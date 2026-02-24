Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Torek,
24. 2. 2026,
16.38

Osveženo pred

3 minute

Torek, 24. 2. 2026, 16.38

3 minute

Policija na Brniku zaradi izsiljevanja pridržala vplivneža Aleksandra Repića

Avtor:
A. P. K.

Aleksander Repić Nepridiprav | Aleksandra Repića naj bi policija pridržala na letališču Brnik po prihodu iz Dubaja. | Foto Instagram/posnetek zaslona

Aleksandra Repića naj bi policija pridržala na letališču Brnik po prihodu iz Dubaja.

Foto: Instagram/posnetek zaslona

Policija naj bi danes na brniškem letališču po prihodu iz Dubaja pridržala znanega spletnega vplivneža Aleksandra Repića. Po poročanju portala N1 naj bi ga pridržali zaradi suma kaznivega dejanja izsiljevanja in ne v povezavi z domnevnim spletnim napadom na profila na Instagramu Svobode in Roberta Goloba.

Po pristanku na brniškem letališču naj bi policija pridržala znanega spletnega vplivneža Aleksandra Repića, ki se je z letalom vrnil iz Dubaja. V teh dneh je bil Repić v središču pozornosti predvsem zaradi dogajanja, povezanega z vdorom v profil na družbenih omrežjih Gibanja Svoboda in premierja Roberta Goloba.

Aleksander Repić je ob pristanku iz Dubaja v Ljubljano na svojem Instagramu še delil fotografijo z letališča Jožeta Pučnika. | Foto: Instagram/posnetek zaslona Aleksander Repić je ob pristanku iz Dubaja v Ljubljano na svojem Instagramu še delil fotografijo z letališča Jožeta Pučnika. Foto: Instagram/posnetek zaslona

Kriminalisti so Repića po pristanku pridržali, po informacijah N1 pa ne v povezavi s spletnim napadom na profila na Instagramu Goloba in Svobode, ampak zaradi suma kaznivega dejanja izsiljevanja. Repić je namreč sredi januarja na svojih družbenih omrežjih objavil videoposnetek, ki ga je posnel v odvetniških prostorih odvetniške družbe Kerčmar in Partnerji v Novi Gorici.

Repić je odvetnika Sebastjana Kerčmarja soočil z domnevnimi obtožbami o spolnem nadlegovanju mladoletnih oseb. Posnetek iz prostorov odvetniške družbe in pogovor z odvetnikom je Repić posnel brez njegove vednosti ter ga skupaj s pričanjem neznanih oseb in posnetki nadzornih kamer kasneje objavil na svojih družbenih omrežjih.

Kdo je Aleksander Repić?

Aleksander Repić v zadnjem obdobju javno obljavlja informacije o drugih vplivnežih in znanih Slovencih. Čeprav dolgo časa ni bilo znano, od česa živi, je aprila lani v enem od podkastov priznal, da služi z dekleti, ki se pojavljajo na spletni platformi OnlyFans.

Julija 2008 so se Repić in še trije mladoletniki iz objestnosti odločili zažgati kolibo v Štepanskem naselju, v kateri je takrat spal 56-letni Sabahudin Toškić, ki je v njej umrl. Repić je krivdo priznal, zaradi česar je bil leta 2015 pogojno obsojen na leto in pol zapora s preizkusno dobo štirih let. Za povzročitev splošne nevarnosti, ki je imela za posledico smrt, je Repiću po kazenskem zakoniku sicer grozila kazen do osmih let zapora.

Leta 2019 je bil Repić zaradi več kaznivih dejanj obsojen na prestajanje zaporne kazni v zavodu za prestajanje kazenskih sankcij na Dobu. Čeprav skuša bivanje v zaporu v zadnjih letih izkoristiti za samoreklamo in nabiranje sledilcev, iz številnih člankov ni natančno jasno, zakaj je moral v zapor. Navajajo le, da je bil obsojen zaradi kaznivih dejanj.

Za dodatna pojasnila smo se obrnili na Slovensko policijo, ko jih bomo prejeli, jih bomo objavili.

