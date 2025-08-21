Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Četrtek,
21. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Rheinmetall Rusija obrambna industrija orožje Evropa

Četrtek, 21. 8. 2025, 4.00

6 ur, 47 minut

Satelitski posnetki razkrivajo: na Madžarskem se dogaja nekaj velikega

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Samohodna havbica Pz2000 | Nemško podjetje Rheinmetall, ki med drugim izdeluje samohodne havbice PzH-2000 (na fotografiji), je skupaj z Madžari v kraju Varpoloti severovzhodno od Blatnega jezera zgradila veliko tovarno streliva, ki se bo v prihodnjih letih še razširila. | Foto Guliverimage

Nemško podjetje Rheinmetall, ki med drugim izdeluje samohodne havbice PzH-2000 (na fotografiji), je skupaj z Madžari v kraju Varpoloti severovzhodno od Blatnega jezera zgradila veliko tovarno streliva, ki se bo v prihodnjih letih še razširila.

Foto: Guliverimage

Nova analiza satelitskih podatkov kaže, da evropske zmogljivosti za proizvodnjo orožja doživljajo zgodovinsko širitev. Analiza, ki jo je izvedel britanski medij Financial Times z uporabo radarskih satelitskih podatkov iz 150 objektov v 37 obrambnih podjetjih, kaže, da so na približno tretjini pregledanih lokacij opazili jasne znake širitve ali novih gradbenih del.

Ta porast gradnje na območju orožarskih podjetij, ki je trikrat večji od tipične stopnje v mirnodobnem času, odraža znatno prizadevanje za ponovno oborožitev kot odgovor na rusko invazijo na Ukrajino leta 2022, piše Financial Times (FT).

Občutno povečanje gradbenih površin

Obseg te gradbene dejavnosti kaže na temeljni premik v evropski obrambni strategiji. Kot je za FT povedal nekdanji direktor Nata za nadzor nad orožjem William Alberque, gre za globoke in strukturne spremembe, ki bodo preoblikovale obrambno industrijo.

Rheinmetall
Novice Je to podjetje, ki se ga Rusi najbolj bojijo?

Analiza (narejena je bila s pomočjo satelitov Evropske vesoljske agencije) poudarja, da so se gradbene površine povečale s 790 tisoč kvadratnih metrov v letih 2020 in 2021 na 2,8 milijona kvadratnih metrov v letih 2024 in 2025. To širitev potrjujejo tudi fotografski dokazi, ki prikazujejo nove stavbe, ceste in obsežna izkopavanja na lokacijah.

Velika tovarna streliva na Madžarskem

Ena najpomembnejših širitev je skupno podjetje med nemškim Rheinmetallom in madžarskim N7 Holdingom. Podjetji sta v Varpaloti na Madžarskem zgradili ogromno novo tovarno za proizvodnjo streliva in eksplozivov.

Norveški Kongsberg je junija 2024 odprl novo tovarno raket s pomočjo sredstev norveške vlade in sredstev iz programa ASAP. Na fotografiji: manevrirni izstrelek podjetja Kongsberg Defence&Aerospace. | Foto: Guliverimage Norveški Kongsberg je junija 2024 odprl novo tovarno raket s pomočjo sredstev norveške vlade in sredstev iz programa ASAP. Na fotografiji: manevrirni izstrelek podjetja Kongsberg Defence&Aerospace. Foto: Guliverimage

Prva faza tovarne v Varpaloti, dokončana julija 2024, že proizvaja 30-milimetrsko strelivo za pehotna bojna vozila, načrtujejo pa širitev proizvodnje tudi na 155-milimetrske topniške granate in 120-milimetrsko tankovsko strelivo.

Program EU za proizvodnje streliva

Komisar EU za obrambo Andrius Kubilius je za FT povedal, da se je letna zmogljivost proizvodnje streliva v Evropi povečala s 300 tisoč na približno dva milijona nabojev do konca letošnjega leta.

Pripadnika nemške vojske - protiletalska obramba
Novice Nemci in Britanci združili moči: bo novo orožje strah in trepet za Ruse?

Ključni dejavnik te širitve je program EU za podporo proizvodnji streliva (ASAP), v okviru katerega je bilo vloženih 500 milijonov evrov za odpravo ozkih grl v proizvodnji.

Naložbe za izdelavo raket

Čeprav je proizvodnja streliva prednostna naloga, strokovnjaki, kot je Fabian Hoffmann z Univerze v Oslu, poudarjajo potrebo po podobnih naložbah v zmogljivosti za napade na dolge razdalje. Trdi, da so rakete ključne za verodostojno odvračanje Rusije, evropska proizvodnja teh pa je trenutno omejena.

Britansko podjetje BAE Systems je od leta 2022 v svoje tovarne streliva investiralo več kot 150 milijonov funtov (173,5 milijona evrov), nov obrat v Walesu pa naj bi proizvodnjo 155-milimetrskih granat povečal za šestnajstkrat. Na fotografiji: delavci v tovarni BAE Systems v Newcastlu. | Foto: Guliverimage Britansko podjetje BAE Systems je od leta 2022 v svoje tovarne streliva investiralo več kot 150 milijonov funtov (173,5 milijona evrov), nov obrat v Walesu pa naj bi proizvodnjo 155-milimetrskih granat povečal za šestnajstkrat. Na fotografiji: delavci v tovarni BAE Systems v Newcastlu. Foto: Guliverimage

EU se v prihodnje pogaja o novem obrambnem programu v vrednosti 1,5 milijarde evrov, ki bi logiko programa ASAP razširil na druga kritična področja, vključno z raketami, zračno obrambo, topništvom in brezpilotnimi letali.

Načrt za 800 milijard evrov

Poleg programa ASAP je EU je ločeno predstavila svoj novi program načrta za ponovno oborožitev Evrope (ReArm Europe), katerega cilj je zbrati dodatnih 650 milijard evrov obrambnih izdatkov in 150 milijard evrov posojil za obrambne naložbe.

Vladimir Putin
Novice Putinovo presenečenje: "Evropejci, ste pripravljeni umreti za to mesto?"
Britanski tank v Estoniji
Novice Rusi na robu živčnega zloma: "Britanski tanki iz Estonije gredo nad Sankt Peterburg"
Tu-160
Novice Dokumenti razkrivajo veliki ruski strah: ena poteza Zahoda in Putinov vojni stroj je uničen
Ukrajinski vojak
Novice Dva mlada Ukrajinca sta razvila močno orožje proti Rusom
B-2
Novice Peklensko orožje, ki ga Izraelci želijo od Američanov
Bojno letalo tornado, oboroženo z manevrirnim izstrelkom taurus
Novice Vojaški strokovnjak razkril: S tem nemškim orožjem se lahko Evropa brani pred Rusi
Tank panther
Novice To je novi nemški supertank, ki ga bodo morda izdelovali tudi Ukrajinci
Zemljevid podkarpatske Ukrajine leta 1939
Novice Madžarski civilisti pograbili orožje in pobili ukrajinske vojake
J-35A
Novice Osuplost na Zahodu: kitajsko supermoderno letalo prvič v akciji
F-35
Novice Norveško opozorilo Putinu: F-35 proti meji z Rusijo
F-35
Novice Trumpov ubijalski izklop za Evropo?
Francoski vojak
Novice Je to velika šibka točka Evrope, ki jo bo Putin neusmiljeno izkoristil?
Raketni sistem Nasams
Novice To je orožje, ki rešuje Ukrajino
Rheinmetall Rusija obrambna industrija orožje Evropa
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.