Predsednik DZ Zoran Stevanović je v zapisu na Facebooku poslankam Svobode očital "pocestniško obnašanje". Iz vrst Svobode se vrstijo ostri odzivi, njihov prvak Robert Golob je napovedal, da bodo sprožili ustrezne postopke. Stevanovićev zapis so obsodili tudi v Levici in SD, saj da takšne besede ne pritičejo drugi najvišji funkciji v državi.

Stevanović je v objavi na Facebooku zapisal, da bo potreboval nekaj časa, da postavi red v parlamentu. "Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje. Opravičujem se v njihovem imenu," je zapisal.

Golob: Tak govor si je do zdaj privoščil samo eden in se je zato moral zagovarjati na sodišču

Predsednik vlade v odhodu in prvak Svobode Robert Golob je na novinarski konferenci po zadnji seji njegove vlade dejal, da "vulgarnosti posameznih poslancev in poslank" ne bo komentiral. Napovedal pa je, da bodo najverjetneje tisti, ki se zaradi tega počutijo prizadeti, sprožili ustrezne postopke, Svoboda pa jih bo pri tem v celoti podprla. "Tak govor si je do zdaj privoščil samo eden in se je zato moral zagovarjati na sodišču," je spomnil. Ob tem je ocenil, da se "očitno slabe navade hitro prijemajo novih poslank in poslancev". "Prav je, da za njih tudi odgovarjajo," je dodal.

Stevanovićev zapis sta obsodili tudi ministrici v odhodu in poslanki Svobode Alenka Bratušek in Mateja Čalušić. Bratušek mu je predlagala, naj pogleda svoje videoposnetke. "Mislim, da to pove vse," je pristavila. Čalušić pa meni, da bi moral biti predsednik DZ s svojim obnašanjem zgled poslancem tudi na družbenih omrežjih. "Ko govorimo o bontonu, moramo najprej vsak zase razmisliti, ali ga upoštevamo in poznamo," je dodala.

Poslanka Svobode Lena Grgurević pa je Stevanoviću na Facebooku očitala, da je "goljuf in nasilnež". "Ste dokaz, da obleka ne naredi človeka, funkcija še manj," je zapisala.

Do Stevanovićevih besed so se odzvali tudi v Levici

V Levici so na Facebooku zapisali, da "pravnomočno obsojeni kršitelj zakonov, ki je prelomil overjeno obljubo lastnih volivcev v zameno za dobro plačan stolček, stežka igra moralno avtoriteto glede obnašanja drugih poslancev". Menijo, da ni naključje, da so tarča take retorike vedno znova ženske. "In če se tega poslužuje predsednik DZ, ne moremo pričakovati, da bo kaj bolje na delovnem mestu, na ulici ali za šankom," so zapisali. Dodali so, da so sami oster jezik vedno uporabljali na osnovi vsebine in bolj dostojno.

Besede Stevanovića je obsodil tudi predsednik SD Matjaž Han, saj je naloga predsednika DZ, da stvari umirja in da izbira besede. Hkrati pa je obsodil tudi slabo izrazoslovje nekaterih poslank in poslancev, ki morajo "spustiti ta histerični nivo in se pogovarjati argumentirano, ker s tem razburjamo javnost". "Čez poletje razmislimo, kako se bomo obnašali, ker mi smo ogledalo te družbe," je dodal.

Stevanović je sicer v nedavnem intervjuju za STA dejal, da še ni razčistil z dilemo, ali si lahko poslanci, pa tudi sam, več privoščijo denimo pri komunikaciji z javnostjo prek družbenih omrežij. Sam je namreč sprva menil, da bi morali to dvoje ločevati in da pri komunikaciji na družbenih omrežjih veljajo druga pravna varstva. Po drugi strani pa se strinja, da bi poslanec "praviloma moral biti 24 ur poslanec, ves čas paziti na svojo retoriko in na svoj način obnašanja".

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