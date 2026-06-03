Sreda, 3. 6. 2026, 12.04
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Nina Pušlar ne skriva več nosečnosti: "Bodoča mami"
Priljubljena pevka je v domači Ivančni Gorici pozdravila karavano dobrodelne Dežele junakov in prvič javno potrdila, da pričakuje naraščaj.
Ekipa dobrodelne akcije Dežele junakov je v torek premagala pot od Kočevja do Litije, na poti pa se med drugim ustavila v Ivančni Gorici, kjer jih je prišla pozdravit tamkajšnja najslavnejša občanka – pevka Nina Pušlar.
V videu, ki ga je organizator akcije Radio 1 objavil na družbenih omrežjih, je Nina Pušlar spletno občinstvo pozdravila v družbi Mihe Deželaka. Ta jo je ob vse glasnejših govoricah, da je noseča, podražil, naj pokaže trebušček, nato pa sta primerjala vsak svojega ob pripisu: "Bodoča dedi in mami."
Miha Deželak je namreč v ponedeljek zjutraj razkril, da bo to poletje postal dedek, zdaj pa je tudi Nina Pušlar brez dvoma potrdila svojo veselo novico.
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