Avtor:
A. Ž.

Petek,
27. 3. 2026,
12.31

vojna proti Iranu Donald Trump ZDA javni dolg

To se lahko Trumpu zgodi še pred jesenjo

Donald Trump | Vojne, obsežna poraba zaradi pandemije in znižanje davkov so močno prispevali k državnemu dolgu. | Foto Guliverimage

Vojne, obsežna poraba zaradi pandemije in znižanje davkov so močno prispevali k državnemu dolgu.

Ameriški dolg je presegel 39 bilijonov dolarjev (33,7 bilijona evrov), kar je v petih mesecih dodaten en bilijon dolarjev (860 milijard evrov). To je nov rekord. A glede na stopnje rasti javnega zadolževanja bodo ZDA po nekaterih napovedih še pred letošnjim novembrom dosegle 40 bilijonov dolarjev (34,6 bilijona evrov) državnega dolga. Veliko je odvisno od tega, kako dolgotrajna in draga bo vojna proti Iranu.

Ameriški državni dolg je preteklo sredo dosegel nov mejnik in presegel 39 bilijonov dolarjev (33,7 bilijona evrov), rekord, dosežen pet mesecev po tem, ko je dolg presegel mejo 38 bilijonov dolarjev (32,9 bilijona evrov).

Zapravljiva vojna

Vojne, obsežna poraba zaradi pandemije in znižanje davkov so močno prispevali k državnemu dolgu. Direktor Nacionalnega ekonomskega sveta Kevin Hassett je sredi marca dejal, da je konflikt v Iranu ZDA samo v šestih dneh stal 12 milijard dolarjev (10,4 milijarde evrov), pri čemer ni jasnega konca vojaške ofenzive, piše ameriški medij The Hill.

Michael Peterson, izvršni direktor neprofitne fundacije Peter G. Peterson Foundation, je opozoril, da z novim pragom prihaja potreba po "prepoznavanju te skrb vzbujajoče stopnje rasti in znatnega finančnega bremena, ki ga nalagamo naslednji generaciji".

Trend zadolževanja

"S trenutno stopnjo rasti bomo pred jesenskimi volitvami (mišljene so novembrske vmesne volitve v ZDA, op. p.) dosegli osupljivih 40 bilijonov dolarjev (34,6 bilijona evrov) državnega dolga," je Peterson dejal v izjavi.

"Zadolževanje bilijona za bilijonom s tako hitrim tempom brez načrta je definicija nevzdržnosti," je še dejal Peterson po poročanju The Hilla.

