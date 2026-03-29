Individualni naložbeni računi predstavljajo novo možnost za vlaganje, njihova bistvena prednost je, da se donosi (dividende, obresti, kapitalski dobički) ne obdavčujejo sproti, temveč praviloma šele ob izplačilu z INR. Recept je v osnovi preprost: če denar na tem računu pustite dovolj dolgo, lahko davčno prihranite – a nov račun ima tudi nekaj pasti, ki jih je dobro poznati, še preden podpišete pogodbo. Po podatkih Agencije za trg vrednostnih papirjev INR-račune trenutno ponuja šest ponudnikov: BKS Bank, Generali Investments, Ilirika, NLB, OTP banka in JonatanMars Invest, zadnji izključno v okviru storitve upravljanja premoženja. V sodelovanju s ponudniki smo pripravili izračune na konkretnih primerih, pogledali, kdaj se tak račun izplača in kdaj ne, ter mini vodnik, na kaj morate biti pozorni.

Kaj je INR in kaj ni?

Individualni naložbeni račun (INR) je poseben naložbeno-varčevalni račun za fizične osebe (davčne rezidente), namenjen spodbujanju dolgoročnega vlaganja. Nanj je mogoče prenesti denar, delnice, obveznice in druge finančne instrumente (zakladne menice, ETF, vzajemne sklade).

Pomembna informacija za vlagatelje je, da ga je mogoče odpreti samo enkrat. V praksi to pomeni, da ga, če ga zaprete, ne morete znova odpreti. INR-računa tudi ni mogoče prenesti na drugo osebo.

V primerjavi z običajnim trgovalnim računom so prednosti INR predvsem davčne:

Pri klasičnem trgovalnem računu je davek na dobiček od prodaje delnic najprej 25-odstoten, po petih letih lastništva 20-odstoten, po desetih letih 15-odstoten, po več kot 15 letih pa davka ni.

Pri klasičnem trgovalnem računu so dividende obdavčene sproti, vsakič po 25-odstotni stopnji.

Pri INR se davčna obveznost praviloma prestavi na trenutek izplačila z INR na transakcijski račun.

Davki: 15 odstotkov ob izplačilu in pravilo 15 let, ki ga skoraj vsi narobe razumejo

Osnovna logika INR-računa je takšna:

Ko z INR izplačate denar na svoj TRR, se dohodek iz INR obdavči (kot dohodek iz kapitala) po pravilih, ki jih določa zakonodaja; davčna stopnja je v tem režimu vezana na INR.

Prvo izplačilo je lahko povsem oproščeno dohodnine, če sta izpolnjena dva pogoja: gre za izplačilo po preteku najmanj 15 let od dneva odprtja INR (ne od prvega vplačila!) in pred tem izplačilom ni bilo nobenega drugega izplačila z INR.



Zelo pomembna podrobnost, ki odloča o davkih: po vsakem izplačilu začne znova teči novo 15-letno obdobje za morebitno naslednjo oprostitev.

Scenariji od A do D: kako se obdavči izplačilo z INR? Izhodiščni primer: Leta 2026 vplačaš 10.000 evrov.

vplačaš Do leta 2031 je vrednost sredstev na INR 15.000 evrov (torej 5.000 evrov donosa ).

je vrednost sredstev na INR (torej ). Kaj se zgodi, če v letu 2031 dvigneš del ali vse? Scenarij A: dvig 3.000 evrov Ker je dvig (3.000 evrov) manjši od ustvarjenega donosa (5.000 evrov), se celoten dvig šteje kot donos. Davek: 15 odstotkov od 3.000 evrov = 450 evrov. Scenarij B: dvig 7.500 evrov Od dviga se 5.000 evrov šteje kot donos → obdavčeno. Preostalih 2.500 evrov je vračilo vplačil (glavnica) → neobdavčeno. Davek: 15 odstotkov od 5.000 evrov = 750 evrov. Scenarij C: dvig 15.000 evrov (vsega) Obdavči se donos 5.000 evrov, glavnica 10.000 evrov je neobdavčena. Davek: 15 odstotkov od 5.000 evrov = 750 evrov. Scenarij D: dvig po 15 letih (brez vmesnih dvigov) Leta 2041 (po 15 letih) vrednost na INR 30.000 evrov, dvig na TRR 30.000 evrov. Če je izplačilo opravljeno po preteku polnih 15 let in vmes ni bilo nobenih predčasnih dvigov, je davek 0 evrov in dobiček je neobdavčen.

"Dividende so neobdavčene" – da, a samo če ostanejo na INR

Ena od privlačnih rešitev INR-računov se nanaša tudi na obdavčitev dividend. V javnosti se je pojavilo nekaj nerazumevanja, da so dividende na INR-računih neobdavčene, kar pa ne drži.

Pri dividendah je pomembno poudariti, da te (tako kot donosi na druge finančne instrumente) niso obdavčene sproti, temveč se v celoti nalagajo na INR-račun. Vsako izplačilo z INR-računa pa se obravnava tako kot v zgornjih primerih, ugotovi se donos, nato pa se od tega odmeri davek.

Stroški v praksi: nekaj konkretnih izračunov Stroški INR-računov se od ponudnika do ponudnika ne razlikujejo bistveno, so pa precej nižji kot pri trgovalnih računih. Ponudnike INR-računov smo prosili za nekaj konkretnih izračunov. V nadaljevanju navajamo izračun, ki so ga pripravili v NLB. Upoštevali smo cene za elektronsko oddajo naročila brez popustov, ki jih ponujajo v letošnjem letu. Odprtje INR-računa in nakup za 10.000 evrov delnic Odprtje računa je brezplačno. Nakup za 10.000 evrov delnic vas bo stal 42,30 evra, največ, in sicer 30 evrov, bi odšteli za nadomestilo NLB za trgovanje. Izplačilo bruto dividende 500 evrov Pričakovati je, da boste na račun kupljenih delnic prejemali dividende. Če bi te znašale 500 evrov, bi za nadomestilo NLB za izplačilo in strošek KDD skupaj plačali 2,76 evra. Reinvestiranje dividende v nakup novih delnic Ob reinvestiranju prejetih dividend ali kateremkoli nakupu delnic v višini okoli 500 evrov bi naleteli na te stroške: nadomestilo NLB za trgovanje v višini 1,49 evra, nadomestilo KDD v višini 0,58 evra in provizijo LJSE v višini 2,66 evra. Skupaj bi odšteli 4,74 evra. Letni strošek INR-računa pri omenjenem portfelju Vzdrževanje portfelja v vrednosti 10.497,24 evra (kolikor bi imeli na računu po izplačilu dividende in plačilu stroškov) bi vas letno stalo 18,37 evra. Največ, devet evrov bi plačali za nadomestilo NLB za vzdrževanje stanj, KDD pa bi si vzel še dve nadomestili v višini 9,37 evra. Delnice vzajemne in ljudske obveznice Prenos delnic Vzajemne na INR je brezplačen, letni stroški pa bi z nadomestili NLB in KDD znašali 14,47 evra. Poglejmo še, kako je z nakupom ljudske obveznice. Za vpis 5.000 evrov ljudske obveznice na INR-račun bi KDD plačali 2,5 evra nadomestila. Letno bi vam NLB zaračunala devet evrov nadomestila za vzdrževanje stanj, KDD pa še 0,46 evra. Skupaj torej 9,46 evra. Nadomestilo NLB za posamezno izplačilo obresti bi znašalo en evro, nadomestilo NLB za izplačilo glavnice pa deset evrov.

INR ima tudi precejšnje omejitve

Če so davčne prednosti in prednosti pri stroških INR v primerjavi s trgovalnim računom nedvomne, je država zanj predvidela tudi precejšnje omejitve. Posameznik bo ob odprtju INR lahko vplačal do 20 tisoč evrov, nato pa vsako koledarsko leto dodal še pet tisoč evrov. Dodatnih pet tisoč evrov lahko vplača, če bo znesek namenjen nakupom finančnih instrumentov slovenskih izdajateljev ali Republike Slovenije. Skupni znesek vplačil ne sme biti večji od 150 tisoč evrov.

Zakaj znesek 150 tisoč evrov? "Uvedba INR predstavlja davčno ugodno shemo, ki ciljno naslavlja srednji in nižji dohodkovni razred prebivalstva ter preprečuje pretirano izkoriščanje davčnih ugodnosti," pojasnjujejo na finančnem ministrstvu.

Največja dilema: imam delnice na trgovalnem računu – jih prodam in prenesem na INR?

Zaradi davčnih ugodnosti in nižjih stroškov se verjetno marsikdo sprašuje, ali bi bilo smiselno naložbe s trgovalnega računa prenesti na INR. Ob tem takoj trčite na več težav: delnic ali drugih finančnih instrumentov ne morete s trgovalnega računa prenesti na INR, temveč jih morate prodati, denar prenesti na INR in kupiti znova.

Ob tem lahko naletite na precejšnje stroške s transakcijami, morebitne izgube pri trgovanju in mogoče davčne posledice. Težava nastopi tudi, če ste prodali za več kot 20 tisoč evrov naložb, kolikor lahko naenkrat vplačate na INR.

Univerzalnega odgovora na vprašanje, ali se menjava trgovalnega računa z INR izplača, torej ni, obstajajo pa precej zdravorazumska pravila: 1) Če ste delnice kupili pred kratkim in ustvarili lep dobiček, prodaja pomeni takojšen davčni dogodek. V OTP banki so v odgovorih izrecno potrdili, da se v takih primerih praviloma ne izplača prodajati samo zato, da bi naložbe preselili na INR – posebej zato, ker je pri klasičnem trgovalnem računu po 15 letih imetništva prodaja lahko brez davka, medtem ko je pri INR oprostitev vezana na izplačila in ima dodatne pogoje. 2) Če ste dividendni vlagatelj in vas na trgovalnem računu vsako leto prizadene davek na dividende, je INR lahko rešitev, a le če dividende puščate na INR (in jih reinvestirate). Takrat je davčna prednost najbolj očitna. 3) Če imate večji portfelj, boste verjetno živeli z obema računoma. Ker ima INR omejitve vplačil, se bodo večji vlagatelji pogosto odločali za kombinacijo: del (do omejitev) na INR, preostalo na klasičnem računu. To logiko je v odgovorih nakazala tudi BKS Bank.

Dedovanje: past, o kateri se premalo govori

Pri dedovanju je slika precej jasna: delnic z INR pokojnika ni mogoče preprosto prenesti na INR dediča. Po razlagah ponudnikov in pojasnilih, ki se sklicujejo na ureditev v zakonu, se sredstva prenesejo na običajni trgovalni račun dediča ali pa se prodajo in izplačajo – pri čemer lahko nastane davčni dogodek, odvisno od tega, ali je bilo ob smrti izpolnjeno 15-letno lastništvo, ki je oproščeno plačila davka.

To je pomembno za vsakogar, ki razmišlja o INR kot družinskem naložbenem skladu: vnaprej si je treba predstavljati, kaj se zgodi, če se življenjske okoliščine spremenijo.

Kako odpreti INR?

Večina ponudnikov že zdaj omogoča odprtje INR digitalno ali pa ga bo v kratkem, kar je še posebej preprosto za tiste stranke, ki so komitenti banke in imajo mobilno banko ali so imetniki trgovalnega računa. Tisti, ki to niso, za odprtje INR potrebujejo veljaven osebni dokument, davčno številko in bančni račun.