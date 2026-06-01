Lukašenko grozi Ukrajini: je vstop Belorusije v vojno le še vprašanje časa?

Potem ko je eden od ukrajinskih vojaških poveljnikov prejšnji teden razkril , da je Ukrajina v Belorusiji identificirala 500 potencialnih tarč, ki bi lahko bile zadete v primeru beloruskega napada na Ukrajino, je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko Ukrajini zdaj zagrozil, da opazuje "veliko ukrajinsko tarčo blizu meje z Belorusijo". Ukrajina sicer že nekaj časa opozarja, da Belorusija v bližini meje med državama počne stvari, ki spominjajo na priprave na skorajšnjo invazijo.

Napetosti med Ukrajino in Belorusijo se stopnjujejo

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je pred tedni dejal, da se beloruska vojska pripravlja na vojno, čeprav upa, da se ne bo zgodila.

V Kijevu medtem že dlje časa opažajo, da Belorusija ob meji z Ukrajino gradi oziroma vzpostavlja ključno vojaško infrastrukturo, razvija logistične poti za morebitne vojaške operacije in pri vojaških pripravah še intenzivneje sodeluje z Rusijo. Poseben poudarek naj bi v Belorusiji začeli dajati tudi na usposabljanje enot z droni in podrobne preglede bojnih enot. Potekala naj bi tudi obsežna krepitev sodelovanja vojske z notranjepolitičnim ustrojem Belorusije.

Ruska vojska je 24. februarja 2022 Ukrajino napadla tudi iz Belorusije, velike ruske zaveznice. Foto: Guliverimage/AP

V odzivu na to je ukrajinska obveščevalna služba SBU v sodelovanju z ukrajinskimi oboroženimi silami v regijah na severu Ukrajine, ki mejijo na Belorusijo, začela izvajati poostrene varnostne ukrepe. Med njimi so preverjanje različnih območij in notranjosti zgradb za oceno tveganja morebitnih sabotaž, terorističnih napadov ali skrivnega pripravljanja terena za izvedbo (beloruske) ofenzive. Varnostne ukrepe so razkrili v času skupnih vojaških vaj Rusije in Belorusije, ki so potekale pred približno dvema tednoma.

"Madžar" opozarja Lukašenka

Ukrajinski major Robert Brovdi, poveljnik ukrajinskih sil za brezpilotne letalnike, je Aleksandra Lukašenka prejšnji teden opozoril, naj ne sprejema korakov, ki bi Belorusijo lahko vpletli v vojno proti Ukrajini. Dejal je, da so v Belorusiji identificirali že 500 potencialnih tarč, ki bi jih v primeru agresije beloruske vojske lahko napadla ukrajinska brezpilotna letala.

Major Robert Brovdi je ustanovitelj tako imenovanih "Madžarovih ptic", posebne vojaške enote, ki jo je ustanovil že kmalu po začetku vojne v Ukrajini, njeni pripadniki pa upravljajo izvidniške in napadalne brezpilotne letalnike. Od avgusta lani je prvi mož ukrajinskega poveljstva za brezpilotne letalnike. Foto: Profimedia

Za katere tarče gre, Brovdi, ki je znan tudi po vzdevku Madžar, ni razkril. Tarče preteklih operacij brezpilotnih enot, ki jim poveljuje, so bili sicer pristanišča, rafinerije in industrijski obrati globoko v Rusiji – infrastruktura, ki Moskvi omogoča financiranje napadov na Ukrajino.

Lukašenko: svarila Zelenskega pred grožnjo iz Belorusije so "blebetanje"

Dolgoletni beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je pretekli konec tedna v odziv na opozorilo majorja Brovdija, da je Ukrajina identificirala 500 tarč v njihovi državi, po poročanju beloruske tiskovne agencije Belta dejal, da v Ukrajini nikoli ni bilo beloruskih vojakov in jih tudi ne bo.

Zagrozil je tudi, da bi vojna v Ukrajini v primeru ukrajinskega napada na Belorusijo dobila povsem drugo dimenzijo, in dejal, da ima Belorusija oči uperjene v "veliko" tarčo v Ukrajini. Ta je po Lukašenkovih besedah zelo blizu ukrajinske meje z Belorusijo. "Imamo koordinate. To razumejo tudi v Kijevu," je opozoril Lukašenko. Ob tem ni razkril, za katero tarčo gre.

Aleksander Lukašenko: "Ukrajina si ne želi novih 1.500 kilometrov fronte. Ne želijo si vojne z Belorusijo." Foto: Guliverimage

Sorazmerno blizu meje z Belorusijo je sicer Kijev, prestolnica Ukrajine, še bližje pa je jedrska elektrarna Černobil. Obe lokaciji je ruska vojska 24. februarja 2022, na dan začetka invazije na Ukrajino, napadla prav iz Belorusije.

Lukašenko je pretekli konec tedna izrazil tudi kritiko, da so svarila ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Belorusiji, naj njihova vojska ostane na drugi strani meje med državama, le "blebetanje" in da mu "besede v usta polagajo birokrati v Evropi".