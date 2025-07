Dva mlada Ukrajinca sta razvila močno orožje proti Rusom

Na dan velikega ruskega napada na Ukrajino, 24. februarja 2022, sta Ukrajinca Roman Pohorili in Ruslan Mikula, takrat stara 22 in 27 let, objavila spletno orodje, ki se je od takrat izkazalo za nepogrešljivo: zemljevid DeepState.

Digitalni zemljevid DeepState je postal nepogrešljivo orodje v ukrajinski vojni – z milijoni uporabnikov, dnevnimi posodobitvami in jasnim protiruskim stališčem, piše nemški medij Focus.

Zemljevid ustvarjajo na tajni lokaciji v Kijevu

Skupaj s pripadajočim kanalom na spletni platformi Telegram je DeepState postal eden najpogosteje uporabljenih virov za aktualne, preverjene informacije o poteku vojne. "V veliko čast mi je pomagati svoji državi in ​​da sem vse to dosegel v tako mladih letih," je Roman Pohorili povedal za britanski medij Express.

Platforma DeepState in istoimenski interaktivni spletni zemljevid veljata za najnatančnejši odprtokodni orodji za sledenje frontnim črtam v Ukrajini. Na milijone ljudi – od ukrajinskih vojakov in poveljnikov do politikov, civilistov in mednarodnih opazovalcev – jih uporablja vsak dan. DeepState zdaj upravlja ekipa več kot sto stalno zaposlenih in prostovoljcev na tajni lokaciji v Kijevu.

Sledila sta sumljivim premikom ruskih čet

Pohorili, študent prava, in Ruslan Mikula, strokovnjak za trženje, sta se spoznala leta 2014 in leta 2020 začela sodelovati s Telegramovim kanalom za globalne novice. Vojna je pospešila njune ambicije.

Zemljevid uporablja sistem barvnih kod: rdeča označuje območja pod rusko okupacijo, zelena predstavlja ponovno zavzeta ukrajinska ozemlja, modra pa nedavni ukrajinski napredek. Foto: posnetek zaslona/DeepState

"Pred invazijo smo začeli slediti premikom ruskih čet, ker smo opazili nekaj zelo sumljivega. Po invaziji smo to nadaljevali, vendar v veliko bolj obsežnem obsegu," je dejal Pohorili. Na začetku vojne je pomagal braniti svoj domači kraj Irpin. Velja za eno najbolj uničenih mest na začetku vojne. "Rusija je uničila moj domači kraj in ubila nekaj mojih prijateljev, česar jim nikoli ne morem odpustiti."

Najbolj razširjen pregled vojne v Ukrajini

S tehnološko spretnostjo in novinarsko natančnostjo sta ustvarila sistem kartiranja, ki ga uporabljajo tako ukrajinski vojaki in politiki kot civilisti. Zemljevid uporablja sistem barvnih kod: rdeča označuje območja pod rusko okupacijo, zelena predstavlja ponovno zavzeta ukrajinska ozemlja, modra pa predstavlja nedavni ukrajinski napredek.

Potem ko je Google Maps blokiral njihov zemljevid zaradi domnevnih kršitev pravil, so razvili svojo lastno platformo. Ta je hitro postala najbolj razširjen pregled vojne v Ukrajini. Informacije prihajajo predvsem iz fotografij, videoposnetkov in nasvetov vojakov na fronti in uradnih organov.

"Naša največja nagrada je, da pomagamo uničiti sovražnika"

Vsaka podrobnost je preverjena, preden je vključena v zemljevid. DeepState se financira predvsem z donacijami. "Naša največja nagrada je, da pomagamo uničiti sovražnika," pravi Pohorili.

Videoposnetek o zemljevidu DeepState:

DeepState je očitno na strani Ukrajine. Informacije o ukrajinskih vojakih so zaradi varnostnih razlogov prikazane le v orisu. Ker platforma strateško obdeluje zelo občutljive informacije, so zaposleni podvrženi strogim varnostnim pregledom, občasno vključno s testi detektorja laži. Občutljiva vsebina je rezervirana izključno za oba ustanovitelja. Do zdaj sproženi ruski kibernetski napadi so bili neuspešni.

DeepState bo obstajal, dokler ne bo vsa Ukrajina osvobojena

DeepState ima jasen cilj: platforma naj bi obstajala, dokler ne bo osvobojena celotna Ukrajina – torej dokler zemljevid ne bo popolnoma zelen. "Do takrat bomo vsa svoja sredstva namenili temu cilju," pravi Pohorili.

Po tem bi ga lahko uporabili tudi v drugih kriznih regijah. Vendar do takrat ostaja eno osrednjih orodij za dokumentiranje vojne v Ukrajini, tako za državljane kot za vojaške odločevalce, še piše Focus.