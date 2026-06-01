Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
19.52

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Andrej Šircelj ministrstvo za finance kandidati

Ponedeljek, 1. 6. 2026, 19.52

15 minut

Šircelj izpostavil razbremenitev dela, napovedal rebalans

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Andrej Šircelj | Pri svojem delu bo izpolnjeval zapisano v koalicijski pogodbi. "Ministrstvo za finance bo v okviru vlade zagotavljalo stabilne, vzdržne in predvidljive javne finance, s čimer se bo zagotavljala makroekonomska stabilnost ob doslednem upoštevanju fiskalnih pravil EU," je dejal. | Foto Daniel Novakovič/STA

Pri svojem delu bo izpolnjeval zapisano v koalicijski pogodbi. "Ministrstvo za finance bo v okviru vlade zagotavljalo stabilne, vzdržne in predvidljive javne finance, s čimer se bo zagotavljala makroekonomska stabilnost ob doslednem upoštevanju fiskalnih pravil EU," je dejal.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Kandidat za ministra za finance Andrej Šircelj se zavzema za davčno razbremenitev dela, obvladovanje primanjkljaja ter spodbujanje produktivnosti in investicij, predvsem z zasebnim kapitalom. Da bi javne finance spravil v začrtane okvire, je danes v DZ napovedal pripravo rebalansa letošnjega proračuna.

Šircelj ministrstvo za finance dobro pozna, saj ga je vodil že med letoma 2020 in 2022, pred tem pa tam opravljal tudi nekatere druge naloge, denimo državnega sekretarja. "Na ministrstvo za finance prihajam petič, tako da poznam nekaj ljudi, ki so še tam, poznam tudi delo ministrstva," je povedal na zaslišanju pred pristojnim odborom DZ za finance. Izkušnje ima tudi iz zasebnega sektorja.

Pri svojem delu bo izpolnjeval zapisano v koalicijski pogodbi. "Ministrstvo za finance bo v okviru vlade zagotavljalo stabilne, vzdržne in predvidljive javne finance, s čimer se bo zagotavljala makroekonomska stabilnost ob doslednem upoštevanju fiskalnih pravil EU," je dejal.

Andrej Šircelj | Foto: Daniel Novakovič/STA Foto: Daniel Novakovič/STA

Prizadeval si bo torej za obvladovanje proračunskega primanjkljaja in postopno zmanjševanje javnega dolga. Pri tem bodo morali biti vsi ukrepi, ki bi povečevali odhodke ali zmanjševali prihodke, pripravljeni tako, da ne bodo ogrožali fiskalne vzdržnosti, je dejal.

Šircelj: Ne bomo uvedli nobenega Zujfa

Ob tem je zagotovil, da ne razmišlja o novem zakonu za uravnoteženje javnih financ z obsežnim paketom varčevalnih ukrepov po vzoru tistega iz leta 2012. "Ne bomo uvedli nobenega Zujfa, tudi položaj na področju javnih financ ni takšen, da bi bil Zujf potreben," je dejal.

Je pa opozoril, da Evropska komisija Sloveniji za letos napoveduje primanjkljaj v višini 3,3 odstotka BDP in prihodnje leto zvišanje na 3,7 odstotka BDP. "Jaz ne mislim, da zaradi tega primanjkljaja ljudje v tem trenutku kaj slabše živijo, bodo pa lahko zaradi tega primanjkljaja slabše živeli v prihodnosti," je dejal.

Javne finance bo torej treba spraviti v okvire fiskalnih pravil, zato je napovedal pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna in zatem tudi spremembe že sprejetega proračuna za leto 2027. Po novem sicer vlada načrtuje pripravo proračuna za štiri leta in ne več le za dve.

Andrej Šircelj | Foto: Daniel Novakovič/STA Foto: Daniel Novakovič/STA

Davčna razbremenitev dela

Izpostavil je potrebo po davčni razbremenitvi dela. "Nujno je treba razbremeniti delo, v naslednjem štiriletnem obdobju ga bomo," je obljubil. Med drugim je napovedal zvišanje splošne olajšave pri dohodnini, spremembe dohodninske lestvice, odpravo 50-odstotne obdavčitve pri dohodnini, pa tudi višjo posebno olajšavo za mlade do 29. leta in uvedbo t. i. družinske dohodnine.

Na področju davčne zakonodaje je napovedal tudi precejšnje poenostavitve, na primer s pavšalno obdavčitvijo nekaterih dejavnosti. Pri obdavčitvi pravnih oseb pa je omenil pregled olajšav za investicije in razvoj s ciljem, da bi bile čim bolj enostavne. "Predvsem s tega zornega kota, da bomo s tem spodbujali inovacije, raziskave, razvoj, digitalizacijo, avtomatizacijo – skratka, da se bo več investiralo," je dejal. Posebej si želi več zasebnih investicij.

Andrej Šircelj | Foto: Daniel Novakovič/STA Foto: Daniel Novakovič/STA

Ustanovitev demografskega sklada

Ustanovili bodo demografski sklad, na katerega se bo preneslo vse državno premoženje, ne le tisto, ki je danes v upravljanju Slovenskega državnega holdinga, je nadaljeval. Na področju bančnega sistema si želi predvsem zagotoviti večjo dostopnost bančnih storitev tudi prebivalcem manj gosto poseljenih krajev. Spodbujali bodo tudi kapitalski trg, da bo čim bolj varen in se bo razvijal.

Davka na nepremičnine ne bo, obljublja Šircelj

Financiranje občin se mu zdi nujno urediti tako, da bodo imele čim več lastnih prihodkov. Pri tem je zagotovil, da davka na nepremičnine ne bo.

Valentin Hajdinjak
Novice Hajdinjak prepričal odbor: to so njegove prednostne naloge
Ignacija Fridl Jarc
Novice Kandidatka za kulturno ministrico uspešno prestala zaslišanje
Ministri vlade Janeza Janše
Novice Danes zaslišanje ministrskih kandidatov
Anže Logar
Novice Logar: Naloga ministrstva ni podeljevati sredstva
Janez Cigler Kralj
Novice Cigler Kralj napovedal, kaj bodo njegove prednostne naloge
Borut Rončević
Novice Rončević poudarja pomen ideološko nevtralnega izobraževanja
Jernej Vrtovec
Novice Vrtovcu zelena luč: že napovedal prve ukrepe
Andrej Šircelj ministrstvo za finance kandidati
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.