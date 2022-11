Slovenija na svetovnih naslovnicah, a z nič kaj prijetno novico

Na Sportalu se bomo spomnili vseh dozdajšnjih svetovnih prvenstev. Pot nas bo popeljala vse do svetovnega prvenstva, ki ga je leta 2018 gostila Rusija. Vabljeni!

Slovenija je v začetku stoletja predstavljala enega največjih nogometnih fenomenov na svetu. Čeprav spada med manjše evropske države, njena nogometna tradicija in infrastruktura pa še zdaleč nista tako bogati kot pri večini članic evropske nogometne družine, se je Katančeva četa kar dvakrat zapored uvrstila na veliko tekmovanje.

V Južno Korejo se je odpravilo veliko slovenskih ljubiteljev nogometa. Foto: Reuters

Najprej je nastopila na Euru 2020, kjer je drago prodala kožo proti ZR Jugoslaviji (3:3), Španiji (1:2) in Norveški (0:0), nato pa še na nepozabnem povratnem dvoboju dodatnih kvalifikacij, ko je svoj prvi, pozneje se je izkazalo, a tudi edini zadetek v državnem dresu dosegel Mladen Rudonja. Takrat je odigral 53. tekmo za reprezentanco. Nepozaben gol je zadoščal za sladek remi z Romunijo (1:1), ki je spravil deželo na sončni strani Alp v eno največjih nogometnih evforij, kar si jih je mogoče zamisliti.

Cime znižal na 1:2, a ...

Sebastjan Cimirotič je postal prvi nogometaš, ki se je na SP vpisal med strelce v dresu samostojne Slovenije. Foto: Guliverimage/Getty Images Dva milijona navijačev je komaj čakalo, da se začne svetovno prvenstvo. Prvič v zgodovini ga je gostila Azija, prvič sta se v vlogi gostiteljev spoprijeli tudi dve državi. Japonska in Južna Koreja sta kar tekmovali v tem, katera bo predstavila svetu bolj moderne in razkošne stadione.

Slovenskim nogometnim junakom niso prinesli veliko uspeha. Čeprav so se v Južno Korejo, tam so potekali dvoboji skupine B, odpravili z zvrhano mero optimizma, so hitro doživeli dva šoka. Žreb je določil, da se morajo v uvodnem nastopu udariti z nosilcem skupine, favorizirano Španijo, ki je Sloveniji prekrižala načrte že dve leti prej v Amsterdamu.

Izbranci Srečka Katanca so se v Gwangjuju hrabro upirali favoriziranim tekmecem, ki so na koncu zmagali s 3:1. V 82. minuti je rezervist Sebastjan Cimirotič znižal rezultat na 1:2, Slovenija pa je pritisnila na obrambo rdeče furije.

Enajsterica, ki se je zapisala v zgodovino slovenskega nogometa kot prva, ki je nastopila na svetovnem prvenstvu. Bilo je pred tekmo s Španijo. To je bil tudi edini nastop Zlatka Zahovića. Foto: Guliverimage/Getty Images

Dvakrat je zadišalo po 11-metrovki, a je piščalka maroškega sodnika Mohameda Guezzaza ostala nema. Ni pa v izdihljajih srečanja, ko je pokazal na belo točko za Španijo in le še okrepil jezo na slovenski klopi. Po tekmi je počilo. Selektor Katanec je v 63. minuti, takrat je Slovenija zaostajala z 0:1, zamenjal Zlatka Zahovića. Ta je bil, podobno kot na zadnji pripravljalni tekmi pred SP 2002, ko ga je Katanec za Bežigradom zamenjal proti Gani, Mariborčan pa jo je užaljeno ucvrl neposredno čez igrišče proti slačilnici, zelo razočaran.

Predsednik NZS se je postavil na Katančevo stran

Tako se je Zahović pred dvobojem s Španijo srečal z znancema iz Valencie − Rubnom Barajo in Davidom Albeldo. Foto: Reuters Nezadovoljstvo z menjavo, ki si je Zahović po lastnem mnenju ni zaslužil, je povzročilo hud škandal. Selektorja je zasul s kopico neprimernih besed, Katanec pa je bil tako pretresen, da pred kamerami na novinarski konferenci ni mogel zadrževati solza.

Takratni predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Rudi Zavrl se je postavil na stran selektorja. Zahović, takrat nedvomno največji zvezdnik slovenskega nogometa in najprepoznavnejše ime v tujini, je pogrešal večjo podporo soigralcev. Pospravil je kovčke in zapustil Južno Korejo.

Spor je razdelil Slovenijo na dva pola. Eden je zagovarjal selektorja, drugi pa nogometaša. Potenciralo se je sovraštvo med Ljubljano in Mariborom, naslovnice največjih svetovnih medijev pa so bile polne sporočil o velikih težavah v slovenskem taboru.

Odhod Zahovića je slabo vplival na igralce. Proti Južni Afriki so igrali v krču, prejeli zadetek že po štirih minutah, nato pa zaman iskali pot do izenačenja.

Razočaranje slovenskih nogometašev po porazu proti JAR (0:1) Foto: Reuters

Selektor Katanec si je za nameček na srečanju prislužil izključitev, tako da na zadnji tekmi ni mogel sedeti na slovenski klopi, ampak je moštvo vodil njegov pomočnik Danilo Popivoda. Sanje Slovenije o napredovanju med najboljših 16 so se razblinile še pred zadnjo tekmo.

Vodstvo Ačimovića, nato pa preobrat Paragvaja

Milenko Ačimović je povedel Slovenijo v vodstvo proti Paragvaju. Foto: Reuters Proti Paragvaju so se želeli posloviti častno. Kazalo je imenitno, saj so po zadetku Milenka Ačimovića, ki je na dvoboju s Španijo vstopil v igro namesto Zahovića, nato pa dvakrat zaigral v začetni enajsterici, povedli z 1:0. Ker so imeli od 22. minute še prednost igralca več, se je obetal prvi slovenski uspeh na mundialu.

V zadnjih 25 minutah pa so se Južnoameričani, ki jih je vodil Tržačan Cesare Maldini, prebudili in si s tremi zadetki tlakovali pot do preobrata in preboja v osmino finala. Nastja Čeh je moral predčasno z igrišča zaradi rdečega kartona.

Srečko Katanec je zadnjo tekmo Slovenije na SP 2002 spremljal s tribun, nato pa zapustil položaj selektorja. Foto: Reuters

Slovenija je krstni nastop na svetovnem prvenstvu tako končala brez osvojenih točk in z velikim sporom, ki je vrgel temno senco na zgodovinski podvig slovenskega nogometa, prvi nastop na svetovnem prvenstvu.

Sodniške napake so se vrstile druga za drugo

Krstni mundial, ki je potekal v Aziji, je bil med ljubitelji nogometa sprejet z mešanimi občutki. Zaradi zgodnjega začetka prvenstva − to je trajalo od 31. maja do 30. junija 2002 − je ogromno zvezdnikov prispelo na Daljni vzhod utrujenih. Klubske sezone se takrat niso končale veliko prej kot denimo letos, ampak je najboljše nogometaše na svetu čakal krut tekmovalni ritem. Terjal je kar nekaj poškodb, na dvobojih ni padalo veliko zadetkov (le 2,52 na tekmo), ogromno pa je bilo tudi sodniških napak.

Vrhunci srečanja med Italijo in Južno Korejo, ki je razburilo italijanske navijače:

Največkrat so šle v korist sogostiteljem iz Južne Koreje, ki so se presenetljivo uvrstili med najboljše štiri. V osmini finala so s pomočjo sodniških daril izločili Italijane, v četrtfinalu pa še slovenske krvnike Špance.

Kahn do finala skoraj zaklenil mrežo

Nemški vratar Oliver Kahn je do finala SP 2002 prejel le en zadetek. Izbran je bil tako za najboljšega nogometaša kot tudi vratarja tekmovanja. Foto: Guliverimage/Getty Images Največ sta na prvenstvu pokazali Brazilija in Nemčija. Čeprav spadata med najuspešnejše reprezentance v zgodovini SP, sta se prvič na največjem tekmovanju pomerili šele na Japonskem. Elf je tekmovanje začel z ogromno zmago nad Savdsko Arabijo (8:0), nato pa je v izločilnem delu zmagal trikrat zapored z 1:0. Najprej proti Paragvaju, ki so mu po junaški zmagi nad Slovenijo zrasla dodatna krila in se je v osmini finala dobro upiral Nemcem, nato pa še proti ZDA in Južni Koreji.

Tako v četrtfinalu kot tudi polfinalu je odločilen zadetek za elf dosegel Michael Ballack, med vratnicami pa je blestel dolgoletni zvezdniški čuvaj mreže Bayerna Oliver Kahn. Leto pred SP 2002 je v finalu lige prvakov spravil v slabo voljo tudi Zahovića (Valencia), na mundialu pa je na poti do finala prejel le en zadetek. Mrežo aktualnega predsednika Bayerna je še v skupinskem delu zatresel le Irec Robbie Keane.

Ronaldo najboljši strelec

Ronaldo je v finalu SP 2002 dvakrat zatresel nemško mrežo. Foto: Guliverimage/Getty Images Nemci so se lahko zanesli na granitno obrambo, Brazilci so preskakovali vse ovire, svet pa je občudoval lahkotnost, s katero je polnil mreže Ronaldo. Prvi as brazilske reprezentance se je uspešno vrnil po hudi poškodbi v dresu Interja in na celotnem turnirju dosegel osem zadetkov. Postal je najboljši strelec, uspešen nastop pa z zdaj že znamenito pričesko proslavil v finalu z dvema zadetkoma v Kahnovi mreži.

Selecao je osvojil naslov prvaka, že njegov peti, s čimer je postavil novi mejnik v zgodovini SP. Na prvenstvu je dobil vseh sedem tekem, kar je bil imeniten presežek. Skoraj bi se zalomilo na uvodni tekmi, ko so Brazilci premagali Turčijo z 2:1 po zaslugi bolj ali manj podarjenega kazenskega strela, ki ga je v 87. minuti v zmago pretopil Rivaldo.

Vsi zadetki Ronalda na SP 2002:

Proti Kitajski (4:0) in Kostariki (5:2) je šlo bistveno lažje, v osmini finala je padla Belgija (2:0), v četrtfinalu pa po hudem boju Anglija (2:1). To je bil spektakel v Šizuoki, na katerem je za potezo dneva poskrbel Ronaldinho. Z ogromno oddaljenosti je presenetil angleškega vratarja Davida Seamana, ki je podcenil poskus nasmejanega dolgolasega asa, znanega po čarobnih nogometnih trikih.

Selecao je stopil na svetovni prestol že petič. Pokal je prevzel kapetan Cafu. Foto: Guliverimage/Getty Images

V polfinalu je za zlata vreden zadetek, ki je Brazilce popeljal v sklepno dejanje tekmovanja (1:0), poskrbel kdo drug kot Ronaldo, ki je nato odločil zmagovalca še v velikem finalu. Odigran je bil v Jokohami, Ronaldo pa je izkoristil nekoliko slabši posredovanji Kahna, ki so ga že pred finalom izbrali za najboljšega igralca prvenstva. Za Nemce zaradi kazni rumenih kartonov v finalu ni smel igrati Ballack.

Kaj se je še dogajalo na SP 2002?

Francija je prvič v zgodovini branila naslov svetovnih prvakov, a se ni proslavila. Od SP 2002 se je poslovila brez doseženega zadetka in z zgolj eno točko. Pomagala ni niti vrnitev Zinedina Zidana, ki je zaradi zdravstvenih težav manjkal na tekmah proti Senegalu (0:1) in Urugvaju (0:0). Francoske upe o napredovanju so strli Danci (2:0), ki pa so v osmini finala naleteli na razigrano Anglijo (0:3). Foto: Guliverimage/Getty Images

Presenetljivo hitro je SP 2002 zapustila tudi Argentina. Dvakratni svetovni prvaki so začeli mundial z zmago nad Nigerijo (1:0), ko je v polno zadel Gabriel Batistuta, nato pa izgubili proti Angliji (0:1), ki se je po dolgem času lahko veselila zmage nad gavči. Remi s Švedsko (1:1) ni zadoščal za kaj več kot le za tretje mesto v skupini. Foto: Guliverimage/Getty Images

Na SP 1998 je Hrvaška očarala nogometni svet s tretjim mestom, štiri leta pozneje pa je pod vodstvom Mirka Jozića, ki je leta 1987 popeljal mladinsko reprezentanco Jugoslavije do naslova svetovnih prvakov, razočarala navijače. V skupini je tudi s pomočjo sodnikov vzela mero Italiji (2:1), brez točk pa ostala proti Mehiki (0:1) in novincu na SP Ekvadorju (0:1). Foto: Guliverimage/Getty Images

Senegal je s prebojem v četrtfinale izenačil najboljšo uvrstitev afriškega moštva na SP. V osmini finala je z zlatim zadetkom Henrija Camare zavil v črno Švedsko (2:1), v četrtfinalu pa je občutek, kako je izgubiti po zlatem golu v podaljšku, izkusil na lastni koži. Turek Ilhan Mansiz je poskrbel za turško slavje, Senegal se je poslovil od Daljnega vzhoda. Foto: Guliverimage/Getty Images

Turški napadalec Hakan Sükür, nekoč veliki ljubljenec celotne države, danes pa osovražen lik pri predsedniku Erdoganu, je v dvoboju za tretje mesto zadel v polno že v 11. sekundi. To je še vedno najhitrejši zadetek v zgodovini SP. Turki so premagali Južne Korejce s 3:2 in se razveselili tretjega mesta. Foto: Guliverimage/Getty Images

SP v Južni Koreji in na Japonskem Leto: 2002

Gostitelj: Južna Koreja in Japonska

Zmagovalec: Brazilija

Finale: Brazilija : Nemčija 2:0 (0:0)

Povprečje doseženih zadetkov: 2,52

Povprečni obisk gledalcev: 42.269

Najboljši strelec: Ronaldo (Brazilija) − osem zadetkov

Uvrstitev Slovenije: skupinski del

Tekma za 3. mesto:

Daegu:

Južna Koreja : Turčija 2:3 (2:1)

Eul-Yong 9., Chong Gug 90.; Sükür 1., Ilhan Mansiz 13., 32.



Finale:

Jokohama, Mednarodni stadion v Jokohami, 69.029 gledalcev Brazilija : Nemčija 2:0 (0:0)

Ronaldo 67., 79. Brazilija: Marcos, Lucio, Edmilson, Roque Junior, Roberto Carlos, Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo; selektor Luiz Felipe Scolari; Nemčija: Kahn, Metzelder, Ramelow, Linke, Bode, Frings, Jeremies, Hamann, Schneider, Neuville, Klose; selektor Rudi Völler.

Zgodovina svetovnih prvenstev: