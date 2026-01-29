Na sejem Alpe-Adria do nepozabnih doživetij

Sejem Alpe-Adria je več kot le sejem turizma, je prvo in pravo izhodišče za načrtovanje vaših nepozabnih počitnic. Pridružite se nam med 4. in 7. februarjem 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani ter odkrijte, kam naj vas vodi naslednja avantura. Na 36. izvedbi sejma se bo predstavilo več kot 300 turističnih ponudnikov iz 14 držav , vključno z vodilnimi ponudniki opreme, destinacij in edinstvenih doživetij.

Hrvaška kot država partnerica sejma Alpe-Adria 2026

Na letošnjem sejmu Alpe-Adria bo v ospredju Hrvaška kot ekskluzivna država partnerica sejma in ena najbolj prepoznavnih turističnih destinacij v regiji. Za številne slovenske dopustnike Hrvaška ostaja sinonim za morje, otoke in jadranje. Vendar naša južna soseda ponuja veliko več. Pod okriljem Hrvaške turistične skupnosti se bo predstavilo 37 ponudnikov iz vseh ključnih turističnih regij. Predstavitev bo obsegala aktivna doživetja v naravi, bogato kulturno dediščino in sodobno gastronomijo, dodatno pa jo bo vsak dan sejma dopolnjeval pester spremljevalni program s kulinaričnimi pogostitvami.

Karavaning ter kampiranje s pravo opremo in stilom

Zadnja leta zanimanje za kampiranje in karavaning narašča. Vse več ljudi išče trajnostne načine potovanja, ki združujejo svobodo, stik z naravo in udobje. Za aktivni oddih pa je ključna prava, varna in udobna oprema. Na sejmu Alpe-Adria boste našli do zdaj največjo in najbolj raznoliko ponudbo opreme za kamping in avtodomov na enem mestu. Obiskovalci boste imeli priložnost podrobneje spoznati notranjost avtodomov in oceniti njihovo udobje, se seznaniti z najsodobnejšo opremo ter pridobiti dragocene nasvete strokovnjakov s področja karavaninga, kampiranja in dodatne opreme.

Kamping in karavaning na sejmu Alpe-Adria Kamping vasica Decathlon V kamping vasici Decathlon bo na ogled več kot 50 šotorov za posameznike in družine, od praktičnih dvosekundnih šotorov do napihljivih in treking modelov, namenjenih različnim načinom kampiranja. Avtodomi in prikolice Na sejmu bo na ogled pestra ponudba uveljavljenih domačih in tujih ponudnikov, kot so Adria Center, Mega Mobil, AC Martin Stipič, Filitheo, Freedom Center, Bomadom, Bravia Mobil in Margos, pa tudi ponudniki opreme in individualnih predelav, kot so MatSport, LifestyleVans.eu, Tischer in Turk I. Obiskovalci bodo na enem mestu dobili pregled nad možnostmi za najem, nakup ali nadgradnjo vozila za potovanja po lastnih merilih. Dodatna oprema in električna kolesa Na sejmu bodo na ogled izbor e-koles različnih tipov ter praktične rešitve za potovanja, od kolesnih prikolic do nosilcev in rešitev za shranjevanje opreme. Predstavili se bodo ponudniki, kot so Thule, Yakima, Hapro, Xtramarin in NewBike. Preverite vse turistične ponudnike na sejmu Alpe-Adria!

Na sejmu Alpe-Adria se bo predstavilo več kot 300 turističnih ponudnikov iz 14 držav. Foto: Oskar Šušteršič, Sejem Alpe-Adria

Slovenija je dežela za ljubitelje narave, kulture in pristnih lokalnih zgodb

Na razstavnem prostoru Slovenske turistične organizacije bo Združenje zgodovinskih mest Slovenije predstavilo 24 slovenskih zgodovinskih mest skozi preplet bogate kulturne dediščine in sodobnih gastronomskih doživetij. Predstavitev bo dopolnjeval spremljevalni program z degustacijami tradicionalnih jedi, rokodelskimi delavnicami in folklornimi nastopi, ki bodo obiskovalcem približali utrip mest z dolgo zgodovino.

Posebno vlogo pri predstavitvi Slovenije bo imela tudi Turistična zveza Slovenije, ki bo na enem mestu povezala več kot 150 lokalnih turističnih društev in regionalnih zvez iz vse Slovenije. Gre za najbolj živahen in pristen del sejma, kjer lahko obiskovalci v neposrednem stiku z domačini, turističnimi vodniki in predstavniki lokalnih skupnosti odkrivajo nove popotniške ideje.

Bogat spremljevalni program vse dni sejma

Sejem Alpe-Adria bo vse dni spremljal raznolik program potopisnih in strokovnih predavanj, ki bodo obiskovalce popeljala po destinacijah z vseh koncev sveta ter ponudila vpogled v sodobne trende turizma, varno obiskovanje narave in trajnostni razvoj. Dogajanje se bo razširilo tudi na razstavne prostore, kjer bodo Hrvaška turistična skupnost, Slovenska turistična organizacija, lokalne zveze in društva Turistične zveze Slovenije ter drugi turistični ponudniki vsak dan sejma pripravljali spremljevalne vsebine, predstavitve in kulinarične pogostitve.

Potopisna predavanja na sejmu Alpe-Adria

Preddverje Marmorne dvorane

Foto: Gospodarsko razstavišče

Zakaj obiskati sejem Alpe-Adria?

Na sejmu Alpe-Adria boste na enem mestu dobili pregled nad destinacijami, opremo in idejami za različne okuse. Neposreden stik s turističnimi ponudniki, konkretni nasveti in pristne zgodbe z različnih koncev širše regije ponujajo odlično izhodišče za načrtovanje naslednjega izleta, počitnic ali novega doživetja.

Sejem Alpe-Adria 4.–7. februar 2026, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana Kdaj nas lahko obiščete? SREDA, 4. februar 2026: 10.00–19.00

ČETRTEK, 5. februar 2026: 10.00–19.00

PETEK, 6. februar 2026: 10.00–19.00

SOBOTA, 7. februar 2026: 10.00–18.00 Kako do nas? V času sejma bo novost brezplačen prevoz med parkiriščem P+R Stožice in postajališčem Razstavišče, ki bo od 4. do 6. februarja na voljo na vsakih 20 minut ob predložitvi veljavne vstopnice. Več informacij najdete na spletni strani sejma. >>> Vzporedno bodo potekali Sejmi okusov GASTexpo, ki ponujajo vpogled v najnovejše trende, inovacije ter tehnike v svetu visoke kulinarike, gastronomije in sektorja HoReCa. Ugodnejše spletne vstopnice Zagotovite si ugodnejše spletne vstopnice brez čakanja na Zagotovite si ugodnejše spletne vstopnice brez čakanja na olaii.com

