največ pozornosti je pred sejo požela informacija, da se je bo udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša, ki ga premier obtožuje, da je najel izraelsko zasebno obveščevalno agencijo Black Cube, ki naj bi poskušala vplivati na izid nedavnih parlamentarnih volitev. Janša in njegova stranka po drugi strani v zadnjih dneh zaostrujejo pritiske, s katerimi poskušajo izpodbijati rezultate volitev, na katerih je po 99,99 odstotka preštetih glasov (manjkajo še vse glasovnice iz tujine) z nekaj manj kot osem tisoč glasovi razlike pred SDS zmagalo Gibanje Svoboda.

Vprašanje tajnih podatkov in prisotnosti Zorana Stevanovića

Ker bo tuje vmešavanje v slovenske volitve po napovedih ena od točk na seji Sveta za nacionalno varnost, gre na njej pričakovati burno debato. Pojavlja se še vprašanje o tem, ali bodo na njej predstavljeni tudi novi dokazi o aferi, ki je zaznamovala zadnje dni pred volitvami.

Poleg predsednice Pirc Musar in Janše je Golob na sejo povabil še prvaka NSi Jerneja Vrtovca kot predstavnika liste NSi, SLS in Fokus, predsednika SD Matjaža Hana, predsednika Demokratov Anžeta Logarja, sokoordinatorja Levice Luko Mesca kot predstavnika Levice in Vesne ter predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

V povezavi z morebitnim razkritjem novih podatkov o tujem vmešavanju v volitve se pojavlja tudi vprašanje o udeležbi predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, sploh če bi bili ti podatki tajni. Stevanović namreč formalno še ni bil izvoljen v parlament in po zakonu ne sme imeti dostopa do tajnih podatkov, kar po izjavi Iztoka Podbregarja, nekdanjega direktorja Sove, za oddajo 24ur verjetno pomeni, da na seji takih podatkov ne bodo obravnavali.

Sklic SNAV prihaja v obdobju povečane politične in varnostne napetosti. Golob je sklic sveta napovedoval že pred dnevi, potem ko so dogajanje doma dodatno zaostrile tudi teme, povezane z energetsko varnostjo, med drugim pomanjkanje goriva na črpalkah, povezano z zaostrovanjem razmer na Bližnjem vzhodu – kar bo, po napovedih, prav tako del širše razprave na seji.

Kaj je SNAV in kaj lahko prinese seja

Svet za nacionalno varnost je posvetovalno telo, ki vladi pomaga pri ocenah varnostnih tveganj ter usklajevanju ukrepov in stališč na področju nacionalne varnosti. V skladu z ureditvijo ga vodi predsednik vlade, pri določenih temah pa se na seje vabijo tudi drugi ključni akterji.

Ker gre za napovedno sejo, konkretni sklepi še niso znani, pričakovati pa je mogoče politično razpravo o:

tem, kako država prepoznava in omejuje tuje vplive (tudi v kontekstu volitev),

stanju in ranljivostih pri energetski varnosti,

širši oceni aktualnih mednarodnih kriz in mogočih posledic za Slovenijo.

Seja bo pomemben test tudi v političnem smislu: na isti mizi bodo po daljšem času sedli voditelji koalicije in opozicije, pri čemer bo pozornost usmerjena predvsem v to, ali jim bo uspelo razpravo ohraniti v okvirih varnostnih ocen in ukrepov – ali bo prevladal predvolilni oziroma povolilni obračun.