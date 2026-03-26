P. P.

Četrtek,
26. 3. 2026,
21.04

1 ura, 16 minut

ZDA vojska Split letalonosilka Gerald R. Ford

Ameriška letalonosilka na poti na Hrvaško

letalonosilka Gerald Ford | Letalonosilka USS Gerald R. Ford je že junija 2023 vplula v splitsko pristanišče. | Foto Pixsell/Ivana Ivanovic

Letalonosilka USS Gerald R. Ford je že junija 2023 vplula v splitsko pristanišče.

Foto: Pixsell/Ivana Ivanovic

Hrvaška vlada je na zaprti seji sprejela odločitev o izdaji dovoljenja za vstop ameriške jedrske vojaške ladje v teritorialne vode in privez v hrvaškem pristanišču. Podrobnosti o tem, za katero plovilo gre, niso objavili, prav tako niso sporočili datum prihoda in trajanja postanka. Glede na to, da je hrvaška vlada sporočila, da gre za ladjo na jedrski pogon, je jasno, da gre za eno od ameriških letalonosilk.

Pred dnevi smo poročali, da je največja ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford, ki je sodelovala v vojaških operacijah ZDA proti Iranu, vplula v pomorsko oporišče na grškem otoku Kreta na popravilo, potem ko je na njej v začetku marca izbruhnil požar.

A kaže, da se ta letalonosilka ne bo dolgo zadržala na Kreti. Grški mediji namreč poročajo, da se bo kmalu odpravila proti Splitu, kjer naj bi delavci nadaljevali popravilo škode po požaru, ki je izbruhnil v pralnici perila.

Informacije kažejo na ponoven obisk

Informacije o prihodu v Split se skladajo s četrtkovim sklepom hrvaške vlade, da ameriški vojski da dovoljenje za vstop jedrske vojaške ladje v teritorialne vode in privez v pristanišču.

Prihod takega plovila zahteva posebne varnostne protokole, vključno z nadzorom in spremljanjem jedrskega plovila med njegovim postankom v pristanišču ter zavarovanjem pristanišča in okoliških voda v sodelovanju z domačimi varnostnimi službami.

Ameriške letalonosilke že prej prihajale na Hrvaško

Ameriške vojne ladje so že obiskale Hrvaško, kar Hrvati povezujejo z dobrimi odnosi z ZDA in plodnim sodelovanjem v okviru Nata. Med najbolj odmevnimi je bil ravno obisk letalonosilke USS Gerald R. Ford, ki je že junija 2023 vplula v splitsko pristanišče. 

Ker je ta letalonosilka lani oktobra spet zaplula v hrvaške vode, tudi tamkajšnji mediji špekulirajo, da bo prav to plovilo kmalu spet obiskalo Hrvaško.

 
Letalonosilka USS Gerald Ford
