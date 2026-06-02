Nekdanji Trumpov svetovalec plačani lobist Republike Srbske

Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost ZDA, upokojeni general Michael Flynn je plačani lobist Republike Srbske, za kar dobiva sto tisoč dolarjev na mesec, poročajo ameriški in drugi mediji.

Prvi je o tem pred mesecem dni poročal konservativni novinar Scott McMahan, ki je nato v ponedeljek potrdil, da se je Flynn uradno prijavil kot lobist Republike Srbske pri uradu za registracijo tujih agentov ministrstva za pravosodje ZDA.

Flynn je moral v času prvega Trumpovega mandata hitro zapustiti položaj, ko je v času preiskave o ruskem vpletanju v volitve priznal, da je preiskovalcem FBI lagal glede svojih stikov z ruskimi uradniki. Trump ga je pomilostil, povrhu je dobil odškodnino po tožbi, ki jo je druga Trumpova vlada poravnala.

Marca obiskal Banjaluko in kritiziral EU

Srbska entiteta BiH naj bi od Flynna dobivala strateške nasvete in povezave z uradniki Trumpove vlade. Tudi po zaslugi njegovih prizadevanj je Washington lani ukinila sankcije proti nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku, poroča Politico.

Flynn je marca letos obiskal Banjaluko in na tamkajšnji televiziji kritiziral EU. Po pisanju Guardiana je izjavil tudi, da islam ni vera, ampak politična filozofija.