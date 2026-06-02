K. M.

Torek,
2. 6. 2026,
7.26

Osveženo pred

19 minut

Iran ZDA vojska Hezbolah Izrael Donald Trump pogovori pogajanja

Bližnji vzhod

Hezbolah pristal na ustavitev spopadov na Izrael, a jih kljub temu nadaljuje

Izrael/Libanon | Hezbolah je v ponedeljek pozno zvečer prevzel odgovornost za več napadov na izraelske cilje v južnem Libanonu. | Foto Reuters

Hezbolah je v ponedeljek pozno zvečer prevzel odgovornost za več napadov na izraelske cilje v južnem Libanonu.

Libanon je v ponedeljek sporočil, da je šiitsko gibanje Hezbolah sprejelo ameriški predlog o ustavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da Izrael preneha z napadi na južni Bejrut. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem zatrdil, da je prepričal sprti strani k ustavitvi medsebojnih napadov. Ti so se kljub napovedi ponoči nadaljevali.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

V skladu z dogovorom, ki ga je sprejel Hezbolah, bodo "izraelski napadi na južno predmestje Bejruta, Dahijeh, prenehali v zameno za to, da se Hezbolah vzdrži napadov na Izrael", so sporočili v izjavi libanonskega veleposlaništva v Washingtonu.

Ameriški predsednik Trump je pred tem v ponedeljek na svojem omrežju Truth Social objavil, da je prepričal Izrael in libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran, k prekinitvi sovražnosti, sprti strani pa sta se strinjali, da bosta ustavili medsebojne napade.

Do izjav prihaja pred današnjim četrtim krogom neposrednih pogajanj med izraelskimi in libanonskimi predstavniki v Washingtonu.

Kljub napovedanim novim pogovorom pa sta Izrael in Hezbolah ponoči nadaljevala spopade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hezbolah je v ponedeljek pozno zvečer prevzel odgovornost za več napadov na izraelske cilje v južnem Libanonu, medtem ko so libanonski državni mediji poročali o izraelskih napadih na jugu.

Libanonska nacionalna tiskovna agencija NNA je poročala o izraelskih napadih na več vasi na jugu Libanona. Mesto Debine naj bi pretresla "zelo silovita detonacija".

Hezbolah pa je po poročanju AFP sporočil, da so njegovi borci v mestih Hadata in Bajada z dronom in raketami napadli izraelske enote in tanke.

Izraelska vojska je davi sporočila, da je njena zračna obramba prestregla dva izstrelka, ki sta iz Libanona priletela v severni Izrael. Prav tako so identificirali "sumljiv zračni cilj", ki je kasneje padel na izraelsko ozemlje blizu libanonske meje, in dodali, da ni poročil o poškodovanih.

V Libanonu sicer od 17. aprila velja krhko premirje, ki ga redno kršita obe strani, izraelska vojska pa je minuli konec tedna v okviru razširjene ofenzive napredovala čez reko Litani in zavzela strateško pomembno srednjeveško trdnjavo Beaufort.

Iran je v ponedeljek dejal, da premirje v Libanonu ostaja ključni pogoj za kakršen koli dogovor z Washingtonom, medtem ko je iranska revolucionarna garda zagrozila, da bo v vojni zaradi izraelske ofenzive v Libanonu odprla "nove fronte".

Washington in Teheran sta bila sicer v zadnjih dneh sredi intenzivnih diplomatskih prizadevanj za sklenitev okvirnega sporazuma, ki bi lahko privedel h končanju vojne v Iranu. Ta se je začela 28. februarja z ameriško-izraelskimi napadi na islamsko republiko.

