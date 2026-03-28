Cesar na debiju v napadu z Vipotnikom in Šporarjem, med 11 tudi Ratnik

Začelo se je novo poglavje slovenske nogometne reprezentance. Boštjan Cesar debitira v vlogi selektorja članov na gostovanju na Madžarskem, kjer prijateljsko tekmo na Puškaš Areni spremlja 60 tisoč gledalcev (18.00). Ob odsotnosti Jana Oblaka vlogo kapetana opravlja Jaka Bijol. Novi selektor je v prvo postavo v napad uvrstil Žana Vipotnika in Andraža Šporarja, za njima pa je še en napadno usmerjen nogometaš Danijel Šturm. Med prvimi 11 se je znašel tudi Marcel Ratnik. V vratih stoji Igor Vekić.

Tukaj je prva enajsterice Slovenije:

V obdobju, ko se odloča o zadnjih potnikih na SP 2026, se igrajo tudi številne prijateljske tekme. Slovenija je v nogometno leto 2026 vstopila s prvim gostovanjem v Budimpešti. Ognjeni krst Boštjana Cesarja v vlogi selektorja na polni Puškaš Areni spremlja 60 tisoč gledalcev, tako da se obeta imeniten sosedski spektakel, na katerem se je Slovenija ob odsotnosti Jana Oblaka, Benjamina Šeška, Davida Brekala in Sandija Lovriča predstavila z določenimi novostmi. Novi selektor je v prvo postavo v napad uvrstil Žana Vipotnika in Andraža Šporarja, za njima pa je še en napadno usmerjen nogometaš Danijel Šturm. Med prvimi enajstimi se je znašel tudi Marcel Ratnik.

To je peta medsebojna tekma med Slovenijo in Madžarsko. Prav vse so bile prijateljske narave. Slovenci so imeli več uspeha, trikrat so zmagali, Madžari pa le enkrat. Leta 1998. V madžarski reprezentanci je danes v središču pozornosti zvezdnik Liverpoola Dominik Szobolszlai.

