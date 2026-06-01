R. K.

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
21.54

Osveženo pred

3 minute

reševanje pes PGD Turjak jamar Jamarska reševalna služba

Gasilci in reševalci po več urah iz jame rešili psa Montyja

Pes Monty | Foto PGD Turjak/Facebook

Člani PGD Turjak so skupaj z jamarji v zahtevni intervenciji rešili psa Montyja, ki je padel v približno 25 metrov globoko jamo na območju Turjaka. Reševanje je trajalo več ur in se končalo šele v zgodnjih jutranjih urah, so na družbenem omrežju Facebook zapisali gasilci PGD Turjak.

Osem gasilcev PGD Turjak in štirje jamarji iz Jamarske reševalne službe so sodelovali v zahtevni intervenciji reševanja psa Montyja. Ta je padel v približno 25 metrov globoko jamo, kar je predstavljalo dodaten izziv pri dostopu in samem poteku reševanja. 

Zahtevno reševanje je trajalo več ur in se zaključilo šele v zgodnjih jutranjih urah, so zapisali gasilci PGD Turjak in sporočili, da se je intervencija kljub zahtevnim razmeram končala srečno, saj so psa uspešno rešili iz jame. 

Ob tem so lastnike živali in druge obiskovalce narave pozvali k previdnosti, predvsem v bližini jam in drugih nevarnih območij. 

