Je to nova ljubezen Mihe Hercoga?

Nekdanji mož Saše Lendero je rojstni dan praznoval v družbi prijateljev, med katerimi si je bil še posebej blizu s svetlolaso Nino.

Glasbenik in producent Miha Hercog je na prvi junijski dan dopolnil 47 let, konec tedna pred rojstnim dnem pa je preživel na oddihu v družbi prijateljev in, kot bi lahko sklepali iz njegovih objav na družbenih omrežjih, nove izbranke.

V posnetkih se je namreč pojavil v družbi pravnice Nine Namorš, ona pa je na Instagramu objavila skupno fotografijo in jo opremila s simbolom srca.

Fotografija Mihe Hercoga in Nine Namorš, ki namiguje, da se je med njima spletlo nekaj več. Foto: posnetek zaslona/Instagram

Hercog vse od ločitve od pevke Saše Lendero, s katero ima hčerko, v javnosti ni razkrival zasebnega življenja in morebitnih novih ljubezni.

Saša Lendero pa je medtem že nekaj časa v zvezi z nekdanjim predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom, pred kratkim sta se skupaj pojavila na odprtju hotela v Podčetrtku.

Saša Lendero s Tomažem Veselom Foto: Mediaspeed

