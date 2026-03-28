Trump: Vedno smo bili tam za Nato, ampak glede na njihova dejanja, to ni več potrebno

Ameriški predsednik Donald Trump je podvomil v Nato, potem ko zavezništvo ni pomagalo Washingtonu v vojni proti Iranu, poroča nemška agencija dpa. "Vedno bi bili tam zanje, ampak zdaj, glede na njihova dejanja, mislim, da nam ni treba, kajne?" je Trump dejal v Miamiju.

Trump je zavezništvu ostro kritiko namenil potem, ko ni podprlo ZDA v vojni proti Iranu. "Mislim, da je bila velika napaka, da Nata preprosto ni bilo tam," je dejal. Dodal je, da Združene države vsako leto porabijo na stotine milijard dolarjev za varnost svojih zaveznikov, ob tem pa navzočim namenil retorično vprašanje: "Zakaj bi bili tam zanje, če oni niso tam za nas?"

Vojna med ZDA in Izraelom proti Iranu je zaostrila čezatlantske odnose. Trump in drugi uradniki ameriške administracije so zaveznike Nata obtožili nedejavnosti. ZDA so zaveznike kritizirale tudi zato, ker jim niso dovolili uporabe njihovih vojaških oporišč oziroma ker so jim uporabo dovolili prepozno.