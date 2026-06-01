LELOSI v Sloveniji gradi razvojni in proizvodni model, ki ga v modni industriji redko vidimo

Ko danes govorimo o modni industriji, večina najprej pomisli na izdelke, kolekcije in marketing. Veliko redkeje pa na razvoj materialov, proizvodnjo, infrastrukturo in sisteme, ki morajo obstajati v ozadju, da lahko podjetje dolgoročno raste. Prav tam LELOSI danes gradi naslednjo fazo razvoja podjetja.

Medtem ko številne modne znamke ključne procese razpršijo med različne partnerje po svetu, pri LELOSI razvoj materialov in izdelkov, standardi, tehnologija in razvojna infrastruktura nastajajo v Sloveniji. Podjetje danes zaposluje okrog 200 ljudi, hkrati pa vlaga v infrastrukturo, tehnološke nadgradnje in širitev ekip za naslednjo fazo rasti.

Čeprav javnost podjetje najbolj pozna po udobnih oblačilih in prepoznavnih dizajnih, pri LELOSI danes vedno več govorijo o razvoju materialov, sodobni proizvodnji in povezovanju različnih delov podjetja v enotno razvojno-proizvodno okolje.

Komenda kot naslednja faza razvoja

Sistem, ki so ga pri LELOSI gradili v zadnjih letih, zdaj nadgrajujejo z novim poslovnim, upravnim in razvojnim centrom v Komendi, ki bo obsegal približno 3.500 kvadratnih metrov površine. To bo največji razvojni projekt podjetja doslej. V novem centru bodo združili razvoj izdelkov, kreativne ekipe, predstavitveni prostor, fotografski in snemalni studio ter podporne oddelke. Objekt bo omogočal okoli 150 delovnih mest z možnostjo nadaljnje širitve. Pri podjetju poudarjajo, da nova infrastruktura ni pomembna predvsem zaradi velikosti objekta, ampak zato, ker omogoča hitrejši razvoj, tesnejše sodelovanje ekip in bolj povezano delovanje podjetja.

Nova poslovno-upravna in razvojna stavba LELOSI v Komendi Foto: Uvecto

V Studiu Kalamar razlagajo, da objekt ni načrtovan kot tipična korporativna stavba, ampak kot prostor, prilagojen načinu delovanja podjetja LELOSI. "Ko smo spoznali dinamiko podjetja, smo ugotovili, da objekt zagotovo ne bo tipična korporativna ali poslovna stavba," so povedali. Po njihovih besedah je bil center zasnovan kot povezan sistem različnih prostorov in delovnih procesov, namenjen sodelovanju različnih ekip in podpori razvoja podjetja. "Oblikovali smo prostorsko mrežo oziroma preplet ambientov, ki bodo skupaj, upamo, dobro delovali kot LELOSI," so še pojasnili.

Večina znamk procese razprši, LELOSI jih povezuje

Pri LELOSI poudarjajo, da dolgoročne kakovosti izdelka ni mogoče razvijati ločeno od materialov in proizvodnje. Zato njihov poudarek nikoli ni bil zgolj na razvoju kolekcij, ampak predvsem na tesnejši povezavi med razvojem izdelkov, materiali, testiranji in proizvodnimi procesi.

Razvoj materialov od prve niti naprej, kreiranje krojev, testiranja in proizvodnja pri njih ne delujejo ločeno, ampak kot medsebojno povezani deli istega razvojnega okolja. Prav v tem vidijo eno ključnih razlik v primerjavi z običajnim modelom modne industrije. Številne znamke ključne procese prepuščajo zunanjim partnerjem, pri LELOSI pa želijo razvoj, standarde in pomemben del znanja dolgoročno ohranjati v podjetju.

Pomemben del tega razvoja predstavlja LELOteks v Murski Soboti, kjer danes povezujejo tekstilno znanje, razvoj in sodobno proizvodnjo. V zadnjem letu so proizvodnjo tudi tehnološko nadgradili. Danes uporabljajo najsodobnejši CNC prikrojevalnik za izjemno natančen in optimiziran razrez materialov ter avtomatiziran viseči sistem za transport izdelkov skozi proizvodnjo, ki omogoča večjo sledljivost procesov in boljši nadzor nad posameznimi fazami izdelave.

Pri podjetju poudarjajo, da avtomatizacija pri njih ni nadomestilo za ljudi, ampak podpora znanju, natančnosti in višjim standardom proizvodnje. Prav povezava tekstilnega znanja, razvoja in sodobne avtomatizacije je eden od razlogov, da danes proizvodnjo razvijajo na ravni najnaprednejših proizvodnih sistemov v Evropi.

Avtomatiziran viseči sistem za transport izdelkov v proizvodnji LELOteks Foto: Uvecto

Pomemben del njihove prednosti predstavlja tudi tekstilno znanje, ki ga regija z dolgoletno tradicijo še vedno ima. V obdobju, ko je velik del tekstilne industrije iz Evrope izginil, želijo razvoj kompetenc in pomemben del proizvodnega znanja dolgoročno ohranjati doma.

Natančna izdelava in šiviljsko znanje v proizvodnji LELOteks Foto: Uvecto

Materiali kot eden ključnih delov razvoja

Velik del razvoja pri LELOSI ostaja osredotočen na materiale. Namesto uporabe standardnih rešitev na trgu razvijajo lastne materiale, kot so LeloSkin, Polarosi in Siberosi. Pri tem jih ne zanima le prvi občutek ob pomerjanju, ampak predvsem vprašanje, kako se izdelek obnaša po več urah nošenja, pri gibanju in po številnih pranjih. Pri LELOSI verjamejo, da oblačilo ne sme dobro delovati samo ob prvem stiku, ampak ves dan in tudi dolgoročno.

Razvoj in proizvodnja lastnih materialov LELOSI Foto: Uvecto Prav trajen razvoj materialov, proizvodnje in lastnega znanja so razlogi, da pri LELOSI tudi v prihodnje razvoj ohranjajo doma.

Naročnik oglasa je Uvecto d.o.o.