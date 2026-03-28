Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

28. 3. 2026,
9.20

10 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
vojna Iran Nato Donald Trump

Sobota, 28. 3. 2026, 9.20

10 minut

Trump: Vedno smo bili tam za Nato, ampak glede na njihova dejanja, to ni več potrebno

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | Trump je zavezništvu ostro kritiko namenil potem, ko ni podprlo ZDA v vojni proti Iranu. | Foto Guliverimage

Trump je zavezništvu ostro kritiko namenil potem, ko ni podprlo ZDA v vojni proti Iranu.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je podvomil v Nato, potem ko zavezništvo ni pomagalo Washingtonu v vojni proti Iranu, poroča nemška agencija dpa. "Vedno bi bili tam zanje, ampak zdaj, glede na njihova dejanja, mislim, da nam ni treba, kajne?" je Trump dejal v Miamiju.

Trump je zavezništvu ostro kritiko namenil potem, ko ni podprlo ZDA v vojni proti Iranu. "Mislim, da je bila velika napaka, da Nata preprosto ni bilo tam," je dejal. Dodal je, da Združene države vsako leto porabijo na stotine milijard dolarjev za varnost svojih zaveznikov, ob tem pa navzočim namenil retorično vprašanje: "Zakaj bi bili tam zanje, če oni niso tam za nas?"

Vojna med ZDA in Izraelom proti Iranu je zaostrila čezatlantske odnose. Trump in drugi uradniki ameriške administracije so zaveznike Nata obtožili nedejavnosti. ZDA so zaveznike kritizirale tudi zato, ker jim niso dovolili uporabe njihovih vojaških oporišč oziroma ker so jim uporabo dovolili prepozno. 

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.