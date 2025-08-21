Satelitski posnetki razkrivajo: na Madžarskem se dogaja nekaj velikega

Nova analiza satelitskih podatkov kaže, da evropske zmogljivosti za proizvodnjo orožja doživljajo zgodovinsko širitev. Analiza, ki jo je izvedel britanski medij Financial Times z uporabo radarskih satelitskih podatkov iz 150 objektov v 37 obrambnih podjetjih, kaže, da so na približno tretjini pregledanih lokacij opazili jasne znake širitve ali novih gradbenih del.

Ta porast gradnje na območju orožarskih podjetij, ki je trikrat večji od tipične stopnje v mirnodobnem času, odraža znatno prizadevanje za ponovno oborožitev kot odgovor na rusko invazijo na Ukrajino leta 2022, piše Financial Times (FT).

Občutno povečanje gradbenih površin

Obseg te gradbene dejavnosti kaže na temeljni premik v evropski obrambni strategiji. Kot je za FT povedal nekdanji direktor Nata za nadzor nad orožjem William Alberque, gre za globoke in strukturne spremembe, ki bodo preoblikovale obrambno industrijo.

Analiza (narejena je bila s pomočjo satelitov Evropske vesoljske agencije) poudarja, da so se gradbene površine povečale s 790 tisoč kvadratnih metrov v letih 2020 in 2021 na 2,8 milijona kvadratnih metrov v letih 2024 in 2025. To širitev potrjujejo tudi fotografski dokazi, ki prikazujejo nove stavbe, ceste in obsežna izkopavanja na lokacijah.

Velika tovarna streliva na Madžarskem

Ena najpomembnejših širitev je skupno podjetje med nemškim Rheinmetallom in madžarskim N7 Holdingom. Podjetji sta v Varpaloti na Madžarskem zgradili ogromno novo tovarno za proizvodnjo streliva in eksplozivov.

Norveški Kongsberg je junija 2024 odprl novo tovarno raket s pomočjo sredstev norveške vlade in sredstev iz programa ASAP. Na fotografiji: manevrirni izstrelek podjetja Kongsberg Defence&Aerospace. Foto: Guliverimage

Prva faza tovarne v Varpaloti, dokončana julija 2024, že proizvaja 30-milimetrsko strelivo za pehotna bojna vozila, načrtujejo pa širitev proizvodnje tudi na 155-milimetrske topniške granate in 120-milimetrsko tankovsko strelivo.

Program EU za proizvodnje streliva

Komisar EU za obrambo Andrius Kubilius je za FT povedal, da se je letna zmogljivost proizvodnje streliva v Evropi povečala s 300 tisoč na približno dva milijona nabojev do konca letošnjega leta.

Ključni dejavnik te širitve je program EU za podporo proizvodnji streliva (ASAP), v okviru katerega je bilo vloženih 500 milijonov evrov za odpravo ozkih grl v proizvodnji.

Naložbe za izdelavo raket

Čeprav je proizvodnja streliva prednostna naloga, strokovnjaki, kot je Fabian Hoffmann z Univerze v Oslu, poudarjajo potrebo po podobnih naložbah v zmogljivosti za napade na dolge razdalje. Trdi, da so rakete ključne za verodostojno odvračanje Rusije, evropska proizvodnja teh pa je trenutno omejena.

Britansko podjetje BAE Systems je od leta 2022 v svoje tovarne streliva investiralo več kot 150 milijonov funtov (173,5 milijona evrov), nov obrat v Walesu pa naj bi proizvodnjo 155-milimetrskih granat povečal za šestnajstkrat. Na fotografiji: delavci v tovarni BAE Systems v Newcastlu. Foto: Guliverimage

EU se v prihodnje pogaja o novem obrambnem programu v vrednosti 1,5 milijarde evrov, ki bi logiko programa ASAP razširil na druga kritična področja, vključno z raketami, zračno obrambo, topništvom in brezpilotnimi letali.

Načrt za 800 milijard evrov

Poleg programa ASAP je EU je ločeno predstavila svoj novi program načrta za ponovno oborožitev Evrope (ReArm Europe), katerega cilj je zbrati dodatnih 650 milijard evrov obrambnih izdatkov in 150 milijard evrov posojil za obrambne naložbe.