Vreme

Sobota,
28. 3. 2026,
17.27

Skok s palico Nina Kennedy

Sobota, 28. 3. 2026, 17.27

Zmagovita vrnitev olimpijske prvakinje v skoku s palico Nine Kennedy

Nina Kennedy | Nina Kennedy se je na atletski tekmi v Melbournu zmagovito vrnila in osvojila prvo mesto z 4,72 metra. | Foto Reuters

Nina Kennedy se je na atletski tekmi v Melbournu zmagovito vrnila in osvojila prvo mesto z 4,72 metra.

Olimpijska prvakinja v skoku s palico iz Pariza leta 2024 Nina Kennedy se je na atletski tekmi v Melbournu zmagovito vrnila in osvojila prvo mesto z 4,72 metra. Zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice je Avstralka izpustila celotno lansko sezono in tudi letošnjo zimsko.

Osemindvajsetletnica je svetovni naslov na prostem osvojila leta 2023 v Budimpešti in bron na SP leta 2022 v Eugenu. Na prvem domačem mitingu po premoru je nastopila iz skrajšanega zaleta. Končala je pred ameriškima dvojčicama Hano Moll (4,46 m) in Amando Moll (4,36 m).

Nina Kennedy se je septembra 2025 zaradi natrgane mišice umaknila s svetovnega prvenstva v Tokiu, a je takrat potrdila svojo ambicijo, da bo tekmovala do olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028. Njene sanje so tudi, da bi izboljšala svetovni rekord Rusinje Jelene Isinbajeve (5,06 m). Njen osebni rekord je 4,91 m, ki ga je dosegla v dvorani.

Na mitingu v Melbournu je Avstralka Claudia Hollingsworth presenetila v teku na 1500 m, ko je premagala Britanko Georgio Hunter Bell. Ta je prejšnjo nedeljo v Torunu na Poljskem osvojila naslov svetovne dvoranske prvakinje. Bell, ki je bila v zadnjem zavoju za Hollingsworth, je napadla v ciljni ravnini, a ni mogla prehiteti Avstralke. Hollingsworth je zmagala s časom 4 minute in 1,30 sekunde.

V moški konkurenci je na 200 m 18-letni Gouta Gouta tesno premagal njegov rojak, Avstralec Lachlan Kennedy, ki je tekel 20,38 sekunde.

Gout Gout je na sceno vstopil leta 2024, ko je na avstralskem šolskem prvenstvu pretekel 200 m v 20,04 sekunde in postavil najhitrejši čas, kar jih je kdajkoli dosegel 16-letni atlet, kar je sprožilo primerjave z jamajško legendo Usainom Boltom.

Na 400 m je Američan Jacory Patterson s 44,41 sekunde dosegel najboljši čas leta na svetu, to je bila njegova prva tekma na 400 m v tem letu.

Preberite še:

Katar, satdion, Doha
Sportal Tekma diamantne lige v Dohi še predvidena za osmi maj
Tina Šutej, medalje
Sportal Imenitno zbirko želi še obogatiti, vendar "nič ni samoumevno"
Kristjan Čeh
Sportal "Takšnega vetra niti v živo še nisem videl, kaj šele, da bi v njem metal"
