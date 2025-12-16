Znebite se naročnin! Božična razprodaja na Keysoff vam zagotovi doživljenjski dostop do programske opreme

Praznični čas je popoln trenutek za podarjanje smiselnega darila, ki ga je mogoče uporabljati vse leto. Letos se namesto običajnih daril odločite za nekaj, kar bo povečalo produktivnost in izboljšalo vsakodnevna opravila. Microsoft Office je odlična izbira, z božično razprodajo Keysoff pa lahko pridobite doživljenjski dostop do MS Office 2021 Professional že za 30,55 € (redna cena 249 €).

Licenca Microsoft Office 2021 vključuje vse, kar potrebujete za največjo produktivnost, vključno z Wordom, Excelom, PowerPointom, Outlookom, Publisherjem in Accessom – za eno napravo, z enkratnim nakupom in doživljenjsko uporabo. Ta enkratni nakup pomeni, da vam nikoli več ne bo treba skrbeti za ponavljajoče se naročnine, zato je idealna rešitev za mala podjetja, študente in strokovnjake, ki želijo zanesljiva in preverjena orodja po bistveno nižji ceni kot pri naročnini Microsoft 365.

Foto: Keysoff.com

Ne glede na to, ali Office potrebujete za delo ali šolo, ima Office 2021 vse, kar potrebujete za učinkovito opravljanje nalog. Pohitite in si še danes zagotovite odlično darilo.

Zagotovite si doživljenjski Office 2021 po najnižji ceni

Poleg tega lahko pridobite doživljenjsko licenco Windows 11 Professional za samo 13,55 € (redna cena 199 €) in takoj izboljšate hitrost, varnost in produktivnost svojega računalnika. Z naprednimi funkcijami, kot so snap layouts, izboljšana varnostna orodja in Copilot – vgrajeni pomočnik z umetno inteligenco, ki pomaga pri pisanju e‑pošte, povzetkih vsebin ali celo ustvarjanju predlogov kode – gre za pomembno nadgradnjo za podjetnike, delo na daljavo in vse, ki želijo podaljšati življenjsko dobo svojega računalnika.

Foto: Shutterstock

Nadgradite svoj računalnik z najnovejšim Windows 11 že od 11 €

62-odstotni popust na dodatne Office in Windows pakete (koda: BP62)

Foto: Shutterstock

50-odstotni popust na dodatne Windows različice (koda: BP50)

Veliki paketi – nepremagljive cene

Foto: Shutterstock

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff zagotavlja, da so vse prodane licence 100-odstotno avtentične in brez varnostnih tveganj. Licence, kupljene pri Keysoffu, niso naročniške, temveč doživljenjske, kar pomeni neomejen dostop ter redne posodobitve in podporo skozi celotno življenjsko dobo programske opreme. Med namestitvijo ali uporabo se lahko kadarkoli obrnete na 24/7 tehnično podporo Keysoff. Podjetje nudi tudi doživljenjsko poprodajno podporo. Zdaj je idealna priložnost, da prihranite denar in hkrati nadgradite svoj računalnik s to posebno ponudbo.

24/7 tehnična podpora in doživljenjska poprodajna storitev

Kontakt Keysoff: service@keysoff.com