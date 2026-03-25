Kako lahko napačen lepotni poseg poslabša videz?

Temni kolobarji, sence pod očmi ali zabuhle vrečke so med najpogostejšimi estetskimi težavami, zaradi katerih ljudje obiščejo estetskega kirurga. Predel okoli oči je namreč prvi, kjer se pokažejo znaki utrujenosti in staranja, hkrati pa je tudi najopaznejši del obraza. Večina ljudi vse spremembe pod očmi imenuje preprosto podočnjaki, v resnici pa se za tem izrazom skrivajo povsem različni vzroki in od pravilne diagnoze ter prave izbire kirurga in klinike je odvisno, ali bo estetska rešitev uspešna ali pa bo videz celo slabši. Korekcija podočnjakov ni univerzalna. Polnila niso vedno prava izbira. Operacija ni vedno nujna. Ključ je v tem, da razumemo, kaj se pod očmi dejansko dogaja.

Foto: Dr. Ernest Novak

Foto: Dr. Ernest Novak podočnjaki in zakaj niso vsi enaki?

Ko govorimo o podočnjakih, lahko mislimo na dve popolnoma različni spremembi.

Prva so temne sence oziroma izguba volumna pod očmi. Gre za vdolbino med spodnjo veko in licem, ki ustvarja temen prehod, in sicer tudi kadar smo naspani in spočiti. Druga možnost pa so maščobne vrečke, kjer gre za izbočenje tkiva navzven, kar daje videz zabuhlosti.

Težava je v tem, da ljudje ti dve stanji pogosto zamenjujejo. Če poskušamo vdolbino rešiti z metodo za vrečke ali obratno, rezultat ne bo zadovoljiv. V določenih primerih se lahko videz celo poslabša.

Podočnjaki niso vedno enaki, zato tudi rešitev ni univerzalna.

Foto: Dr. Ernest Novak vdolbine ali vrečke?

Osnovna razlika je preprosta: pri vdrtinah pod očmi primanjkuje volumna, pri vrečkah pa je tkiva preveč.

Če pred ogledalom opazite jasno vdolbino ali senco, ki se poglobi ob svetlobi od zgoraj, gre najverjetneje za izgubo volumna. Če pa pod očmi izstopa mehka izboklina ali "blazinica", ki ustvarja senco pod sabo, gre za maščobno vrečko.

Seveda samopresoja ni dovolj za dokončno odločitev. Predel okoli oči je anatomsko zelo kompleksen, zato je strokovni pregled vedno prvi in najpomembnejši korak.

Samopresoja pred ogledalom je lahko orientacija, ne pa dokončen odgovor.

Zakaj pod očmi sploh nastanejo spremembe?

Koža pod očmi je ena najtanjših na telesu. S staranjem izgubljamo kolagen in podkožno maščobo, kosti obraza se rahlo preoblikujejo, vezivna tkiva pa oslabijo.

Pri nekaterih se zato pojavi vdolbina, imenovana solzni žleb. Pri drugih pa maščoba, ki sicer ščiti oko v očesni votlini, začne pritiskati naprej in navzdol, kar ustvari značilne očesne vrečke.

Pogosto gre tudi za kombinacijo obojega. Zato je individualen pristop ključen.

Foto: Dr. Ernest Novak korekcija podočnjakov s polnili prava izbira?

Kadar je glavni problem izguba volumna oziroma vdrta senca pod očmi, so lahko dermalna polnila na osnovi hialuronske kisline zelo učinkovita rešitev.

Z dodajanjem majhne količine volumna se zgladi prehod med spodnjo veko in licem, zmanjša se videz sence, obraz pa deluje bolj spočit in svež. Poseg je minimalno invaziven, rezultat je viden takoj, okrevanje pa je kratko.

Pomembno pa je poudariti, da polnila ne odpravljajo maščobnih vrečk in ne odstranijo odvečne kože. Njihov namen je zapolniti vdolbino, ne izravnati izbokline.

Kako poteka korekcija podočnjakov s hialuronsko kislino?

Poseg traja od 10 do 15 minut. Predel se omrtviči z anestetično kremo ali pa polnilo že vsebuje anestetik. Izkušen zdravnik material aplicira globoko in natančno, pogosto s topo kanilo, kar zmanjša tveganje za modrice.

Gre za tehnično zahteven predel, saj je koža zelo tanka, pod njo pa potekajo žile in mišice. Prav zato imajo kirurgove izkušnje ključno vlogo pri naravnem rezultatu.

Po posegu se lahko pojavi blaga oteklina ali manjša modrica, ki običajno izzveni v nekaj dneh.

Kako dolgo trajajo rezultati in zakaj so polnila začasna rešitev?

Hialuronska kislina se sčasoma razgradi. Učinek v predelu pod očmi praviloma traja dve leti in več, če je vbrizgano dovolj kakovostno polnilo.

Prednost začasnih rezultatov je prilagodljivost. Obraz se s časom spreminja, zato lahko količino in mesto aplikacije vsakokrat znova prilagajamo. Vsekakor pa je pomembno, da se pacient zaveda, da je za ohranjanje učinka potrebna obnovitev.

Kdaj polnila niso primerna in zakaj lahko videz poslabšajo?

Najpogostejša napaka je poskus prikritja izrazitih očesnih vrečk s polnili. Dodajanje volumna na območje, kjer je tkiva že preveč, lahko ustvari še bolj zabuhlo in nenaravno podobo.

Hialuronska kislina nase veže vodo, kar pomeni, da se lahko oteklina še poveča. V določenih primerih se pojavi tudi modrikast odsev pod kožo, kar dodatno poudari temne kolobarje.

V takih primerih polnila ne rešujejo težave, temveč jo le prikrijejo, pogosto začasno in z nezadovoljivim rezultatom.

Foto: Dr. Ernest Novak kirurška korekcija podočnjakov

Kadar so pod očmi prisotne izrazite maščobne vrečke ali odvečna koža, je kirurška korekcija spodnjih vek edina metoda, ki trajno odpravi vzrok težave.

Pri posegu kirurg maščobo odstrani ali prerazporedi, v določenih primerih pa napne tudi mišico ali odstrani odvečno kožo. Cilj ni spremeniti oblike oči, temveč povrniti bolj gladek in spočit prehod med očesom in licem.

Kako poteka operacija spodnjih vek?

Operacija običajno poteka v splošni anesteziji (redko v lokalni) in traja približno eno uro. Rezi so skriti tik pod trepalnicami ali na notranji strani veke, zato so brazgotine po celjenju praktično neopazne. Dr. Novak omenjeni posg pogosto kombinira z dodajanjem lastne maščobe, s čimer opravi t. i. Trifecta lift ter s tem doseže čim boljšo napetost v spodnji veki.

Po posegu so običajne oteklina in modrice, ki se umirijo v približno 7 do 10 dneh. Končni rezultat se postopno oblikuje v naslednjih tednih, ko se tkiva popolnoma zacelijo.

Rezultat kirurške korekcije je dolgoročen, saj se odstranjena maščoba ne povrne.

Foto: Dr. Ernest Novak

Polnila ali operacija? To so ključne razlike, ki jih morate poznati

Polnila dodajajo volumen tam, kjer ga primanjkuje. Operacija odstrani ali prerazporedi tkivo tam, kjer ga je preveč. Prva metoda je minimalno invazivna in začasna, druga kirurška, a trajna.

Odločitev med obema ne sme temeljiti na strahu ali ceni, temveč na pravilni diagnozi. Napačna izbira metode lahko pomeni dodatne stroške, razočaranje in podaljšano okrevanje, zato odločitev prepustite strokovnjakom.

Zakaj je pri korekciji podočnjakov izkušnja kirurga ključna?

Predel okoli oči je eden najbolj občutljivih na obrazu, pa tudi najbolj opazen. Koža okoli oči je bogato prekrvavljena, pod njo pa se skrivajo pomembne anatomske strukture.

Zdravnik, ki obvlada tako kirurške kot nekirurške tehnike, lahko objektivno presodi, katera metoda je za posameznika najprimernejša. Če izvaja le eno vrsto posega, je tveganje za neustrezno priporočilo večje, zato že kliniko za posvet izberite preudarno.

Korekcija podočnjakov ni vprašanje, ali izbrati polnila ali operacijo, temveč predvsem vprašanje pravilne strokovne presoje. Šele ko natančno razumemo, ali gre za izgubo volumna, maščobne vrečke ali kombinacijo obojega, lahko izberemo metodo, ki bo prinesla naraven in dolgoročno zadovoljiv rezultat. Zdravnik, ki obvlada tako kirurške kot nekirurške tehnike bolj objektivno presodi, katera metoda je najprimernejša. Če izvaja le eno, je bolj naklonjen tisti metodi, ki jo pozna, saj nima izkušenj z drugimi možnostmi in rezultati. Zato obstaja manjša verjetnost, da bo ustrezno presodil, katera metoda je res najboljša, sploh v mejnih primerih.

Individualni posvet kot osnova varne odločitve

Na posvetu se natančno ocenijo struktura kože, položaj maščobnih blazinic in kakovost tkiva. Pogovor je namenjen tudi vašim pričakovanjem, strahovom in željam.

Cilj ni prodati poseg, temveč poiskati rešitev, ki bo dolgoročno najboljša za vaš obraz. V določenih primerih je to lahko tudi odločitev, da poseg sploh ni potreben.

Podočnjaki niso vedno enaki in zato tudi rešitev ni vedno ista. Če razmišljate o korekciji podočnjakov, naj bo prvi korak strokoven pregled, ne izbira metode na podlagi oglasa ali izkušenj prijateljev in znancev. Svež, naraven videz je rezultat prave diagnoze in premišljene odločitve.

