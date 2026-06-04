Kaj danes počne Italijanka, ki je na olimpijskih igrah nastopila za Slovenijo?

Danes 55-letna Sigrid Teresa Corneo je nekdanja cestna kolesarka slovenskih korenin, rojena v italijanskem Leccu, ki je večji del kariere preživela v italijanskem kolesarskem okolju, zadnje tri sezone pa odpeljala v dresu slovenske reprezentance. Za Slovenijo je leta 2008 nastopila na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je v cestni dirki osvojila 49. mesto. V karieri je nastopila na številnih največjih ženskih dirkah, med drugim kar 16-krat na Giru d’Italia Women, po koncu kariere pa je ostala vpeta v kolesarstvo kot mentorica mlajšim kolesarkam. V intervjuju za Sportal je spregovorila o razlikah med kolesarstvom nekoč in danes, proračunih ekip, svoji povezavi z Girom, slovenskih koreninah in tem, kaj želi predati mladim kolesarkam.

Kdo je Sigrid Corneo? Sigrid Corneo je tudi po koncu tekmovalne kariere ostala vpeta v kolesarstvo. Danes svoje izkušnje prenaša na mlajše kolesarke v kontinentalni ekipi Vini Fantini - BePink, pri čemer poudarja predvsem učenje, razumevanje dirke in podporo dekletom v zahtevnih trenutkih. Foto: Ana Kovač Sigrid Teresa Corneo velja za eno najbolj izkušenih kolesark svoje generacije. Aktivna je bila med letoma 1989 in 2010, ko je nosila dres profesionalnih ekip Nobili Rubinetterie, Menikini–Selle Italia in Top Girls Fassa Bortolo. Močno je povezana z Girom d’Italia Women oziroma nekdanjim Girom Donne, kjer je nastopila kar 16-krat in dvakrat osvojila drugo mesto v etapi (1996, 2006). Njena športna zgodba je za slovenske ljubitelje kolesarstva zanimiva predvsem zaradi prehoda iz italijanske v slovensko reprezentanco, ki ji je odprla pot do olimpijskih iger v Pekingu, edinega športnega tekmovanja, ki ga do takrat še ni doživela. Tudi po koncu tekmovalne kariere ostaja vpeta v kolesarstvo. Danes svoje izkušnje prenaša na mlajše kolesarke v kontinentalni ekipi Vini Fantini - BePink, pri čemer poudarja predvsem učenje, razumevanje dirke in podporo dekletom v zahtevnih trenutkih. Kot pravi, dobro razume, kaj se dogaja v glavi kolesarke, ko pride kriza, saj je sama preživela podobne trenutke.

INTERVJU: Sigrid Corneo

Kako doživljate življenje in kariero po koncu tekmovalnega kolesarstva?

Od konca moje kariere je minilo že 16 let in vsako leto po tem, ko sem prenehala z dirkanjem, se je kolesarstvo nenehno spreminjalo. Poskušam iti v korak s časom in vsako leto dekletom, ki jih imamo v ekipi, predat svoje izkušnje.

"Mislim da so tista dekleta, ki imajo danes miselnost, kakršno sem imela jaz, in ob tem na voljo vso sodobno tehnologijo, tista, ki potem na dirkah naredijo razliko." Foto: Ana Kovač

Vam je sodobno kolesarstvo bolj všeč kot kolesarstvo v času, ko ste dirkali sami?

Bolj mi je bilo všeč kolesarstvo, kakršno sem poznala jaz. V tem sodobnem kolesarstvu se ne bi dobro znašla, čeprav se je veliko stvari spremenilo na bolje.

A miselnost deklet je danes precej drugačna od tiste, ki smo jo imele me. Mislim pa, da so tista dekleta, ki imajo danes miselnost, kakršno sem imela jaz, in ob tem na voljo vso sodobno tehnologijo, tista, ki potem na dirkah naredijo razliko.

Veliko se je spremenilo tudi pri proračunih ekip. Se vam zdi, da so bile razlike v vašem času manjše kot danes, da so bile ekipe glede tega bolj izenačene?

Da, danes je vse zelo drugače. Tudi proračuni so popolnoma drugačni kot v času, ko sem dirkala jaz. Naša ekipa je kontinentalna ekipa in se niti približno ne more primerjati z ekipami WorldTour oziroma profesionalnimi ekipami. V primerjavi z njimi smo zelo majhni, precej zaostajamo pri proračunu. Mislim, da je to velik problem za kolesarstvo, ne samo za žensko, ampak tudi za moško.

"Sama sem rojena v Lecceju v Italiji, a sem Slovenijo redno obiskovala. Vsako leto sem tam, konkretno v naselju Sergaši v Slovenski Istri, preživela tri mesece počitnic." Foto: Ana Kovač

Pogovarjava se na Giru, kjer ste nastopili kar 16-krat. Prebrala sem, da vam je prav na Giru vaš stric Bert Pribac sporočil, da ste uspeli pridobiti slovensko licenco in da lahko tekmujete za Slovenijo. Kako je sploh prišlo do te želje?

Res je. Moj stric Bert (gre za znanega slovensko-avstralskega pesnika in bibliotekarja, op. a.) mi je pomagal, da sem pridobila slovensko državljanstvo in sem lahko posledično leta 2008 nastopila na olimpijskih igrah v Pekingu, edinem tekmovanju, kjer še nisem nastopila.

Kar zadeva mojih korenin, je bil moj oče Italijan, mama pa je iz Slovenije, iz Kopra. V Italijo, natančneje v Bergamo, se je preselila pri 16 letih. Sama sem rojena v Lecceju v Italiji, a sem Slovenijo redno obiskovala. Vsako leto sem tam, konkretno v naselju Sergaši v Slovenski Istri, preživela tri mesece počitnic.

Foto: Ana Kovač

Hvaležna sem, da sem kot športnica dobila možnost, da nastopim na olimpijskih igrah s slovensko reprezentanco. S stricem Bertom sva šla do Martina Hvastije na kolesarski zvezi - na srečo govori tudi italijansko -, in vprašala, ali bi bilo to mogoče. Slovenija je takoj rekla da. Zdaj, ko se takole pogovarjava, mi je spet žal, da ne govorim slovensko.

Se niste nikoli učili?

V bistvu ne, ker moja mama govori koprsko primorščino, ki je bolj podobna italijanščini.

Sigrid Corneo si je slovensko licenco skušala zagotoviti pred letom 2008, a je takrat obstajala nevarnost, da bi zaradi tega izgubila italijansko državljanstvo. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo se je položaj spremenil, saj je lahko imela dvojno državljanstvo. V italijanski reprezentanci je sodila med najboljših deset kolesark, a ker je imela Italija za olimpijske igre na voljo le tri kvote, se skozi italijansko izbrano vrsto v Peking ne bi mogla prebiti. Slovensko kvoto si je z uvrstitvijo med najboljših sto kolesark na lestvici UCI priborila sama. Slovenska kolesarska zveza jo je v reprezentanco vključila tudi z mislijo na razvoj ženskega kolesarstva v Sloveniji. Slovenske barve je zastopala tudi na svetovnem prvenstvu v Vareseju in Mendrisiu.

Kako se spominjate olimpijskih iger?

Na ogledu olimpijske trase v Pekingu. Foto: Profimedia Mislim, da so olimpijske igre za vsakega športnika največ, kar lahko doživi. Že samo to, da stojiš na startu olimpijske dirke, je nekaj največjega. Nastopila sem na desetih svetovnih prvenstvih, a tam nikoli nisem doživela takšnih čustev, kot jih doživiš na olimpijskih igrah. Olimpijska vas, vse dogajanje, vse skupaj je nekaj posebnega.

Se spomnite, s kom ste si delili sobo?

Seveda. Z veslačico Špelo Ponomarenko Janić, ki prihaja iz Kopra in govori italijansko. Lepi spomini.

Še vedno spremljate slovensko kolesarstvo?

Da, seveda. Vedno. Zame je glede tega na prvem mestu Slovenija in šele potem Italija. Pravzaprav sta zame Italija in Slovenija enako pomembni.

Na Giru spremljate vašo ekipo Vini Fantini – BePink. Kakšne cilje ste si zastavili?

Predvsem učenje. V ekipi imamo zelo mlade kolesarke, zato je najpomembnejše, da se učijo. Če pride še rezultat, toliko bolje, a glavni cilj je, da dobijo izkušnje in povratne informacije za naslednje dirke.

To je način, kako se učijo kolesarstva. Sama jim želim predati svoje nasvete, ker imam veliko izkušenj. Rada se pogovarjam z njimi, jim razložim, kaj jih čaka, in jim pomagam razumeti dirko.

Velikokrat vidim, da so dekleta v težkih trenutkih v stiski. Tudi sama sem bila kolesarka in razumem, kaj čutijo v sebi. Zato jim rada pomagam razumeti, kaj se jim dogaja in kako se s tem spopasti tudi po čustveni plati.

So solze dovoljene?

Absolutno. To je nekaj najbolj normalnega. In jaz jih razumem, moški pa mogoče ne.