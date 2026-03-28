"Kuba je naslednja," je v petek v zadnji grožnji, uperjeni proti državi, dejal ameriški predsednik Donald Trump, zavrnil pa namigovanja, da bi zaradi nedavnih vojaških akcij izgubil politično podporo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je v ločeni izjavi dejal, da se mora politični režim na Kubi spremeniti.

Trump je na posredovanje na Kubi začel namigovati že v začetku leta po napadu na Venezuelo in zajetju takratnega predsednika Nicolasa Madura. Uvedel je tudi prepoved prodaje venezuelske nafte Kubi, ki se sooča z energetsko krizo.

Na petkovem investicijskem forumu v Miamiju je Trump poudaril, da si njegovo gibanje MAGA želi moči in zmage, pri čemer se je skliceval na januarski napad, v katerem so ameriške sile zajele Madura.

Trump: Zgradil sem to vrhunsko vojsko. Včasih jo je treba uporabiti.

"Zgradil sem to vrhunsko vojsko. Rekel sem, da je nikoli ne bo treba uporabiti, ampak včasih jo je treba uporabiti," je dejal Trump.

"In Kuba je naslednja. Ampak pretvarjajte se, da tega nisem rekel," je še dodal. Trump ni podrobneje pojasnil, kaj namerava storiti v zvezi s Kubo, in je medijem dejal, naj "to izjavo prezrejo", nato pa je med smehom občinstva ponovil, da je Kuba naslednja.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio je medtem v pogovoru z novinarji ob robu udeležbe na zasedanju skupine G7 v Franciji v petek dejal, da ZDA še naprej podpirajo spremembo režima na Kubi.

Kubansko gospodarstvo se mora spremeniti, česar pa ni mogoče doseči brez spremembe političnega sistema, je glede na objavo State Departmenta dejal Rubio.

"Kdo bo vlagal milijarde dolarjev v komunistično državo, ki jo vodijo nesposobni komunisti?" je dejal Rubio. "Tu ne gre za družino Castro, gre za sistem vlade in režim, ki ne deluje," je dodal.